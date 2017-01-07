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Пришел, увидел, победил, побрил тренера. Как во Франции празднуют победу в Кубке

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Пришел, увидел, победил, побрил тренера. Как во Франции празднуют победу в Кубке
Источник: Twitter.com

После победы в матче 1/32 финала Кубка Франции футболисты «Авранша» сделали своему тренеру ирокез. 

«Авранш» – клуб третьей французской лиги, а первый тайм домашнего матча против «Лаваля» из второй лиги ничего хорошего не предвещал – хозяева уступали 0:1. Но после перерыва все поменялось: «Авранш» забил три мяча и второй год подряд вышел в 1/16 финала Кубка. 

После матча в раздевалке футболисты выбрили ирокез главному тренеру Дамьену Отту, который во время стрижки еще и давал интервью местному телеканалу. 

Что сделают футболисты «Авранша» после выхода в 1/8 финала остается только гадать, но на месте тренера уже можно было бы насторожиться. 

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