Пришел, увидел, победил, побрил тренера. Как во Франции празднуют победу в Кубке

После победы в матче 1/32 финала Кубка Франции футболисты «Авранша» сделали своему тренеру ирокез.

«Авранш» – клуб третьей французской лиги, а первый тайм домашнего матча против «Лаваля» из второй лиги ничего хорошего не предвещал – хозяева уступали 0:1. Но после перерыва все поменялось: «Авранш» забил три мяча и второй год подряд вышел в 1/16 финала Кубка.

После матча в раздевалке футболисты выбрили ирокез главному тренеру Дамьену Отту, который во время стрижки еще и давал интервью местному телеканалу.

Что сделают футболисты «Авранша» после выхода в 1/8 финала остается только гадать, но на месте тренера уже можно было бы насторожиться.