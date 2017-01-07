Прокатились с ветерком. Как погода в Оберхофе измывалась над биатлонистами

Гонка преследования в Оберхофе получилась очень драматичной из-за большого количества промахов. Несмотря ни на что, ее выиграл Мартен Фуркад. Антон Бабиков стал шестым, при том что стартовал 18-м, а на третьей стрельбе промахнулся… пять раз.

Ноль на стрельбе бывает разный. Случается так, что ноль – это ноль попаданий. Именно такая неудача поджидала в этой гонке Антона Бабикова. И случилось это именно тогда, когда он, стартовав 18-м, сократил отставание от лидера до 15 секунд и шел первым из всей российской сборной. Но что поделать – ветер.

На этой же стрельбе уже совсем другой ноль – со знаком плюс – показал и другой наш спортсмен Максим Цветков. После этого он ворвался в тройку – вслед за Фуркадом и Пайффером.

Четвертый рубеж мало кого пощадил. Справился с ветром Мартен Фуркад – его победа была неоспорима. Цветков с Пайффером начали стрелять первыми после француза, но пока выжидали порыв, группа стреляющих значительно выросла. Промахов было так много, что впору было не выжидать, а стрелять как можно быстрее, не сильно заботясь о точности. Все равно от снайперских навыков сегодня мало что зависело – пуля на пути от дула к мишени могла изменить маршрут по своему усмотрению.

Например, победителя спринта австрийца Юлиана Эберхарда уже на финишной стрельбе постигла та же неудача, что и Антона Бабикова ранее – он тоже не закрыл ни одной мишени. Вторым за Фуркадом удалось уйти Пайфферу – он и стал серебряным призером.

А вот на бронзу претендовали сразу несколько биатлонистов – и даже Антон Бабиков после такой-то неудачи подтянулся к этой группе. На последнем рубеже Бабиков, когда соперники пошли на штрафные круги, попал пять из пяти и едва не выскочил со стадиона третьим. Не хватило считанных секунд – чуть раньше со штрафных выбежали Виндиш и Свендсен. Казалось невероятным, что Бабиков находился в пятерке после того, что случилось с ним, но это… это биатлон, как любят шутить сами спортсмены.

Да, это биатлон, это Оберхоф, это ветер, это самая настоящая лотерея. Вряд ли стоит ломать копья, размышляя о том, что это крайне неподходящее место для проведения гонок. За это биатлон и любят -- за непредсказуемость прежде всего, которая часто возникает именно из-за погоды. Она, если хотите, равноправная участница Кубка мира. 61-я в гонке преследования. Соревнуется с каждым индивидуально. И справиться с ее коварством – необходимое умение спортсмена.

Вот Фуркад – он и в Оберхофе Фуркад. Француз начал гонку в 51 секунде от лидера Эберхарада, а завершил ее с гигантским преимуществом. Как пошутил русский голос биатлона, идя на финиш, Мартен мог взять не только флаг, но и шишек подсобрать.

Это уже восьмая победная гонка Фуркада в сезоне – после восьмого-то места в спринте и при таком ветродуе.

Подобно Мартену, только в меньших масштабах, показал характер и Антон Бабиков. Вот эти пять промахов на первой стойке кого угодно могли бы загнать в депрессию. Расстраиваться было от чего – ведь до этого он не сделал ни одного промаха, впереди маячил пьедестал, соперники на ковриках рассыпались горохом. И тут такой провал. И ноль на последнем рубеже говорит только о том, что Бабиков -- отличный боец. Он и ходом стал лучшим из россиян – 8,7 секунды уступил норвежцу Абе-Лунду.

Антон Шипулин завершил гонку преследования ближе, чем начал – на 16-м месте против 24-го, и у него тоже пять промахов, но он рассредоточил штрафные круги по всей гонке, сделав три промаха на втором рубеже и по одному на втором и третьем.

Дмитрий Малышко, для которого предыдущая гонка стала лучшей в сезоне, с 11-го места переместился на 18-е, нахватав в общей сложности 6 штрафных кругов. Еще больше намотал Юрий Шопин – целых семь.