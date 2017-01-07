Парубец и Климец. Кто способен усилить сборную в ближайшие годы

В женской Суперлиге возобновились матчи чемпионата страны. «Советский спорт» рассказывает, на каких игроков следует обратить внимание.

Ксения Парубец (Ильченко) («Уралочка»)

Амплуа: доигровщица

Возраст: 22 года

Статистика: 10 матчей, 39 партий, 215 очков, 5 эйсов, 58% - прием, 44% - атака, 18 блоков

Ксения Ильченко - уже игрок известный и состоявшийся. Она стала чемпионом Европы в 2015 году, тогда же взяла серебро Гран-при. И совершенно неожиданно была исключена из заявки сборной перед Олимпиадой. Почему? Объяснения мы не получили до сих пор.

Лучший ли она игрок Суперлиги? Возможно, но совершенно точно – это самый загруженный игрок. 441 раз атаковала – больше всех, 44% – солидная реализация для женского волейбола. 274 раз играла в приеме – 5 результат в лиге и 58% позитивного приема, 36% – эффективного. Это «бомба» и космический уровень. Где «огранивается» такой талант? У Николая Карполя, что не удивительно.

Кристина Курносова («Заречье-Одинцово»)

Амплуа: либеро

Возраст: 19 лет

Статистика: 10 матчей, 36 партий, 53% - прием, 37% - эфф. прием

Лучшая либеро в чемпионате России по-прежнему Анна Малова. У нее блестящие цифры – 62% и 42%. На высоком уровне играют Екатерина Третьякова и Екатерина Уланова. Выбор богатый, а к ним еще присоединилась 19-летняя Кристина Курносова.

Она - дочь тренера национальной сборной Игоря Курносова и Надежды Жаровой, долгие годы выступавшей за ЦСКА и поигравшей в клубах Италии. Кристина проводит свой второй сезон. И выглядит явно не хуже многих заслуженных старожилов.

Ангелина Лазаренко («Заречье-Одинцово»)

Амплуа: блокирующая

Возраст: 18 лет

Статистика: 10 матчей, 41 партия, 123 очка, 16 эйсов, 47% - атака, 45 блоков

Еще одно открытие Вадима Панкова, который за последние годы с нуля вырастил целую россыпь звезд от своей дочери Екатерины Косьяненко до Ирины Фетисовой и Натальи Малых. Ау, футбольные тренеры! С 18 лет можно ставить спортсменов в старт и можно самим заниматься тем, чтобы они правильно росли и развивались.

Для центральной блокирующей рост у Лазаренко не самый высокий – 193 см. Да и в атаке она не поражает воображение – 47%. Но 45 блоков за десять матчей – это настоящая чума! Сейчас же у ближайшей преследовательницы – 31.

Она дебютировала за команду в прошлом сезоне в 17-летнем возрасте,сейчас проводит второй сезон (в дебютном сезоне она заработала 41 очко на блоке). До этого Лазаренко выступала в высшей лиге Б за московский «Луч». На юниорском чемпионате Европы 2015 года в Польше она была признана самым ценным игроком турнира. И первые шаги в большом волейболе просто бесподобны.



Анна Климец («Уралочка»)

Амплуа: диагональная

Возраст: 18 лет

Статистика: 10 матчей, 39 партия, 132 очка, 17 эйсов, 33% атака, 29 блоков

А вот этой 18-летней девчушке нужно срочно выписывать российский паспорт. Срочно! Это вам никакой-то пенсионер Рой Джонс или Стивен Сигал с Жераром Депардье, будь они неладны. Уроженка Белоруссии Анна Климец на данный момент является одним из лучших подающих турнира. И занимает пятое место по игре на блоке. Перспективы безумные, и хорошо, что команда Николая Капроля уже буквально с детства приучает ее к правильному триколору и гимну страны.

Да, есть в сборной Наталия Гончарова, но ее сменщицы Наталья Малых и Наталья Малыгина летом как-то совсем не радовали. Ни в атаке, ни в других элементах. Глубина состава лишней не будет.

Екатерина Синицына («Динамо», Краснодар)

Амплуа: связующая

Возраст: 19 лет

Статистика: 11 матчей, 39 партия, 29 очков, 8 эйсов, 32% атака, 13 блоков

В прошлом сезоне в основе краснодарского «Динамо» великолепно играла Ирина Филиштинская. Летом она сменила прописку на Казань, где сейчас проигрывает конкуренцию Евгении Старцевой. В Краснодаре же уход Филиштинской дал возможность проявить себя Екатерине Синицыной. Она получала какие-то крохи игрового времени в начале прошлого сезона. Сейчас – безоговорочный игрок старта.

Отличное взаимопонимание она нашла с Натальей Малых, которая идет на четвертом месте в гонке бомбардиров. Да и Елена Гендель с центра сети после ее передач реализует больше половины атак. Работа с доигровщицами пока не так хороша. Олеся Николаева и Виктория Чаплина реализуют 38 попыток из 100.

Но этого хватает для того, чтобы краснодарское «Динамо» шло с отставанием от действующего чемпиона лишь в одно очко.