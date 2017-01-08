Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Питтсбург- : -Тампа-Бэй
Хоккей  Автомобилист- : -Спартак
Футбол  Дженоа- : -Рома
Футбол  Вильярреал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дневник «Дакара». День 6. Из грязи в Ла-Пас

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В столице Боливии, городе Ла-Пас, куда "Дакар" приехал на два дня, команду "КАМАЗ-мастер" встретили салютом
В столице Боливии, городе Ла-Пас, куда "Дакар" приехал на два дня, команду "КАМАЗ-мастер" встретили салютом

6-й этап ралли-рейда отменили из-за плохой погоды, поэтому участникам оставалось лишь доехать до места следующего старта по обычным дорогам.

Накануне Рождества ливень настолько размыл площадку, отведенную организаторами под бивуак недалеко от городка Оруро, что многие автомобили не смогли проехать на место парковки и остановились на подъезде – просто на обочине. Там же и происходил ремонт мотоциклов, багги и даже джипов. В какой-то момент в бивуак перестали запускать. Но Владимир Чагин на то и семикратный чемпион «Дакара», чтобы не останавливаться ни перед какими трудностями. Начальник быстро договорился с организаторами и караван грузовиков «КАМАЗ-мастер» все-таки пропустили на территорию лагеря.

Грязи было по колено. И это не образное выражение. Зачастую даже высокие сапоги могли зачерпнуть коричневой жижи. Но бивуак разбивать было необходимо. Автомобили выстроились в привычном порядке. «Автобус» КАМАЗа начал свое волшебное превращение в «отель».

Сегодня в «гостишке», как ее часто называют в команде, постояльцев должно было прибавиться. Ночевать на улице под проливным дождем в грязи было невозможно. Кто-то разместился в техничках, кто-то в легковых автомобилях группы сопровождения, кто-то даже спал в боевом КАМАЗе – на сиденье водителя. В отель кроме боевых экипажей решено было пустить девушек из числа членов команды «КАМАЗ-мастер», несколько механиков и журналистов. Часть боевых экипажей и девушки разместились в трех купе. Остальные – на полу. В тесноте, да не в обиде. Главное – тепло и сухо.

Ремонт был отменен. Гонщики привезли автомобили в целости. В таком состоянии они могли преодолеть порядка 300 километров по дорогам общественного пользования до своего следующего места стоянки – в столице Боливии, городе Ла-Пас. По удивительной прихоти организаторов выезд грузовиков был намечен лишь на 14 часов по местному времени. Мотоциклы же стартовали еще утром. На выезде образовалась гигантская пробка. Многие из автомобилей, все же сумевших вчера попасть в бивуак, своими силами выбраться из него не смогли. Пришлось брать на буксир.

Организаторы, видимо, не ожидали, что в сезон дождей в Боливии пойдет дождь и размоет мягкую почву. Об этом можно было судить говорил хотя бы по тому, что сами они не запаслись резиновыми сапогами. Бедолаги вынуждены были прятать ноги в кроссовках в пакеты для мусора, перевязывая их в двух местах армированным скотчем, чтобы не соскальзывали.

В Ла-Пасе, куда команда прибыла через пять часов дороги по горным серпантнам, к дождю были готовы. Здесь он не прекращается на протяжении месяца. Поэтому место под бивуак выбрали хоть и небольшое, но подходящее – военную базу. КАМАЗ и некоторые другие грузовики расположились прямо на футбольном поле.

Днем ранее ужин готовить не стали. Сегодня же накануне дня отдыха повар КАМАЗа Руслан решил побаловать команду и гостей бивуака барбекю из говядины, приготовленной на специальном мангале. Одна проблема – развести огонь никак не удавалось. Речь даже не шла о том, чтобы раскалить угли – бумага отказывалась гореть. Зажженная бумага тухла на глазах, так и не догорев. Огонь отказывался подчиняться людям на высоте 3300 метров. Для нормального процесса горения не хватало кислорода.

Но стейков нам все же отведать удалось. В одной из техничек нашелся газовый баллон. Струя пламени раскаляла угли на одной половине мангала, пока на другой половине жарилось мясо. После приготовления первой партии стейков, половины менялись. Остывшие угли раскалялись, а на раскаленных – готовили следующие 10 порций для команды.

В Ла-Пасе ралли-рейд встретили салютом. Этот город стал пока единственным, кроме Асунсьона, где гонка брала старт, в котором была организована специальная фан-зона для любителей «Дакара». Здесь участники задержатся дольше, чем в других местах – на 8 января запланирован день отдыха. Отдыхать, правда, никому не придется – у механиков КАМАЗа огромный фронт работы, которую необходимо проделать за полутора суток. Благо на общем собрании было решено не менять сцепление на автомобилях – это огромная экономия времени и сил.

Дальше гонка отправится в живописный Уюни, известный своим высохшим соленым озером.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шестой этап «Дакара» отмененОрганизаторы ралли-рейда «Дакар» приняли решение отменить 6-й этап гонки, который должен был пройти между городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 километров.Дневник «Дакара». День 4 и 5. Все выше, и выше, и вышеДневник «Дакара». День 4 и 5. Все выше, и выше, и вышеПервые боливийские этапы легендарного ралли-рейда оказались пока самыми успешными для команды «КАМАЗ-мастер».Звезды спорта желают удачи команде «КАМАЗ-мастер» (видео)Звезды спорта желают удачи команде «КАМАЗ-мастер» (видео)Действующие спортсмены и звезды российского спорта пожелали удачи команде «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар», который проходит в эти дни.Бронза России на МЧМ, лидерство на «Дакаре» и дубль Анисимова. Главные новости утраБронза России на МЧМ, лидерство на «Дакаре» и дубль Анисимова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Мардеев – второй на четвертом этапе «Дакара», Сотников возглавил общий зачетРоссийский экипаж «КАМАЗ-мастер», пилотом которого является Айрат Мардеев на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» пришел к финишу вторым.Васильев стал вторым на 4-м этапе Africa Race и остался лидером в общем зачетеСегодня, 5 января, завершился четвертый этап ралли-рейда Africa Race в смешанном зачёте грузовиков и внедорожников.«Терафлю» под запретом. Доктор «КАМАЗ-мастер» рассказала о подготовке к «Дакару»«Терафлю» под запретом. Доктор «КАМАЗ-мастер» рассказала о подготовке к «Дакару»Кандидат медицинских наук Ирина Зеленкова рассказала, как бороться с горной болезнью и сохранить высокую работоспособность в Андах.Дневник «Дакара». День 3. «Начались наши участки»Дневник «Дакара». День 3. «Начались наши участки»Третий этап ралли-рейда завершился победой экипажа Эдуарда Николаева, который теперь идет вторым в генеральной классификации.Дневник «Дакара». День 3. «КАМАЗ-мастер» на высотеДневник «Дакара». День 3. «КАМАЗ-мастер» на высотеГонщик российской команды выиграл третий этап ралли-рейда, проходивший по бездорожью и на высоте до 4200 метров.Экипаж Николаева поднялся на второе место в зачете грузовиков ралли-рейда «Дакар»Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» вышел на второе место в общем зачете в классе грузовиков после третьего этапа ралли-рейда «Дакар».Антон Шибалов: Сегодня результат очень сильно зависел от удачиПилот команды «КАМАЗ-мастер», участник «Дакара»-2017 Антон Шибалов прокомментировал итоги второго этапа ралли-марафона, в котором его экипаж финишировал 15-м и в общем зачете поднялся с 16-й строчки на 15-ю.Айрат Мардеев: За 100 километров до финиша лопнул шланг ГУРаПилот команды «КАМАЗ-мастер», участник «Дакара»-2017 Айрат Мардеев прокомментировал итоги второго этапа ралли-марафона, в котором его экипаж финишировал 21-м и в общем зачете опустился с 14-й строчки на 18-ю.Дмитрий Сотников: Практически весь день на максимумеПилот команды «КАМАЗ-мастер», участник «Дакара»-2017 Дмитрий Сотников прокомментировал итоги второго этапа ралли-марафона, в котором его экипаж финишировал вторым и в общем зачете поднялся с 10-й строчки на вторую.Дневник «Дакара». День 2. Как в банеДневник «Дакара». День 2. Как в банеВ Аргентине прошел первый серьезный этап ралли-рейда «Дакар-2017».Дневник «Дакара». Пыль, которая грозит стать грязьюДневник «Дакара». Пыль, которая грозит стать грязьюВторой этап «Дакара» станет дне только одним из самых длинных, но и, возможно, самым легким во всей гонке, если не считать старта и финиша.Эдуард Николаев: Пытались с первого же этапа ухватиться за лидерствоПилот «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал итоги первого этапа ралли-марафона «Дакар»-2017, в котором его экипаж финишировал шестым.Айрат Мардеев: Не ожидал, что будет такое отставаниеПилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал итоги первого этапа ралли-марафона «Дакар»-2017, в котором его экипаж финишировал 14-м.Дневник «Дакара». День 1. Легким движением КАМАЗ превращается…Дневник «Дакара». День 1. Легким движением КАМАЗ превращается…О том, как КАМАЗ стал автобусом, похожим на поезд, а тот превратился в гостиницу.«Машины не ломать». Дневник «Дакара-2017»: первый день«Машины не ломать». Дневник «Дакара-2017»: первый деньПоломка на первом этапе ралли-рейда может дорого стоить гонщикам любой командыАйрат Мардеев: Гонка будет интересной и непростойПилот команды «КАМАЗ-мастер» поделился ожиданиями от ближайших соревнований. Напомним, что команде предстоит участвовать в ралли «Дакар».
Главные новости
Футбол
Два очка Радулова, женитьба Семени и биатлонисты без медалей. Главные новости утра
Футбол
Сборная России в марте может сыграть с Кот-д'Ивуаром
Футбол
«Ливерпуль» намерен приобрести Промеса в январе из-за конкуренции за игрока с другими клубами АПЛ
Футбол
Хамес Родригес хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
Футбол
«Зенит» выиграл борьбу у «Галатасарая» за защитника «Палмейраса»
Футбол
Майкл Оуэн: Думал, что я набрал вес, пока не увидел своего старого друга Роналдо
Теннис
Кузнецова обыграла Бегу и вышла во второй раунд турнира в Сиднее
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Даллас»
Хоккей
«Вашингтон» одолел «Оттаву», одержав пятую победу подряд
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Торонто», Щербак в дебютном матче в НХЛ открыл счет голам
все новости
КАМАЗ-мастер
КАМАЗ-мастер