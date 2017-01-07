Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Реал- : -Гранада
Хоккей  Динамо Минск- : -ЦСКА
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денег нет, но вы играйте. Главные проблемы ФНЛ

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты "Динамо"
Футболисты "Динамо"Источник: ФК «Динамо» (Москва)

«Советский спорт» рассказывает о главных проблемах второго по рангу дивизиона российского футбола.

ФИНАНСОВАЯ

В декабре РФС запретил 14 клубам регистрировать новых игроков из-за долгов. В список вошли сразу десять представителей ФНЛ: «СКА-Хабаровск», «Луч-Энергия», «Тосно», «Динамо», «Сокол», «Сибирь», «Кубань», «Мордовия», «Шинник» и «Балтика».

Сразу три команды из этого списка («СКА-Хабаровск», «Тосно» и «Динамо») входят в первую четверку и следующий сезон могут провести в премьер-лиге! Еще две идут в десятке сильнейших («Шинник» и «Луч-Энергия»).

Подобное положение дел уже не удивляет. Такое случается каждый год. В комментарии сайту dvnovosti.ru представители пресс-службы «СКА-Хабаровска» связали это со сроками: «Это обычное явление в российском футболе, происходящее каждый год. Временные рамки получения транша не совпадают с окончанием срока подачи отчетности. Поэтому все коллективы обязательно погасят долги, и запрет снимут».

Такая картина не может не пугать. Достаточно посмотреть на пример «Томи». Команда из Сибири, по итогам прошлого сезона вышедшая в премьер-лигу, собирается в весенней части чемпионата России играть силами дублеров. Такое было сложно представить еще год назад. Поздравляя болельщиков клуба с наступившим 2016-м, губернатор Томской области и одновременно президент клуба Сергей Жвачкин сказал, что «Томи» пора играть в премьер-лиге. Нынче тон его высказываний совершенно другой: «Нельзя из бюджета выделять деньги. Как я буду смотреть в глаза учителям? Они получают 36 тысяч рублей в месяц, а томские футболисты - 2 миллиона рублей».

В такой ситуации можно лишь посочувствовать тренерам и игрокам. Первые могут придумывать гениальные идеи, вторые воплощать их в жизнь на поле. Но в любой момент все может пойти прахом из-за финансовых проблем.

ФУТБОЛЬНАЯ

Если поставить перед собой задачу вспомнить, когда из ФНЛ в премьер-лигу приходили талантливые игроки, то можно потерять много времени, а ответа не найти. Добротные футболисты здесь периодически появляются, а вот те, кто заставлял бы визжать от восторга - нет.

В европейских чемпионатах часто в высших дивизионах ярко проявляют себя игроки, пришедшие из второй по силе лиги. Например, в этом году в «Милане» на равных с колумбийцем Карлосом Баккой конкурирует итальянец Джанлука Лападула. Выйдя шесть раз в стартовом составе, Лападула забил четыре мяча. В прошлом сезоне он играл за «Пескару» в серии В, где забил 27 голов и сделал 11 голевых передач в 40 матчах! А до того его мало кто знал даже на Апеннинском полуострове, ведь Лападула играл в низших лигах и результативностью не блистал. Это не помешало скаутам «Пескары» разглядеть в нем талант.

Что мы видим в ФНЛ? Ярче других играет Кирилл Панченко, проведший несколько сезонов в премьер-лиге. В первой части чемпионата 26-летний нападающий забил 15 голов. Вторым бомбардиром лиги является Хасан Мамтов из «Тюмени», отличившийся  12 раз. Ему 32 года. Этих игроков мы давно знаем. А где самородки? Кому, как не командам низших лиг, их открывать?

СПОРТИВНАЯ

В ФНЛ мало интриги. А как без нее в спорте?

Уже зимой можно сказать, какая из команд точно не прыгнет даже в зону стыковых матчей. «Шинник». Футболисты из Ярославля на протяжении несколько месяцев в первой части сезона играли без зарплаты. Остается ситуация шаткой и сейчас. Ради чего болельщикам идти на стадион? Играет «Шинник» так, что прописку в ФНЛ сохранить должен. То же самое можно сказать про «Луч-Энергию». И про многих других. К сожалению, команд, девизом которых является «год прошел, и слава богу», тут достаточно.

Как результат - страдает посещаемость. Зачем идти на спортивное мероприятие, интриги в котором нет. Все решают финансы? Есть деньги - замахнемся на премьер-лигу. Только вот мало у кого они есть. Вот и трудно завлечь на футбол новых зрителей.

Завлечь их могли бы таланты. Но, как уже говорилось, таковых почти нет. Теоретически их можно обнаружить под микроскопом, внимательно приглядываясь. Как «Урал» разглядел в «Енисее» 21-летнего центрального полузащитника Александра Ломакина, забившего четыре мяча в 18 матчах ФНЛ. Но приглядываться - какое уж тут удовольствие? А именно за ним, если не за интригой (возможностью поболеть за команду, которая решает спортивные задачи), идут болельщики на стадион. Приглядываться к способным игрокам - больше работа. Селекционная.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Амкар» может приобрести защитника саратовского «Сокола»Защитник саратовского «Сокола» Игорь Климов получил приглашение на первый зимний сбор пермского «Амкара». Об этом сообщает Sportbox.ru.«СКА-Хабаровск» подтвердил назначение Гордеева главным тренеромНовым главным тренером «СКА-Хабаровска» стал Андрей Гордеев. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Гордеев подтвердил, что станет тренером «СКА-Хабаровск»Российский специалист Андрей Гордеев подтвердил, что станет главным тренером клуба «СКА-Хабаровск».Сегодня Гордеева представят в качестве главного тренера «СКА-Хабаровска»Сегодня «СКА-Хабаровск» должен официально объявить имя нового главного тренера. По информации «Советского спорта», им станет Андрей Гордеев.Юрий Газзаев: Пожелал Зуйкову удачи в «Зените»Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев поделился мнением о переходе защитника Сергея Зуйкова в «Зенит».Александр Григорян: Чувствую вину перед игроками «СКА-Хабаровска». Хотел бы, чтобы они не судили меня строгоАлександр Григорян, который сегодня возглавил «Анжи», заявил, что испытвает чувство вины перед игроками своего бывшего клуба - «СКА-Хабаровска», выступающего в ФНЛ.Прощание с Виктором Царевым пройдет 5 января на Троекуровском кладбищеПрощание с бывшим защитником московского «Динамо» и сборной СССР Виктором Царевым пройдет 5 января в 13:30 мск на Троекуровском кладбище, сообщает официальный твиттер столичного клуба.Нападающий «Тосно» Марков не захотел ехать на просмотр в ЦСКАГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что форварда команды Евгения Маркова хотел просмотреть ЦСКА, но этот вариант не заинтересовал игрока.«Шахтер» выкупил контракт нападающего «Тосно» ЛаптеваФутбольный клуб «Тосно» и солигорский «Шахтер» пришли к соглашению о выкупе белорусским клубом контракта нападающего Дениса Лаптева, сообщает официальный сайт петербургской команды.Владислав Радимов: По квартире на гироскутереВладислав Радимов: По квартире на гироскутереГлавный тренер «Зенита-2» – о семье, музыке, испанской кухне, любимых курортах и о многом другом.Уткульбаев назначен главным тренером «Нефтехимика»Главным тренером нижнекамского «Нефтехимика» назначен Юрий Уткульбаев, сообщается на официальном сайте команды.Футболисты «Динамо» оригинально поздравили болельщиков с Новым годом (видео)Футболисты московского «Динамо» прокричали новогоднюю кричалку для болельщиков клуба.«Балтика» сообщила о погашении долгов по зарплате«Балтика» сообщила, что при поддержке властей Калининградской области и группы компаний «Содружество» погашены все долги перед игроками, тренерским штабом и сотрудниками клуба.Соломинка для «Динамо»Соломинка для «Динамо»ВФСО «Динамо» стало владельцем 99,9% акций футбольного клуба, заключив при этом спонсорский контракт с ВТБ.Панченко стал послом Саранска на ЧМ-2018 (фото)Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко стал новым послом Саранска - города-организатора чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный твиттер «Мордовии».Психолог: «Динамо» – это команда организационного хаоса, проявить себя там Смолову было очень трудноСпортивный психолог Вадим Гущин объясняет причины последних успехов Федора Смолова.ВФСО «Динамо» приняло решение купить акции одноименного футбольного клуба у банка ВТБВсероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо» приняло единогласное решение купить у банка ВТБ акции одноименного московского футбольного клуба.Константин Емельянов возглавил «Луч-Энергию»Российский специалист Константин Емельянов стал главным тренером «Луча-Энергии», сообщает официальный сайт клуба.«Амкар» интересуется вратарем и защитником «Тамбова»Два футболиста клуба «Тамбова» - вратарь Олег Смирнов и правый защитник Алексей Рыбин - получили предложения от «Амкара». В Перми хотят их видеть на январском сборе команды, сообщил «Спортфакту» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.Никита Глушков стал игроком «Урала»Состав «Урала» пополнил 22-летний полузащитник Никита Глушков.
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Оберхоф. Гонка преследования. Мужчины. Онлайн
MMA
Атлетическая комиссия штата Калифорния протестирует Емельяненко на допинг перед боем с Митрионом
Биатлон
Максим Цветков: По юношам мы были выше Йоханнеса Бе на две головы
Велошоссе
Крис Фрум: WADA должно ужесточить правила использования терапевтических исключений
Хоккей
Сегодня вечером российская «молодежка» прилетит в Москву
Бокс
Пакьяо может сразиться с Хорном в австралийском Брисбене
Футбол
Венгер намерен сохранить в «Арсенале» Санчеса, Озила и Жиру
Формула-1
День в истории. Льюису Хэмилтону - 32!
Футбол
Ваит Талгаев в третий раз возглавил казахстанский «Тараз»
Бокс
Дэниэл Джейкобс: Настало время нокаутировать Головкина, либо заткнуться
все новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости