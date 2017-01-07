«По сибирской системе!» Как игрок ФНЛ готовится к сезону в деревне (видео)

Футбольный отпуск заканчивается, пора набирать форму.

Футбольная национальная лига ушла на перерыв в конце ноября, поэтому футболисты отдыхают уже чуть больше месяца. Традиционная дата выхода из отпуска для игроков, выступающих в чемпионате России – 9 января.

Но некоторые готовятся к сезону по индивидуальной программе. Например, Иван Новосельцев, который ради этого даже улетел во Францию.

Иван Новосельцев: Многие удивились: «У тебя отпуск, а ты тренируешься. Отдыхай!»

А Александр Кокорин в Сингапуре набирается сил и эмоций в компании Франка Рибери.

🏎🏎 Фото опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Янв 2 2017 в 10:24 PST

Дзюба в метро, Юсупов в бане. Как проводят отпуск игроки «Зенита»

Бывший игрок «Томи» и «Тосно», а ныне хавбек «Енисея» Михаил Комков в Париж и Сингапур не поехал, а предпочел готовиться к возобновлению ФНЛ в деревне. Фишки в виде дров, густой слой снега, лай собак и душевные песни прилагаются.

Узнать действенность такой методики можно будет только в Международный женский день. Именно 8 марта «Енисей», который борется за право сыграть в переходных матчах, проведет первый матч в году против «Луч-Энергии».