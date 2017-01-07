Пришел, увидел, победил, побрил тренера. Как во Франции празднуют победу в Кубке
После победы в матче 1/32 финала Кубка Франции футболисты «Авранша» сделали своему тренеру ирокез.
«Авранш» – клуб третьей французской лиги, а первый тайм домашнего матча против «Лаваля» из второй лиги ничего хорошего не предвещал – хозяева уступали 0:1. Но после перерыва все поменялось: «Авранш» забил три мяча и второй год подряд вышел в 1/16 финала Кубка.
После матча в раздевалке футболисты выбрили ирокез главному тренеру Дамьену Отту, который во время стрижки еще и давал интервью местному телеканалу.
⚽Après son exploit contre Laval l'entraîneur d' #Avranches se fait raser la tête par ses joueurs😂 «la magie de la coupe» #CDF #FBsport pic.twitter.com/gUMGkTSDHg— France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) 6 января 2017 г.
Что сделают футболисты «Авранша» после выхода в 1/8 финала остается только гадать, но на месте тренера уже можно было бы насторожиться.