Борис Майоров: В сборной США корявых игроков вообще нет! А у нас их хватало

Главный урок молодежного чемпионата мира-2017 от двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова.

Эксперт «Советского спорта» доволен результатом сборной России на молодежном чемпионате мира в Канаде. Однако он разглядел в игре нашей команды и немало минусов.

- Недостатки у нашей сборной, безусловно, были, - отмечает Борис Майоров. – Во-первых, очень много удалений. И этот «феномен» как раз легко объясняется – подопечным Валерия Брагина приходилось много обороняться. А когда ты постоянно играешь в защите, рано или поздно правила нарушишь. И против этого есть только один рецепт – больше времени проводить в зоне соперников, чтобы это они на тебе фолили.

Мы же играли на чужой половине поля только эпизодически. Я не видел у нашей команды атакующей системы. Правда, тут надо учитывать и возраст игроков. Девятнадцать лет – это еще не зрелые мастера. И как только они начинали играть в более активный для себя хоккей, тут же начинались ошибки. Порой, довольно грубые.

- Вы сказали: «во-первых», а во-вторых?

- Чемпионат мира еще раз показал, что в хоккейном образовании мы уступаем ведущим хоккейным державам. Перевести шайбу пасом на другой фланг, сделать паузу, сыграть с ближним партнером, найти передачей дальнего… Все эти моменты у наших игроков не отработаны. Причем, Брагину такими вещами в сборной заниматься уже просто некогда! За короткий срок общения главного тренера с национальной командой этому обучить невозможно. Этому юниоров должны обучать в спортивных школах.

Николай Семенович Эпштейн еще в наши славные времена, когда сборная СССР одерживала массу побед и на взрослом, и на молодежном уровне говорил: «Вот я наблюдаю за канадцами и за нашими. И если игроки будут сдавать экзамены по основным хоккейным предметам – катанию, владению клюшкой, броску и т.д. – то, в сборной Канады не будет ни одного троечника, а наши сразу нахватают «двоек»!».

Вот такой приговор от нашего известного аналитика, который чувствовал все эти нюансы. И сейчас ситуация отнюдь не улучшилась, а, наоборот, усугубилась. И канадцам, и американцам, и шведам мы в хоккейной грамоте уступаем.

В последнее время мы сделали резкий крен в сторону увеличения количества игр. Что в КХЛ, что в МХЛ. И это неправильно! Хотя уже и многие тренеры твердят: «Надо больше играть!». А учиться когда? Где отрабатывать технические приемы? Для их освоения нужно ведь время. А как повысить мастерство без тренировок – я просто не понимаю.

Вот в театре вышли артисты из отпуска. И что им режиссер объявляет: «Все, завтра спектакль играем»? Нет. Наверное, сперва новую пьесу долго репетируют, каким бы заслуженным артистом ты не был. А в хоккее получается репетировать не надо? Любой юниор сразу Гамлета запросто сыграет?

- У кого из соперников нам надо учиться? И чему конкретно?

- На этом чемпионате мне очень понравились американцы и шведы. Своей солидностью. Именно хорошим хоккейным образованием. Умением оценивать ситуацию на площадке и быстро принимать верные решения. Я в этих командах не увидел ни одного корявого хоккеиста. А у нас такие были! Фамилии называть не хочу. Скажу лишь, что техническое оснащенность нашей молодежи оставляет желать лучшего – по сравнению с принципиальными соперниками.

Поэтому то, что мы не смотря на это смогли завоевать в Монреале медали – очень достойный результат. Но с подготовкой квалифицированны х кадров надо срочно что-то делать.



