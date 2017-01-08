Как поживают соперники россиян в еврокубках

До возобновления матче в Лиге Европы осталось чуть больше месяца. Соперники «Ростова», «Зенита» и «Краснодара» уже начали подготовку к весне. «Советский спорт» рассказывает о том, что нового произошло в «Андерлехте», «Фенербахче» и «Спарте».

«АНДЕРЛЕХТ»

Бельгийский оппонент «Зенита» находится на сборах в испанской Ла Манге. Отдохнули брюссельцы лишь десять дней. Уже через две недели в бельгийской лиге стартует второй круг, так что на более рассчитывать не приходится.

Команда идет на втором месте в чемпионате, отставая на 2 очка от «Брюгге» и опережая на очко «Зюльте-Варегем», причем очная встреча с преследователями состоится за четыре дня до игры с «Зенитом». К слову, перед поединком в 1/16 Лиги Европы «Андерлехт» проведет уже пять матчей в чемпионате страны.

Зимой команду наверняка покинет тунисский форвард Хамди Харбауи. Его приобрели летом 2016 в статусе лучшего бомбардира «Локерена», но в «Андерлехте» у тунисца не заладилось, да и бороться за место в составе с Лукашем Теодорчиком в этом сезоне просто нереально: у поляка в 30 матчах 24 мяча.

На место тунисца рассматривался Микаэль Исхак из датского «Раннерса». Игрок сборной Швеции, и, по мнению специалистов, перерос датскую лигу. Думали в Брюсселе и о Маркусе Акунье из аргентинского «Расинга». Но пока только думали: нападающим интересуются также марсельский «Олимпик», «Малага» и «Милан».

В итоге «Андерлехт» взял в аренду у «Бордо» Исаака Телина — еще одного форварда сборной Швеции.

Хотят бельгийцы усилиться и центральным защитником. Охота идет за Шанселем Мбемба («Ньюкасл») и Дедриком Боята («Селтик»). Больше шансов заполучить Мбемба. Все-таки он бывший игрок «Андерлехта», да и «Ньюкасл» вылетел из премьер-лиги в прошлом сезоне.

Возможно, придется задуматься о покупке голкипера. Дави Руф стал чудить и потерял место в основе, сейчас последний рубеж обороняет запасной вратарь Франк Букс.

Уже пару лет в каждое трансферное окно перед руководством клуба стоит вопрос: не пора ли продать ключевых полузащитников – молодых звезд Юри Тилеманса и Леандера Дендонкера? Пока ответа на него нет. Зато появилась информация, что одним из лидеров бельгийской команды Николаем Станчу активно интересуется «Саутгемптон». Выбор за руководством – удерживать спортсменов или заработать.

«ФЕНЕРБАХЧЕ»

У стамбульского соперника «Краснодара» отпуска, похоже, не было вовсе. 29 декабря «Фенер» сыграл матч в Кубке Турции, разгромив клуб второй лиги «Йени Менемен» – 6:0. Следующая встреча с «Денизлиспор» состоится сегодня, 8 января, и это будет товарищеский матч. А через неделю возобновится чемпионат.

В Турции нарушены многолетние устои: в чемпионате лидирует «Истанбулспор». Четвертое стамбульское колесо потеснило признанных грандов – «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ». Сейчас «Фенер» на четвертой строчке, отставая от первого места на пять очков, а от идущего третьим «Галатасарая» – на два.

Пока единственное зимнее приобретение – Олег Караваев. Левого полузащитника приобрели у «Шахтера», хотяв последние несколько сезонов он находился в аренде у луганской «Зари». Видимо, Дик Адвокат обратил внимание на хавбека во время матчей «Фенербахче» против луганчан на групповом этапе Лиги Европы.

Турки также пытаются подписать Мемфиса Депая из «Манчестер Юнайтед». Еще информация об интересе «Фенербахче» и к форварду миланского «Интера» Стефану Йоветичу.

В то же время левый защитник Грегори Ван Дер Вил разругался с Адвокатом и собирается переезжать, возможно в ОАЭ. Другого мастера того же амплуа Али Калдырыма нацелился купить «Селтик». Летом у него заканчивается контракт, и шотландцы рассчитывают на хорошую скидку. Но левая бровка голой не останется: в составе есть Исмаил Койбаши, забивший в этом сезоне два мяча.

В «Фенербахче» своеобразная система продления контрактов. Новые заключаются только по истечении старых. По этой причине уже был потерян Гекхан Гонул, который перешел в «Бешикташ». Однако президент «Фенера» Азиз Йылдирим твердо стоит на своем: «Калдырым получит предложение о продлении только по окончании сезона».

По слухам, турецкий клуб может остаться и без центрального защитника Симона Къяера. Его прочат в «Челси», вроде бы датчанином заинтересовался лично Антонио Конте. В случае продажи Симона, возможно, получит полноценный игровой шанс игрок сборной России Роман Нойштедтер.

В очередной раз обсуждается тема об уходе Робина Ван Перси. Заслуженного ждут в «Фейеноорде». Хотя разговоры о том, что голландец покинет Турцию, идут как минимум с лета. Его отправляли и в «Миддлсбро», и в «Кристал Пэлас», и в «Вест Хэм». Видимо, на этот раз все опять ограничится слухами. У Ван Перси в Турции дела идут очень неплохо, в 12 матчах чемпионата голландец забил 6 мячей. Ужасная травма глаза, хочется верить, не помешает Робину вскоре вернуться на поле.

С другой стороны, «Сандерленд» предлагает интересную сделку: отдать туркам права на уже арендованного ими правого инсайда Джермейна Ленса, приплюсовав к нему левого инсайда Вахби Хазри. Взамен англичанам нужен Ван Дер Вил и Эммануэль Эменике. Это, на первый взгляд, идеальное решение. Вместо опальных футболистов – игрок основы и перспективный крайний нападающий. Вероятно, руководство турецкого клуба держит эту комбинацию в уме на случай, если не удастся подписать Депая.

Но не стоит забывать про нестабильную политическую ситуацию в стране. Теракты точно не играют на руку турецким клубам, когда дело касается приобретения игроков. Также нет гарантии, что «Фенербахче», «Бешикташу» и «Анкараспору» позволят сыграть домашние матчи Лиги Европы на своих аренах. В такой ситуации «Краснодар» может рассчитывать на определенное доигровое преимущество.

«СПАРТА»

В чемпионате Чехии клубы только собираются после месячного перерыва. Соперник «Ростова» проведет два сбора в Испании и планирует сыграть восемь товарищеских матчей, в том числе с «Зенитом». До встречи в Лиге Европы официальных игр у пражан не будет.

После первого круга в чемпионате «Спарта» идет на третьем месте, уступая основному конкуренту «Виктории» 4 очка и «Славии» – 3.

Пражане шумнули в этом розыгрыше еврокубков не меньше ростовчан. Если россияне обыграли «Баварию», то чехи одолели миланский «Интер» и «Саутгемптон».В очередной раз доказав: и с ограниченным ресурсом можно добиться результата.

Кроме громких побед и небольших бюджетов у «Ростова» и «Спарты» есть еще что-то общее.

Начинал сезон во главе команды Зденек Счастны, именно он вывел «Спарту» в групповой этап Лиги Европы, но потерпел поражение от злостного врага «Славии» и покинул клуб. Правда не сразу: несколько матчей он вводил в курс дела тренера «Спарты-2» Давида Голубека, причем дуэт успел обыграть «Интер».

У Голубека дела пошло в гору, но в ноябре генеральный директор Даниэль Кретинский решил укрепить тренерскую позицию, вновь создав дуэт. На этот раз к Голубеку подсадили тренера молодежной сборной Чехии Зденека Свободу. А с 21 декабря команду возглавил Томаш Пожар, спортивный директор клуба. Он же взял на себя общение с прессой. Помогать ему в подготовке «Спарты» будут Голубек и Свобода.

В общем, запутанная система, похожая на ростовские узлы.

Если говорить о трансферах, пражане приобрели нападающего Нестора из «Дуклы». В этом сезоне он забил 5 мячей в 14 матчах чемпионата, и это личный рекорд. Видимо, Нестор взять как подстраховка для возрастного Дэвида Лафаты.

На противоположный фланг в дополнение к россиянину Алексею Караваеву приобрели Богдана Ватажелу из «Университатя» (Крайова). Между прочим, левый защитник игрок сборной Румынии.

Также вернули из дубля Тиемоко Конате, сосланного туда почти на весь сезон. Вероятно, руководство смогло прийти к компромиссному решению с игроком сборной Кот-Д'Ивуара по конфликтной ситуации с его продажей. В 2015 году ивуарийцу предложили перейти в «Злин», но тот отказался. А вот когда поступило предложение от «Стяуа», согласился, но сумма не устроила руководство «Спарты». Начался конфликт, завершившийся ссылкой.

Пока пражане никого не продали. Но на сборах отсутствуют Мартин Фридек (восстанавливается после операции) и Коста (уехал играть за сборную Зимбабве). Остальные в обойме. К огромной радости чешских болельщиков, в общей группе тренируется и ветеран Томаш Росицки. Ходили слухи, что Томаш вернулся в команду на роль иконы раздевалки или живой реликвии. Но теперь все ждут его выхода на поле.