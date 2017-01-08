Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Питтсбург- : -Тампа-Бэй
Хоккей  Автомобилист- : -Спартак
Футбол  Дженоа- : -Рома
Футбол  Вильярреал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Знарок сам себя сглазил! СКА рискует уступить лидерство на финише регулярки

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Знарок сам себя сглазил! СКА рискует уступить лидерство на финише регулярки
Источник: ХК СКА

В конце регулярного чемпионата КХЛ нас ждет битва за первое место между двумя армейскими суперклубами.

Нет, вы обратили внимание? Пока наша молодежная сборная билась в Канаде на чемпионате мира, СКА планомерно сдавал свои позиции в КХЛ.

Четыре поражения кряду! И пусть все они с минимальным счетом, но такое, согласитесь, совсем недавно вообразить себе казалось просто невозможно.

А тут 3:4 от «Ак Барса», 1:2 от «Локомотива», 4:5 от минского «Динамо», 2:3 от «Йокерита».

Понятно, что дни выдались тяжелые – конец високосного года, новогодние праздники, собственный день рождения, который у главного тренера СКА Олега Знарка 2 января…

А тут еще и за молодежной сборной следить ночами надо. Как никак, ближайшие резерв с прицелом на Олимпиаду, то-се…

И вот заметьте, завершился молодежный чемпионат и СКА сразу неприятную серию прекратил, разгромив в Риге местное «Динамо» - 5:1. Не бог весть какая великая победа, но сейчас и она к месту.

Ведь аккурат с пятого января питерские болельщики ходят растерянные. А их московские «коллеги» по армейскому клубу, наоборот, развернули грудь, вспомнив о недавних светлых днях – ЦСКА вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата КХЛ!

И не опомнись команда Олега Знарка в Риге, москвичи в субботу ушли бы в отрыв, также одержав победу над минчанами – 3:1.

Дружина Дмитрия Квартальнова сейчас-то как раз на ходу и притормаживать не собирается. В 12 поединках кряду уже набирает очки. А если более детально – десять побед в основное время и всего два поражения по буллитам. Очень высокий темп!

СКА и сейчас уже на втором месте, поскольку при равенстве очков побед в основное время у питерцев меньше, чем у москвичей. Но у запасливого Знарка есть еще один матч в запасе. Чтобы все перевернуть в нужный момент. Получится ли?

Кстати, вот вам еще одна закономерность – турнирные неприятности начались у клубной команды Знарка вскоре после Кубка Первого канала, где он прилично удивил российских любителей хоккея.

Нет, не тем, что уступил шведам. В спорте и не такое бывает. А тем, что пригласил в сборную на домашний и ответственный этап Евротура из ЦСКА больше игроков, чем из СКА!

Не знаю, был ли тут какой-то скрытый расчет, или, тренер хотел показать, что никакого базового клуба в КХЛ нет, а есть целых два базовых клуба, поскольку из всех остальных команд нашей лиги в сборную было вызвано гораздо меньше игроков, чем из СКА и ЦСКА – 15 (7+8), включая обоих основных вратарей.

Но в результате московские армейцы получили мощный психологический стимул и, согласно своему старинному прозвищу, закусили удила. Вышли на первое место в турнирной таблице. А вот свой СКА таким «недоверием» Знарок сглазил.

Так что на финише КХЛ нас ждет еще одна интрига – кто будет первым в «марафонской» гонке?

Сможет ли прошлогодний ее победитель дать бой нынешнему фавориту? Который неожиданно показал, что побеждать его очень даже возможно. Что ничего сверхъестественного в этом нет.

Делайте ваши ставки!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Крэйг Вудкрофт: КХЛ надо задуматься над качеством продукта, который они делаютГлавный тренер минского «Динамо» прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Дмитрий Квартальнов: Мы довольны результатом, но есть вопросы по игреГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Анвар Гатиятулин: С «Нефтехимиком» у нас всегда игры проходят в упорной борьбеГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от «Нефтехимика» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Андрей Назаров: В трех играх одержали две победы – молодцыГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Екабс Редлихс: После первого периода в матче против СКА мы остановилисьЗащитник рижского «Динамо» Екабс Редлихс поделился мнением о поражении своей команды в матче против СКА (1:6).Кирилл Капризов: Мне пока рано думать о «Миннесоте»Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, завоевавший бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею 2017 года, рассказал о возможном отъезде в НХЛ.«СКА-Нева» забросила восемь шайб «Челмету» в первом матче челябинцев под руководством Игоря Знарка«СКА-Нева» одержала победу над «Челметом» со счетом 8:3 в матче регулярного чемпионата ВХЛ, который состоялся в Санкт-Петербурге.Зинэтула Билялетдинов: У «Ак Барса» много вопросов, которые надо исправлятьГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» (0:2).ЦСКА, СКА и «Металлург» Мг досрочно вышли в плей-офф КХЛПо итогам матчей регулярного чемпионата КХЛ, которые состоялись 7 января, стали известны первые участники Кубка Гагарина-2017.СКА разгромил рижское «Динамо», прервав четырехматчевую серию пораженийСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде разгромил рижское «Динамо» со счетом 6:1.КХЛ. «Авангард» победил «Локомотив», «Ак Барс» уступил «Металлургу» (Мг) и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Минское «Динамо» уступило на своей площадке ЦСКАХоккеисты ЦСКА переиграли в гостях минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.«Нефтехимик» с минимальным счетом обыграл «Трактор»В матче регулярного чемпионата КХЛ «нефтехимик» на домашнем льду обыграл «Трактор» со счетом 1:0.«Магнитка» в гостях переиграла «Ак Барс»Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали гостевую победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 2:0.«Динамо» (Рига) – СКА - 1:6. Как это былоВ субботу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют рижское «Динамо» и СКА из Санкт-Петербурга.Сергей Орешкин: Старались вытащить из игроков эмоции после хороших матчей в Омске и НовосибирскеГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал гостевую победу над новокузнецким «Металлургом» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.Дубль Лемтюгова помог «Авангарду» обыграть «Локомотив»«Авангард» дома взял верх над «Локомотивом» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.«Сибирь» обыграла «Витязь» благодаря дублю Окулова«Сибирь» дома взяла верх над «Витязем» (3:2 ) в регулярном чемпионате КХЛ.Московское «Динамо» всухую обыграло «Кузню»Новокузнецкий «Металлург» дома уступил московскому «Динамо» (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ.Владимир Петров: У ЦСКА своя программа, у СКА – свояДвукратный олимпийский чемпион, член Наблюдательного совета ЦСКА Владимир Петров поделился мнением о соперничестве столичных армейцев со СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
Главные новости
Футбол
«ПСЖ» забил 7 мячей «Бастии» в матче Кубка Франции
Футбол
«Наполи» вырвал победу у «Сампдории»
Футбол
Хет-трик Бен Йедера помог «Севилье» разгромить «Реал Сосьедад»
Гандбол
Российские гандболисты обыграли белорусов и во втором контрольном матче
Хоккей
Крэйг Вудкрофт: КХЛ надо задуматься над качеством продукта, который они делают
Хоккей
Гол Кучерова и два паса Наместникова не помогли «Тампе-Бэй» в матче с «Филадельфией»
Футбол
Ивелин Попов: Еще слишком рано уходить за большими деньгами
Футбол
«Галатасарай» готовит предложение «Зениту» по трансферу Ломбертса
Футбол
Созванный совет в Шотландии решит сможет ли Эбуэ перейти из «Краснодара» в «Селтик»
Футбол
Адриано Галлиани: Проблем с переходом Луиса Адриано в «Спартак» нет
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости