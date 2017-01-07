Как Панарин снова забил шикарный гол с точки Овечкина. Это стоит видеть!

«Чикаго» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата (2:1), а Артемий Панарин забил победный гол.

Вообще «Чикаго» был не так хорош, как вы думаете. Пять поражений в шести матчах. При этом «ястребы» сохранили лидерство в Западной конференции.

И вот после трудной победы над «Баффало» (4:3), буквально вчера, наш корреспондент в Чикаго Леонид Варшавский поговорил с Артемием Панариным.

- Вам даже с «Баффало» пришлось отыгрываться. Как важна эта победа?

- Давно не выигрывали. Отлично, что вообще удалось взять два очка. Игра для нас складывалась не очень хорошо. Но ребята – молодцы, в концовке забили важные голы.

- Артем Анисимов сделал дубль, он потрясающе выступает в этом чемпионате. Удивлены?

- Очень рад, что он проводит такой хороший сезон. Он этого заслуживает. И это никакой не сюрприз. Работа вознаграждается.

Еще Панарин рассказывал о том, как это сложно – когда ты отыгрываешься. Ребята нервничают, идет немного не такой хоккей. Но «Чикаго» - команда-победитель, и такими ситуациями никого не удивишь.

…Так вот, теперь в матче с «Каролиной» команда Панарина сразу взяла бычка за рога. На 13-й минуте забил Капитан Серьезность – Джонатан Тэйвз.

А в середине второго периода отличился Артемий Панарин, когда забил в большинстве.





Мы уже писали о том, что это стало классикой для Панарина. Левый круг вбрасывания, бросок в одно касание. Этим самым зарабатывает свой хлеб Александр Овечкин в «Вашингтоне» он наколотил уже столько шайб, что страшно сказать. И вот теперь Артемий перенял этот прием. Вы только оцените, какой классный бросок у него получился!

Это второй победный гол Панарина в этом сезоне. В прошлом чемпионате их было семь.

Артемий идет шестым среди лучших бомбардиров лиги (16+24=40 очков).

А кто впереди?

Его дружище Патрик Кейн – 41 (12+29)

Его дружище Владимир Тарасенко – 42 (19+23)

Сидни Кросби – 42 (26+16)

Его партнер по тройке на Кубке мира Евгений Малкин – 43 (16+27)

И парень, у которого он отобрал «Колдер Трофи»… Да, Коннор Макдэвид – 45 (14+31)

Тема, ты со знакомыми сразу пари заключай. Так будет интереснее их обгонять!