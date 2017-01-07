Потрясающая реклама Adidas, которая набрала уже 5 миллионов просмотров (видео)

Говорят, Adidas ее не признает.

26-летний немецкий студент Юджин Мергер снял очень душевный рекламный ролик специально для компании Adidas, в котором рассказывается о старом спортсмене-марафонце. В доме престарелых ему не разрешают бегать и даже отбирают спортивную обувь. Но другие старики возвращают беговые ботинки и дарят марафонцу возможность еще раз пережить моменты молодости.

Само видео Adidas проигнорировал, после этого студент выложил его в интернет, где меньше чем за месяц оно набрало 5 миллионов просмотров.

Возможно, эта история про студента – часть рекламного плана, чтобы сделать ролик вирусным. Но даже если это так – видео от этого не становится хуже.