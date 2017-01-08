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Никита Щербак: Вообще ощущения офигенные! Такой дебют я даже представить не мог

Лина Трунина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Никита Щербак: Вообще ощущения офигенные! Такой дебют я даже представить не мог

Корреспондент «Советского спорта» в Торонто взяла интервью у Никиты Щербака, который забил гол в первом же матче за «Монреаль».


- Никита, вы могли вообще представить такой сюжет? Дебют за «Монреаль», и сразу гол.
- Конечно, я даже об этом не мечтал. Если честно, думал только о том, как выйти на лед в своем первом матче НХЛ. Но тут удалось сразу гол забить. Это фантастика!

- Как вам темп этой игры?
- Все очень здорово. Я немного нервничал в начале первого периода, но потом начал чувствовать себя более уверенно. Я думаю, сегодня был отличный игровой темп. Вообще «Торонто Мэйпл Лифс» - быстрая команда, но мы хорошо держали скорость все 60 минут.

- Вы знали, что будете сегодня играть?
- Не совсем. Я видел свой номер на табло перед игрой, но не был до конца уверен.

Вообще ощущения офигенные. Я, конечно, мечтал о своей первой игре в НХЛ и тем более забить первый гол первым броском. Я думаю, об этом мечтает каждый молодой игрок. Но самое главное – это сегодняшний результат, мы выиграли. Вся команда очень хорошо боролась.

- Что будете делать с первой шайбой, которую вам подарили как сувенир?
 - Я оставлю ее у себя до конца сезона, а потом отвезу домой родителям. Я просто обязан подарить эту шайбу им. Это был гол для них, потому что они вложили в меня столько сил, и именно благодаря им я здесь. Раньше было тяжело, они очень помогли, и я счастлив, что у меня такие родители.

- Какую задачу поставил перед вами сегодня Мишель Террьен?
- Тренер сказал играть в темпе, потому что хоккей в НХЛ – это очень быстрая игра, которая отличается от фарм-клуба. Нужно бежать на скорости, думать быстро и при этом не делать ошибок.

- Поддерживают ли вас русскоговорящие ветераны в «Монреале»?
Да, безусловно, ребята в этом плане молодцы. Конечно, это очень помогает, когда рядом наши русские парни – особенно такие опытные как Андрей Марков, Александр Радулов, Алексей Емелин. Вчера вечером мы ходили с ребятами на ужин, хорошо пообщались, они меня поддержали. Они знают, как нужно играть в НХЛ, поэтому мне с ними гораздо легче.

- Насколько я знаю, у вас недавно была травма плеча. Как вы себя сейчас чувствуете?
- Я уже почти полностью восстановился, так что теперь все хорошо.

Матч

Торонто - Монреаль - 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)

Голы:

Пачиоретти (Уэбер, Радулов), 0:20 (0:1). Лехконен (Плеканец, Петри), 3:47 (0:2). Бозак (ван Римсдайк, Марнер), 8:25 (1:2 - бол.). Кадри (ван Римсдайк, Марнер), 16:01 (2:2 - бол.). Щербак (Петри, Дано), 19:58 (2:3 - бол.). Радулов (Уэбер, Больё), 20:36 (2:4 - бол.). ван Римсдайк (Зайцев, Марнер), 38:15 (3:4). МакКэррон (Карр), 43:51 (3:5).

Место и дата

08 января 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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