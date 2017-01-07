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Таски остается, за Смолова готовы заплатить 10 миллионов евро

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Комбаров, Сердар Таски и Федор Смолов
Дмитрий Комбаров, Сердар Таски и Федор СмоловИсточник: «Советский спорт»

 «Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ТАСКИ НИКУДА НЕ УХОДИТ

Защитник «Спартака» Сердар Таски опроверг информацию о том, что он может перейти в «Трабзонспор».

- Скоро присоединись к сборам с командой, с которой у меня контракт ещё на 1,5 года, Я всем доволен в «Спартаке» и сконцентрирован на второй половине сезоне, - приводит слова Таски Ajansspor.

«БОРУССИЯ» ГОТОВА ЗАПЛАТИТЬ ЗА СМОЛОВА 10 МИЛЛИОНОВ ЕВРО?

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов по-прежнему интересен дортмундской «Боруссии». По информации Bild, форвард будет стоить немецкому клубу 10 миллионов евро.Переход станет возможным, если  команду покинет Адриан Рамосу, который получил выгодное предложение из Китая.

ЯНБАЕВ СТАНЕТ ИГРОКОМ «КРАСНОДАРА»?

По сообщениям различных СМИ, защитник «Локомотива» Ренат Янбаев в ближайшее время, скорее всего, подпишет контракт с «Краснодаром». На руках у футболиста предметное предложение от «быков». Контракт футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до конца нынешнего сезона.

ПАПА ГУЙЕ ПОКИНУЛ «РОСТОВ»

Защитник Папа Гуйе в ближайшее время расторгнет контракт с «Ростовом». Футболист не полетел на первый сбор команды, который вчера стартовал в ОАЭ. Тренерский штаб желто-синих не впечатлила игра сенегальца, поэтому сейчас ему ищут новый клуб. Что касается замены Гуйе, то селекционный отдел «Ростова» уже занят работой в этом направлении.

АДИЛСОН ОСТАНЕТСЯ В «ТЕРЕКЕ»

Полузащитник АдилсонВаркен, скорее всего, останется в Тереке». Грозненский клуб отклонил предложение «АтлетикоМинейро» о трансфере игрока. Рашид Рахимов рассчитывает на футболиста, контракт которого истекает в мае этого года.

Интересно, что в нынешнем сезоне Адилсон провел за «Терек» всего три матча.

ВИТИНЬО ЗАИНТЕРЕСОВАЛ «ГАЛАТАСАРАЙ»

Турецкое интернет-издание Fotospor утверждает, что нападающий ЦСКА Витиньо может продолжить карьеру в «Галатасарае». Возможная цена трансфера – 3.5 миллиона евро.

Напомним, что Витиньо вернулся в ЦСКА из аренды. Последние два года игрок провел в «Интернасьонале».

«ЗЕНИТ» ПРЕДЛОЖИЛ САМАРИСУ ПОЧТИ 3 МИЛЛИОНА ЕВРО В ГОД

По информации O Jogo, «Зенит» сделал новое предложение игроку «Бенфики» Андреасу Самарису. Клуб из Санкт-Петербурга готов платить полузащитнику 2.7 миллиона евро в год. Напомним, что ранее появилась информация о том, что россияне могут отдать за футболиста 20 миллионов евро, но агент Самариса опроверг эти слухи.

(ГЕННАДИЙ НИКИТОВ)

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