Дневник «Дакара». День 4 и 5. Все выше, и выше, и выше

Команда КАМАЗ-мастер поздравила своего руководителя и 7-кратного чемпиона "Дакара" Владимира Чагина с днем рождения - подарили традиционную парагвайскую статуэтку индейца Гуарани

Первые боливийские этапы легендарного ралли-рейда оказались пока самыми успешными для команды «КАМАЗ-мастер»

В три скачка преодолев более 1000 километров по дорогам Аргентины ралли-рейд «Дакар-2017» переехал в Боливию. Скучные пейзажи, почти рязанские, если бы не редкие пальмы, сменились живописными горами. Глаз цеплялся то за острый пик, то за красные каньоны, то за широкие русла горных рек.

По большей части были только русла – рек не было. Боливию накрыла жесточайшая за последние 25 лет засуха. Само проведение «Дакара» на территории этой высокогорной страны было под большим вопросом. Сезон дождей есть, а дождей – нет. В некоторых регионах президент Эво Моралес и вовсе ввел чрезвычайное положение. Гонку принять Боливия все-таки согласилась, но с некоторыми ограничениями. Например, под угрозой огромного денежного штрафа запрещалось мыть автомобили после этапа. Вода здесь на вес золота.

Поменялись не только пейзажи. Знойных аргентинских болельщиц и их кавалеров, местных фермеров, гаучо, сменили пышные боливийки разодетые в свои невероятные наряды, неизменно увенчанные несуразной шляпой-котелком. Рядом с ними на крутых склонах холмов и гор сидят мужья на лицо удивительно похожие на изображения южноамериканских индейцев из школьных учебников и приключенческой литературы. Караван разукрашенных автомобилей «Дакара» они встречают более сдержанно, но с нескрываемым интересом.

«Каравану» же уши начало закладывать еще на территории Аргентины. В Боливии многим пришлось пить таблетки от головной боли. Наготове были баллоны с кислородом. В пиковой точке «ассистанс» поднялся на высоту 3750 метров. Ощущения были такими же, как в самолете – в носу щекотало, в горле был странный привкус и почему-то, видимо рефлекторно, очень захотелось томатного сока. Но пить нужно было воду. Много воды – чтобы избежать обезвоживания.

Потихоньку начала накрывать усталость и сонливость. С желанием поспать надо было бороться – это один из первых признаков возможной горной болезни. Доктор советовал делать это с помощью энергетических напитков. Местные, хоть уже и приспособились к высоте, все равно продолжают борьбу с хронической усталостью. Только способ у них другой – натуральный. Речь идет о листьях коки, растения, запрещенного по всеми миру, но только не в Боливии. Здесь их уплетают, как у нас семечки. Да и продаются они почти так же – в кульках.

Бивуак разбили на высоте 2400 – в 21 километре от городка с веселым для российского уха названием – Туписа. Вода кипела, но температура была значительно ниже положенных 100 градусов. Плов готовить пришлось на масле, постоянно укрывая еду от всепроникающей пыли.

Пыль была повсюду – для бивуака организаторы выбрали ровный участок, полностью покрытый песком, из которого то там, то тут торчали кактусы. Даже легкий ветерок заставлял натягивать свитера на нос, а глаза прятать от пыли за стеклами очков. Проезжающий автомобиль шлейфом из пыли на какое-то время скрывал солнце, а садящийся вертолет и вовсе вызывал песчаную бурю.

Чуть только солнце исчезло за окружавшими бивуак горами, температура резко упала. Изо рта пошел пар. В центре лагеря организаторы разожгли костер, почти пионерский, чтобы было где греться тем, кто по каким-то причинам оказался здесь без теплой одежды.

Накануне был поздний финиш. Ко всему добавились еще и неожиданные изменения в маршруте – сюрприз от организаторов. Штурманам пришлось нарушить непреложное правило «боевые экипажи ложатся спать не позже полуночи». До глубокой ночи разбирались новые точки, повороты, маршруты – изменений было слишком много. Но для КАМАЗа – чем хуже, тем лучше.

В очередной раз это показал первый боливийский этап. Все четыре российских экипажа вошли в семерку сильнейших. Наконец-то порадовал Айрат Мардеев, пришедший вторым с большим преимуществом перед недавними лидерами общего зачета. Он всего на 30 секунд отстал от победившего Жерара Де Роя. Третьим финишировал Антон Шибалов с отставанием в 3 с небольшим минуты. Четвертым был Дмитрий Сотников. Вчерашний победитель, Эдуард Николаев, сегодня выступил чуть хуже – седьмое место и 23,5 минуты отставания от лидера – подвела навигация. Его экипаж пытался найти необходимую точку возле дома. Не того дома. Они, кстати, в своих поисках были не одни.

Победить на этапе не удалось. Зато КАМАЗ отобрал первую строчку в общем зачете. На вершину вскочил Дмитрий Сотников. Он на две минуты опережает идущего вторым аргентинца Федерико Виллагру. Третьим идет Эдуард Николаев – отставание порядка 5 минут. Четвертый – Антон Шибалов – плюс 5,5 минут ко времени лидера. Айрат Мардеев приблизился к лидерам, заняв шестую строчку с отставанием почти в 17 минут.

«На высоте проблемы были у всех – моторы действительно перестают тянуть. В песках, организаторы не зря сказали, была своя специфика прохождения. Это касается именно песчаных дюн на высокогорье. Вроде дюны элементарные – мы такие задом проезжаем. А здесь – карабкаешься, а машина не поднимается и все. Приходилось делать большие петли, как-то выкручиваться. Дюны оказались высокими, действительно высокими, размашистыми – можно было носиться по ним. За счет этого размаха и удалось пройти многих ходом. Отработать такое на тренировках невозможно. Да и не нужно. В следующий раз лучше сделаем двигатели, которые не будут терять на высокогорье. Нужно делать то, чего нет у других», - рассказал об этапе Айрат Мардеев, сумевший прервать серию неудач.

Этот этап стал пока лучшим для КАМАЗа, даже несмотря на победу на этапе за день до этого. Отлично выступила вся команда. Вряд ли гонщики подгадывали специально, но успех стал отличным подарком ко дню рождения руководителя «КАМАЗ-мастер» Владимира Чагина, которого поздравили на общем собрании. С подарком пришел даже Де Рой – преподнес Владимиру Геннадьевичу уменьшенную копию своего грузовика.

Команда подарила традиционную парагвайскую статуэтку – индейца Гуарани, который займет свое место в огромном количестве сувениров Чагина с «камазов».

«Я уже долгие годы не праздновал день рождения с семьей дома. Но рад, что могу встретить его здесь – со своей спортивной семьей. Видел, как сегодня старались порадовать команду экипажи. Хороший результат, наверное, лучший подарок. Пусть так будет и каждый последующий день, вплоть до 14 января, включительно», сказал Владимир Геннадьевич.

Праздновать не стали. Завтра будет новый день и новый этап. Штурманы углубились в книги с маршрутами, механики принялись готовить боевые автомобили (вчера они работали до 4 утра). Всем важно отпраздновать итоговую победу.

На следующий день предстояло вскарабкаться еще выше. Ниже 3000 метров гонщикам не удастся спуститься на протяжении ближайших пяти дней. Теперь четырем боевым экипажам команды «КАМАЗ-мастер» предстоит подняться на высоты до 4500 метров. Гонка пройдет по самой высокой части грандиозного плато под названием Альтиплано, раскинувшегося на территорию Аргентины, Боливии, Чили и Перу. Начав свой путь в Туписе мотоциклы, джипы, багги и, конечно, грузовики финишируют в Оруро на высоте порядка 3500-3700 метров. Облака были так близко, что казалось – еще чуть-чуть и их можно будет потрогать руками.

Еще недавно в местных шахтах добывали олово, серебро, золото, вольфрам, сурьму, серу, буру и медь. Сегодня основной способ заработка – сельское хозяйство. Но Оруро может стать ключом для тех, кто хочет добыть золотого «бедуина» - главный трофей «Дакара». Гонщикам предстояло преодолеть 692 километра, 438 из которых выпали на долю спецучастка.

Выполнить указания руководителя удалось. Практически удалось. Вперед КАМАЗ пропустил только Де Роя, выигравшего 5 этап. На 12 минут от него отстал приехавший вторым Эдуард Николаев. Третьим пришел экипаж Айрата Мардеева – с 14-минутным отставанием. Дмитрий Сотников финишировал с седьмым временем – почти 21 минута отставания. Антон Шибалов остался 18-м, проиграв лидеру 51 минуту.

В генеральной классификации первым также стал голландец Де Рой. Вторым идет Эдуард Николаев, отставая всего на 2 минуты 23 секунды. Третий – Дмитрий Сотников – плюс 6 минут 36 секунд ко времени лидера. На четвертое место поднялся экипаж Айрата Мардеева – отставание 16 минут 32 секунды. Неудача на пятом этапе откинула Антона Шибалова на седьмую строчку – 42 минуты 39 секунд в пассиве.

Бивуак пятого этапа планировали разбить на высоте 3900 метров – рекорд для гонки этого года. Почему планировали? До конца лагерь организовать так и не удалось – вмешалась стихия, вспомнившая, что в Боливии сейчас должен быть сезон дождей. С середины дня зарядил настоящий ливень, размывший место под лагерь, да так, что машины вязли в грязи. Организаторам пришлось перекрыть въезд. Команда «КАМАЗ-мастер» оказалась разбита на две части. Одна уже успела проехать к месту стоянки, вторая – встала в пробке перед въездом. Расположиться удалось только через час.

Ливень был настолько сильным, что организаторы «Дакара» решили отменить спецучасток. Весь караван, включая боевые экипажи, просто переедут в Ла-Пас, где 8 января участникам предстоит день отдыха.

«Видите, как может быть. Вчера плюс 50, а сегодня ливень и 8 градусов. Это ралли-рейд. Это как раз проверка команды на прочность», - сказал Владимир Чагин.