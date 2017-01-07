Борис Майоров: Результат неплохой, но даже шведы смотрелись лучше наших

Кирилл Капризов Источник: ФХР

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подводит итоги молодежного чемпионата мира, завершившегося в Канаде.

- Сборная России заняла в итоге третье место на турнире. Оцените этот результат.

- Лично я им вполне удовлетворен. Уверен, что тренеры и команда – тоже. Я бы даже подчеркнул, что результат не просто удовлетворительн ый. Но даже хороший. Ведь завоевать третье место было непросто.

Мы сразу попали в очень сильную группу, три команды из которой и оказались в итоге на пьедестале. Уступив на предварительном этапе канадцам и американцам надо было обязательно не дрогнуть в двух оставшихся матчах. Права на ошибку там больше просто не было. Это не простое психологическое испытание, с которым сборная России уверенно справилась.

Ну и в плей-офф нам за нашу команду краснеть уж точно не пришлось. В четвертьфинале уверенная победа над датчанами. Затем очень нервный и упорный полуфинал с командой США, в котором мы уступили будущему чемпиону только по буллитам. И не менее тяжелая победа над Швецией в поединке за «бронзу».

Это хороший результат. Достойный аплодисментов. С учетом того, что сборная этого года рождения никогда не считалась фаворитом. Ничего серьезного не выигрывала на международном уровне.

А сейчас мы поддержали свою марку – уже в течении семи лет не спускаемся с пьедестала на молодежных чемпионатах мира. Вот только «золото» выиграли всего однажды. Поэтому стремиться есть к чему.

- Так ведь это и обидно – сейчас мы вполне могли бы вновь оказаться в финале и сразиться там с Канадой…

- Могли бы! Но вот у сборной США нашелся игрок, который чуть ли не в одиночку решил буллитную серию, а у России и Канады – нет. Значит, таких игроков тоже надо иметь в составе.

- Многие сейчас критикуют нашу команду за игру от обороны. А могла ли сборная России действовать иначе?

- Мы действительно все ответственные матчи начинали с глухой защиты. И я бы отметил, что не только канадцы и американцы, но и шведы, которые в итоге оказались ниже нас, действовали более активно. Все они шли в отбор шайбы уже в нашей зоне, прессинговали, в расчете на ошибку соперника.

У нас же ничего подобного по созданию противнику помех не наблюдалось. И в этом был наш главный недостаток. Мы отошли от традиционного отечественного хоккея, который как раз был заточен на активные действия по всей площадке.

Вот опять вернусь для примера к шведам. Независимо от результата и от соперника они от такой активной игры не отказывались. Да, нарывались при этом порой и на контратаки. Но в целом оставили более приятное впечатление.

И как после этого не любить Брагина? Смотрите, что он сказал игроку! (видео)

- Для Брагина игра от обороны была вынужденной мерой или это просто его любимая тактика?

- Думаю, тут все сошлось. 50 на 50. Валерий Брагин – опытный тренер. И он прекрасно понимал возможности своей команды. Но исповедовать постоянно один и тот же хоккей нельзя. Я однообразия не приветствую. Надо обязательно иметь в запасе схемы, которые соперника удивят, заставят задуматься и ошибаться.

Вспомните, стоило нам заиграть активнее в полуфинале с американцами, как обстановка на площадке переменилась. В первом периоде мы только оборонялись. Причем, очень тяжело, постоянно испытывая проблемы при отборе шайбы.

Затем россияне сами пошли вперед и у нас начала получаться позиционная атака. Тоже самое проявилось и в матчах с датчанами и словаками.

- Но были и голы за счет индивидуального мастерства.

- Безусловно. Беда в том, что у большинства наших игроков это самое индивидуальное мастерство проявилось только во встрече с Латвией. Ну, может, еще с Данией. А хочется его видеть и в поединках с более сильными командами.

Но вот у некоторых российских нападающих резерв мастерства оказался ограниченным. На общем фоне выделялись Капризов и Полунин. Еще мне очень понравились Тренин и Гурьянов. Хотя о последнем я до этого турнира, признаюсь, и не слыхивал. Но вот в решающих матчах Денис как раз раскрылся очень здорово и обратил на себя внимание, стал лидером команды. Причем, у этих форвардов разная манера игры. И это тоже было очень полезно для нашей атаки.

В целом же, еще раз повторю, сыграли на четверку.

«Бронза» нашей «молодежки» ничем не хуже американского «золота»