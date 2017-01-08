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Дневник «Дакара». День 7. Все еще впереди

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Даже бумага не горит!" Чтобы раскалить угли для барбекю на высоте 3300 пришлось использовать газовый баллон - кислорода для нормального процесса горения тут не хватает
"Даже бумага не горит!" Чтобы раскалить угли для барбекю на высоте 3300 пришлось использовать газовый баллон - кислорода для нормального процесса горения тут не хватает

Первая половина ралли-рейда «Дакар» позади – пришло время подвести предварительные итоги.

Шесть этапов ралли-рейда «Дакар» позади. Хоть по-настоящему боевыми из них были лишь четыре: в первый день гонщики проехали всего 39 километров; а шестой этап, который должен был стать самым длинным в гонке, и вовсе отменили из-за ливня. Команды встали на двухдневную стоянку в столице Боливии Ла-Пасе, разбив бивуак на высоте 3300 метров – в нижней части самой высокой столицы на планете.

Пришло время подводить предварительные итоги. Кто это может сделать, как не руководитель команды «КАМАЗ-мастер» и семикратный победитель «Дакара», как в Африке, так и в Южной Америке, Владимир Чагин.

Начальник команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин продолжает работать и днем, и ночью, и в жару Парагвая, и в ливень Боливии
Начальник команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин продолжает работать и днем, и ночью, и в жару Парагвая, и в ливень Боливии

- Разница во времени между экипажем Жерара Де Роя и нашими для середины гонки незначительная. 2, 6 и 16 минут – это ни о чем, потому что впереди еще шесть дней. Шесть дней, которые могут перевернуть вверх ногами всю лидирующую пятерку. Этот «Дакар» мы видим, какой оказался непредсказуемым. Таблица результатов в грузовиках менялась каждый день. Да даже по ходу отдельных спецучастков картина постоянно менялась. Поэтому как-то огорчаться тому, что КАМАЗ не на первой позиции, совершено неуместно. Впереди еще половина гонки и все может измениться. Но то, что мы проехали первую половину и находимся в первой пятерке с минимальным отставанием от лидеров, я считаю – очень хорошо. Даю хорошую оценку работе команды.

- Организаторы обещали самый тяжелый «Дакар» за всю историю этих гонок в Южной Америке. По первой половине можно его таким назвать?
- В этом году акцент был сделан не на трассы классического ралли, как в предыдущие два года, а на реальное, настоящее бездорожье, сочетающееся с трассами WRC. Действительно, вижу на каждом финише спецучастка интересные впечатления у пилотов, у экипажей. «Дакар» получается хорошим. Считаю, что организаторы хорошо подготовились.

- Как оцените работу машин?
- На данный момент нет крупных поломок, почти нет мелких. Техника подготовлена хорошо. В этом году мы делали акцент на надежности. По первой половине гонки можно сказать, что машины в плане надежности были хорошо подготовлены. Экипажи практически не имели остановок на трассе. За всю первую половину гонки была только одна остановка из всех четырех экипажей – по электрике, экипаж Дмитрия Сотникова менял реле и искал неисправность. Это заняло всего пять минут.

После первой половины таблица действительно выглядит неплохо для КАМАЗа. Лидирующего голландца Де Роя преследует сразу три экипажа российской команды. Одна ошибка и кто-нибудь его несомненно настигнет.

На второй позиции идет Эдуард Николаев, которому до лидера остается всего 2 минуты и 23 секунды. За ним расположился Дмитрий Сотников, отстающий от голландца на 6 минут 36 секунд. Четвертую позицию за собой закрепил неудачно стартовавший Айрат Мардеев. К середине гонки от более чем получасового отставания осталось всего 16 минут и 32 секунды. Ближайший преследователь, еще один голландец Де Баар, отстает на 16 минут уже от Мардеева. Седьмую строчку занимает экипаж Антона Шибалова – минус 42 минуты от времени лидера.

Уже завтра гонщикам вновь предстоит занять место за рулем. «Дакар» покинет столицу Боливии и отправится в живописные места Уюни знаменитые своим высохшим соленым озером. Вся дорога займет 622 километра. Спецучасток – 322 километра.

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