Денег нет, но вы играйте. Главные проблемы ФНЛ

«Советский спорт» рассказывает о главных проблемах второго по рангу дивизиона российского футбола.

ФИНАНСОВАЯ

В декабре РФС запретил 14 клубам регистрировать новых игроков из-за долгов. В список вошли сразу десять представителей ФНЛ: «СКА-Хабаровск», «Луч-Энергия», «Тосно», «Динамо», «Сокол», «Сибирь», «Кубань», «Мордовия», «Шинник» и «Балтика».

Сразу три команды из этого списка («СКА-Хабаровск», «Тосно» и «Динамо») входят в первую четверку и следующий сезон могут провести в премьер-лиге! Еще две идут в десятке сильнейших («Шинник» и «Луч-Энергия»).

Подобное положение дел уже не удивляет. Такое случается каждый год. В комментарии сайту dvnovosti.ru представители пресс-службы «СКА-Хабаровска» связали это со сроками: «Это обычное явление в российском футболе, происходящее каждый год. Временные рамки получения транша не совпадают с окончанием срока подачи отчетности. Поэтому все коллективы обязательно погасят долги, и запрет снимут».

Такая картина не может не пугать. Достаточно посмотреть на пример «Томи». Команда из Сибири, по итогам прошлого сезона вышедшая в премьер-лигу, собирается в весенней части чемпионата России играть силами дублеров. Такое было сложно представить еще год назад. Поздравляя болельщиков клуба с наступившим 2016-м, губернатор Томской области и одновременно президент клуба Сергей Жвачкин сказал, что «Томи» пора играть в премьер-лиге. Нынче тон его высказываний совершенно другой: «Нельзя из бюджета выделять деньги. Как я буду смотреть в глаза учителям? Они получают 36 тысяч рублей в месяц, а томские футболисты - 2 миллиона рублей».

В такой ситуации можно лишь посочувствовать тренерам и игрокам. Первые могут придумывать гениальные идеи, вторые воплощать их в жизнь на поле. Но в любой момент все может пойти прахом из-за финансовых проблем.

ФУТБОЛЬНАЯ

Если поставить перед собой задачу вспомнить, когда из ФНЛ в премьер-лигу приходили талантливые игроки, то можно потерять много времени, а ответа не найти. Добротные футболисты здесь периодически появляются, а вот те, кто заставлял бы визжать от восторга - нет.

В европейских чемпионатах часто в высших дивизионах ярко проявляют себя игроки, пришедшие из второй по силе лиги. Например, в этом году в «Милане» на равных с колумбийцем Карлосом Баккой конкурирует итальянец Джанлука Лападула. Выйдя шесть раз в стартовом составе, Лападула забил четыре мяча. В прошлом сезоне он играл за «Пескару» в серии В, где забил 27 голов и сделал 11 голевых передач в 40 матчах! А до того его мало кто знал даже на Апеннинском полуострове, ведь Лападула играл в низших лигах и результативностью не блистал. Это не помешало скаутам «Пескары» разглядеть в нем талант.

Что мы видим в ФНЛ? Ярче других играет Кирилл Панченко, проведший несколько сезонов в премьер-лиге. В первой части чемпионата 26-летний нападающий забил 15 голов. Вторым бомбардиром лиги является Хасан Мамтов из «Тюмени», отличившийся 12 раз. Ему 32 года. Этих игроков мы давно знаем. А где самородки? Кому, как не командам низших лиг, их открывать?

СПОРТИВНАЯ

В ФНЛ мало интриги. А как без нее в спорте?

Уже зимой можно сказать, какая из команд точно не прыгнет даже в зону стыковых матчей. «Шинник». Футболисты из Ярославля на протяжении несколько месяцев в первой части сезона играли без зарплаты. Остается ситуация шаткой и сейчас. Ради чего болельщикам идти на стадион? Играет «Шинник» так, что прописку в ФНЛ сохранить должен. То же самое можно сказать про «Луч-Энергию». И про многих других. К сожалению, команд, девизом которых является «год прошел, и слава богу», тут достаточно.

Как результат - страдает посещаемость. Зачем идти на спортивное мероприятие, интриги в котором нет. Все решают финансы? Есть деньги - замахнемся на премьер-лигу. Только вот мало у кого они есть. Вот и трудно завлечь на футбол новых зрителей.

Завлечь их могли бы таланты. Но, как уже говорилось, таковых почти нет. Теоретически их можно обнаружить под микроскопом, внимательно приглядываясь. Как «Урал» разглядел в «Енисее» 21-летнего центрального полузащитника Александра Ломакина, забившего четыре мяча в 18 матчах ФНЛ. Но приглядываться - какое уж тут удовольствие? А именно за ним, если не за интригой (возможностью поболеть за команду, которая решает спортивные задачи), идут болельщики на стадион. Приглядываться к способным игрокам - больше работа. Селекционная.