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Потрясающая реклама Adidas, которая набрала уже 5 миллионов просмотров (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Потрясающая реклама Adidas, которая набрала уже 5 миллионов просмотров (видео)
Источник: Youtube

Говорят, Adidas ее не признает. 

26-летний немецкий студент Юджин Мергер снял очень душевный рекламный ролик специально для компании Adidas, в котором рассказывается о старом спортсмене-марафонце. В доме престарелых ему не разрешают бегать и даже отбирают спортивную обувь. Но другие старики возвращают беговые ботинки и дарят марафонцу возможность еще раз пережить моменты молодости.

Само видео Adidas проигнорировал, после этого студент выложил его в интернет, где меньше чем за месяц оно набрало 5 миллионов просмотров.

Возможно, эта история про студента – часть рекламного плана, чтобы сделать ролик вирусным. Но даже если это так – видео от этого не становится хуже. 

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