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И как после этого не любить Брагина? Смотрите, что он сказал игроку! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Брагин
Валерий БрагинИсточник: ФХР

Обозреватель «Советского спорта» снова восхищается главным тренером молодежной сборной России Валерием Брагиным.

Напомню еще раз, что я провел исследование. Семь медалей подряд – самая длинная серия на молодежных чемпионатах мира в истории нашего хоккея, включая советские времена. Еще была медальная серия из семи лет с 1994 по 2000 годы (одно золото, три серебра, три бронзы – точно как и сейчас).

14 медалей подряд – сборная Канады (1999-2012: пять золота, шесть серебра, три бронзы). Остальные не могут похвастаться даже серией из семи медалей.

То есть семь медалей подряд – такого не было даже во времена СССР. Благодаря кому стал возможен этот успех? Не будем забывать, что пару бронз наша сборная взяла при Михаиле Варнакове. Но вообще, в основном, медали собирал Валерий Брагин.

Сегодня вечером российская «молодежка» прилетит в Москву

2011 – золото

2012 – серебро

2013 – бронза (Варнаков)

2014 – бронза (Варнаков)

2015 – серебро

2016 – серебро

2017 - бронза

В чем секрет Брагина, которому болельщики уже дали почетное прозвище Валерий Камбэкович? Через чьи руки прошли ребята, которые составляют костяк взрослой сборной России уже сейчас. Овечкин, Радулов и Малкин (Брагин работал вторым тренером молодежки в 2005 году, где тоже взял серебро), Панарин, Кузнецов и Тарасенко, теперь вот Капризов, Гурьянов и Самсонов…

Разные поколения игроков. Разные ребята. Но Брагин их всех объединил. Как батя, который собирает большую семью.

Знаете, как он работает? Еще летом приглашает кандидатов на сбор в Сочи, где смотрит, как ребята ведут себя в коллективе, как общаются, находят ли общий язык, создают ли микроклимат в раздевалке. Потом уже, конечно – как работают на льду, как помогают команде в критические моменты.

Но в команде Брагина никогда не было «черных овечек» (крылатое выражение Быкова).

А знаете, как в состав попал Денис Гурьянов? Тот парень, который сделал дубль в ворота сборной США в полуфинале, забил бронзовый гол шведам, а вообще набрал 7 (4+3) очков и дал ответ критикам, что сборная России едет только на одном звене.

Где же на одном, если Гурьянов так играл?

Так вот, Брагин сильно сомневался в Денисе. И даже думал не брать его на молодежный чемпионат мира. Но поговорил с мальчишкой по душам. И тот пообещал тренеру, что в лепешку расшибется, но покажет в сборной свой лучший хоккей.

И что же? Гурьянов оправдал, сдержал слово!

И вот какой потрясающий момент выловил телеканал «Матч ТВ» после бронзового матча – смотрите ссылку из твиттера.

Брагин обнимает Гурьянова после его бронзовой шайбы.

«Молодчик! Спасибо! Развивайся! Над руками работай! Давай, удачи тебе!»

Какие же теплые отношения! Как же приятно на это смотреть!

Вот он, настоящий хоккейный тренер. «Отец солдатам», как в «Бородино» у Лермонтова.

Еще радует, что контракт Брагина с молодежной сборной России будет действовать и в следующем сезоне. Можно было бы этому тренеру доверить и клуб КХЛ. Но только на условиях совместительства!

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