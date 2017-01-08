Дневник «Дакара». День 6. Из грязи в Ла-Пас

6-й этап ралли-рейда отменили из-за плохой погоды, поэтому участникам оставалось лишь доехать до места следующего старта по обычным дорогам.

Накануне Рождества ливень настолько размыл площадку, отведенную организаторами под бивуак недалеко от городка Оруро, что многие автомобили не смогли проехать на место парковки и остановились на подъезде – просто на обочине. Там же и происходил ремонт мотоциклов, багги и даже джипов. В какой-то момент в бивуак перестали запускать. Но Владимир Чагин на то и семикратный чемпион «Дакара», чтобы не останавливаться ни перед какими трудностями. Начальник быстро договорился с организаторами и караван грузовиков «КАМАЗ-мастер» все-таки пропустили на территорию лагеря.

Грязи было по колено. И это не образное выражение. Зачастую даже высокие сапоги могли зачерпнуть коричневой жижи. Но бивуак разбивать было необходимо. Автомобили выстроились в привычном порядке. «Автобус» КАМАЗа начал свое волшебное превращение в «отель».

Сегодня в «гостишке», как ее часто называют в команде, постояльцев должно было прибавиться. Ночевать на улице под проливным дождем в грязи было невозможно. Кто-то разместился в техничках, кто-то в легковых автомобилях группы сопровождения, кто-то даже спал в боевом КАМАЗе – на сиденье водителя. В отель кроме боевых экипажей решено было пустить девушек из числа членов команды «КАМАЗ-мастер», несколько механиков и журналистов. Часть боевых экипажей и девушки разместились в трех купе. Остальные – на полу. В тесноте, да не в обиде. Главное – тепло и сухо.

Ремонт был отменен. Гонщики привезли автомобили в целости. В таком состоянии они могли преодолеть порядка 300 километров по дорогам общественного пользования до своего следующего места стоянки – в столице Боливии, городе Ла-Пас. По удивительной прихоти организаторов выезд грузовиков был намечен лишь на 14 часов по местному времени. Мотоциклы же стартовали еще утром. На выезде образовалась гигантская пробка. Многие из автомобилей, все же сумевших вчера попасть в бивуак, своими силами выбраться из него не смогли. Пришлось брать на буксир.

Организаторы, видимо, не ожидали, что в сезон дождей в Боливии пойдет дождь и размоет мягкую почву. Об этом можно было судить говорил хотя бы по тому, что сами они не запаслись резиновыми сапогами. Бедолаги вынуждены были прятать ноги в кроссовках в пакеты для мусора, перевязывая их в двух местах армированным скотчем, чтобы не соскальзывали.

В Ла-Пасе, куда команда прибыла через пять часов дороги по горным серпантнам, к дождю были готовы. Здесь он не прекращается на протяжении месяца. Поэтому место под бивуак выбрали хоть и небольшое, но подходящее – военную базу. КАМАЗ и некоторые другие грузовики расположились прямо на футбольном поле.

Днем ранее ужин готовить не стали. Сегодня же накануне дня отдыха повар КАМАЗа Руслан решил побаловать команду и гостей бивуака барбекю из говядины, приготовленной на специальном мангале. Одна проблема – развести огонь никак не удавалось. Речь даже не шла о том, чтобы раскалить угли – бумага отказывалась гореть. Зажженная бумага тухла на глазах, так и не догорев. Огонь отказывался подчиняться людям на высоте 3300 метров. Для нормального процесса горения не хватало кислорода.

Но стейков нам все же отведать удалось. В одной из техничек нашелся газовый баллон. Струя пламени раскаляла угли на одной половине мангала, пока на другой половине жарилось мясо. После приготовления первой партии стейков, половины менялись. Остывшие угли раскалялись, а на раскаленных – готовили следующие 10 порций для команды.

В Ла-Пасе ралли-рейд встретили салютом. Этот город стал пока единственным, кроме Асунсьона, где гонка брала старт, в котором была организована специальная фан-зона для любителей «Дакара». Здесь участники задержатся дольше, чем в других местах – на 8 января запланирован день отдыха. Отдыхать, правда, никому не придется – у механиков КАМАЗа огромный фронт работы, которую необходимо проделать за полутора суток. Благо на общем собрании было решено не менять сцепление на автомобилях – это огромная экономия времени и сил.

Дальше гонка отправится в живописный Уюни, известный своим высохшим соленым озером.