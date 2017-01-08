Рассэл Уэстбрук: просто забивать мяч в кольцо

Перед одной из игр финальной серии НБА 2008-го года тренер «Бостон Селтикс» Док Риверс, в сотый раз повторяя план на игру с «Лос-Анджелес Лейкерс», заметил, что один из игроков его команды попросту заснул. Под убаюкивающий голос своего наставника задремал молодой форвард «Кельтов» Леон Поу – не он первый, не он последний. Когда Риверс разбудил игрока, то попросил его повторить, какую систему игры в нападении команда будет использовать в данном, конкретном матче. Ответ Поу был простым до гениальности. «Just get buckets», то бишь, «будем просто забивать» - не растерялся баскетболист, кстати, в одном из матчей той серии набравший 24 очка.

Одним из тех немногих игроков современной лиги, действующим в стиле «just get buckets» является защитник «Оклахома-Сити Тандер» Рассэл Уэстбрук. В век излишней схематичности позиционного нападения и похожести самих исполнителей друг на друга, игра Расса является тем глотком свежего воздуха, которого, я уверен, не хватает всем фанатам лиги, выросшим на НБА 80-ых, 90-ых. В те времена еще далеко не у каждого «большого» был хороший 3-очковый бросок и команды не играли нападение «миллионов заслонов». Зато почти каждый баскетболист был уникален в своей технике обращения с мячом, проходов и бросков по кольцу. И главное, лидеры команд умели и любили обыгрывать один на один!

Им не нужно было бросать 3-очковые чуть ли не с центра площадки или в проходах подвешивать «фонари» высоко над руками центровых соперника, как часто это делает Стеф Карри из «Голден Стэйт Уорриорз». По сути, не нужны были им и заслоны. За счёт своей уникальной техники, прыгучести и атлетизма, эти парни в любом игровом эпизоде могли сотворить шедевр, надолго остававшийся в памяти фанатов. Вспомните, хотя бы, того же Клайда Дрекслера, игравшего в «Портленд Трэйл Блейзерс», а потом в «Хьюстон Рокетс». Этот атакующий защитник не был идеальным технарём, более того он водил мяч с опущенной вниз головой. Но Дрекслер был тем человеком, который мог в проходах реально «парИть» над площадкой, за что и получить колоритное прозвище «Clyde the glide».

Примерно в таком же стиле «Быстрее! Выше! Сильнее!» и играет Рассэл Уэстбрук. Более того, лидера «Тандер» смело можно называть мистером «трипл-дабл» современной ассоциации, так как он регулярно набирает более 10 очков, а также делает более 10 подборов и результативных передач. В последней игре, в которой «Оклахома-Сити» в субботу обыграла «Денвер Наггетс» - 121:106, Рассэл добавил в свой арсенал и 3-очковый бросок. Забив 7 из 12 из-за дуги, Уэстбрук набрал 32 очка и напомнил о том, что его нужно держать и от очень дальнего броска. Хотя, на мой взгляд, он наиболее опасен, когда с дриблингом идёт на своего защитника, раскачивая последнего финтами до состояния морской болезни. А потом следует моментальная остановка за счет стопорящего шага и точный бросок в высоченном прыжке. 2 очка. Поэзия баскетбола.

Если бы игроки Национальной баскетбольной ассоциации решили бы провести турнир по «гаражному баскетболу», то есть по игре один на один, лично я бы поставил именно на Рассэла Уэстбрука.





