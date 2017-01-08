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Как Радулов забил гол с коленей. Может ли форвард порвать хит-парады? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как Радулов забил гол с коленей. Может ли форвард порвать хит-парады? (видео)
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

 «Монреаль» победил «Торонто» (5:3), а одну из шайб забросил Александр Радулов, который снова поймал свою игру.

Сначала нужно сказать вот что. Александр Радулов еще недавно выдал серию из шести матчей без очков, поэтому слегка попал под огонь критики. Но после Рождества мы увидели в форме «Монреаля» совсем другого человека.

И он опять был ярок в атаке.

Так вот, в прошлом поединке с «Далласом» Радулов забил шедевральный гол. Посмотрите, как он ловко разобрался с защитниками и переиграл голкипера. Вот эта шайба вполне может порвать хит-парады – недели, а то и месяца.


Но на этом Александр не остановился – и минувшей ночью забил в большинстве. Причем эта шайба стала победной в матче с «Торонто» (4:2).

Вот Радулов получает шайбу перед чужими воротами. Но во-первых, попробуй еще выиграть борьбу за это место. Знаете, как там больно бьют? Во-вторых, изловчись-ка, чтобы нанести бросок. Александру пришлось даже упасть на колени.

Хороший гол.


А перед этим забил Никита Щербак. Парень ведь никогда не играл в НХЛ, это был его дебют. И вот тоже, получив шайбу перед воротами, он эффектно разобрался с голкипером Андерсеном.

«Безусловно, я нервничаю перед своим дебютом в НХЛ, но я контролирую свои эмоции, - сказал Щербак в интервью NHL.com/ru. – Это приятная нервозность, ведь сбудется моя мечта. Александр Радулов помог мне советом, сказал, что нужно делать, чтобы все было нормально. У него была похожая ситуация много лет назад, его также вызвали в основную команду, после чего он дебютировал в НХЛ.

Постараюсь справиться с высоким темпом игры и держать концентрацию. Я очень долго работал, чтобы это свершилось. Эмоции просто плещут через край, если честно! Не буду скрывать, что нервы присутствуют».

«Я сам был молодым и знаю, как тяжело начинать свою карьеру в НХЛ, - сказал Радулов после матча. - Конечно, присутствует волнение, поэтому важно выходить в каждой смене и отрабатывать по полной. Появился момент, и он им прекрасно воспользовался. Никита - молодой и талантливый пацан, который обладает хорошим видением площадки. Он очень здорово разобрался в ситуации».

Пять игроков «Монреаля» - пять голов – победа со счетом 5:3.

«Канадцы» были слегка в кризисе, но теперь выиграли три матча подряд. И уже в шести набирают очки. Ну а тренер «Монреаля» Мишель Террьен одержал 400-ю победу в НХЛ. Так то вечер, как ни крути, для фанатов «Хабс» получился счастливым.

Матч

Торонто - Монреаль - 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)

Голы:

Пачиоретти (Уэбер, Радулов), 0:20 (0:1). Лехконен (Плеканец, Петри), 3:47 (0:2). Бозак (ван Римсдайк, Марнер), 8:25 (1:2 - бол.). Кадри (ван Римсдайк, Марнер), 16:01 (2:2 - бол.). Щербак (Петри, Дано), 19:58 (2:3 - бол.). Радулов (Уэбер, Больё), 20:36 (2:4 - бол.). ван Римсдайк (Зайцев, Марнер), 38:15 (3:4). МакКэррон (Карр), 43:51 (3:5).

Место и дата

08 января 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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