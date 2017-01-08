Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Питтсбург- : -Тампа-Бэй
Хоккей  Автомобилист- : -Спартак
Футбол  Дженоа- : -Рома
Футбол  Вильярреал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Смолов и Попов остаются в России? Трансферные слухи за минувшие сутки

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Смолов и Попов остаются в России? Трансферные слухи за минувшие сутки
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ДРИУССИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ «СПАРАТКА» НЕ ПОЛУЧАЛ

20-летний нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси прокомментировал информацию о том, что им интересуется московский «Спартак».

- Конкретных предложений мне не поступало, я думаю только о «Ривер Плейт». Если в будущем получу предложение, которое устроит и меня, и клуб, то будем думать. Но сейчас я счастлив в «Ривер Плейт», — приводит слова Дриусси Ole.

БУДКОВСКИЙ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ КАРЬЕРУ В «БЕШИКТАШЕ»

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский может продолжить карьеру в «Бешикташе». Об этом сообщает GoalBien.com. Напомним, что в «Анжи» форвард находится в аренде. Права на него принадлежат донецкому «Шахтеру».

За «Анжи» Будковский сыграл 19 игр и забыл 5 голов.

ЛОМБЕРТС ПЕРЕЙДЕТ В «ГАЛАТАСАРАЙ»?

Защитник «Зенита» Николая Ломбертс находится в сфере интересов «Галатасарая». Турецкий клуб готовит официальное предложение о переходе бельгийца. Об это пишет издание Sporcope. Ломбертс выступает за питерский клуб с 2007 года.

ПОПОВ ОСТАЕТСЯ В «СПАРТАКЕ»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов опроверг слухи о том, что он может покинуть московский клуб.

- Я надеюсь стать чемпионом России и останусь в «Спартаке». Информация о переходе в «Трабзонспор» — это слухи, просто газеты пишут всякую ерунду. У меня есть контракт. Слишком рано уходить за большими деньгами, я доволен тем, что получаю в «Спартаке», - цитирует 29-летнего Попова Dnevnik.bg.

«КРАСНОДАР» НЕ НАМЕРЕН ПРОДАВАТЬ СМОЛОВА

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал информацию о том, что нападающий «быков» Федор Смолов может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

- Смолов? Мы не намерены продавать своих лидеров. Обычная забава межсезонья — комментировать слухи о переходе футболистов — не для нас. Нас удивляет, когда многие футбольные специалисты и болельщики хотят, чтобы лучшие российские футболисты уехали за границу, - приводит слова Хашига «Спорт Экспресс».

Напомним, что по информации СМИ «Боруссия» готова заплатить за трансфер Смолова 10 миллионов евро. (ГЕННАДИЙ НИКИТОВ)


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тэйлор Рочести будет играть за «Локомотив-Кубань»Разыгрывающий сборной Черногории Тэйлор Рочести в новом сезоне будет выступать за «Локомотив-Кубань».Бывший игрок «Зенита» Дауделл перешел в итальянский «Канту»Американский защитник Забиан Дауделл, выступавший в России за «Енисей» и «Зенит», продолжит карьеру в итальянском «Канту».Защитник «Зенита» Мотовилов перешел в «Урал» на правах арендыЗащитник «Зенита» Григорий Мотовилов в сезоне 2016/2017 будет выступать на правах аренды за екатеринбургский «Урал», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Разыгрывающий сборной Сербии Маркович продолжит карьеру в «Зените»Петербургский «Зенит» объявил о переходе сербского атакующего защитника Стефана Марковича, который с 2014 года выступал за испанскую «Уникаху».Олег Окулов: У Кощеева должна быть запредельная мотивация после сезона в «Зените»Главный тренер «Енисея» Олег Окулов поделился мнением о подписании контракта с форвардом Андреем Кощеевым.Андрей Кощеев перешел в «Енисей»Экс-форвард «Зенита» Андрей Кощеев подписал контракт с «Енисеем», сообщается на официальном сайте красноярской команды.«Лейкерс» предложил Мозгову четырехлетний контракт на 65 млн долларовРоссийский центровой «Кливленда» Тимофей Мозгов может перебраться в «Лос-Анджелес Лейкерс». Клуб готов предложить баскетболисту четырехлетний контракт и 65 миллионов долларов.«Нижний Новгород» сообщил о переходе Берзиньша в «Зенит», а позже удалил публикациюОфициальный сайт «Нижнего Новгорода» сообщил о том, что центровой Каспарс Берзиньш продолжит карьеру в петербургском «Зените».Ричард Хендрикс: Мое мнение о России поменялось в лучшую сторону навсегдаЭкс-центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Ричард Хендрикс, перешедший недавно в «Уникаху», выступил со словами благодарности в адрес клуба и страны, где он провел последние несколько лет карьеры.Дмитрий Головин: Мне всегда импонировал стиль команды КарасеваНовичок «Зенита» Дмитрий Головин поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.«Зенит» объявил о переходе Артема КомиссароваПетербургский «Зенит» пополнил состав 24-летним форвардом Артемом Комиссаровым, ранее выступавшим за «Красный Октябрь».«Зенит» подписал контракт с американцем Райаном ТулсономАмериканский атакующий защитник Райан Тулсон, выступавший с июня 2013 года за испанскую «Уникаху», продолжит карьеру в «Зените».Фрилэнд перейдет в ЦСКА, если ему откажет «Даллас»Форвард Джоэль Фрилэнд рассматривает НБА, как приоритетный вариант продолжения карьеры.Кантер получит за переход в «Портленд» 70 миллионов долларов«Тяжелый» форвард команды НБА «Оклахома-Сити» Энес Кантер может перейти в «Портленд».Лучший 6-й игрок НБА перешел в «Лейкерс»Бывший защитник «Торонто Рэпторс» Лу Уильямс начнет новый сезон в составе другой команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».Бертолаччи стал игроком «Милана»«Милан» подписал контракт с полузащитником Андреа Бертолаччи, сообщает официальный сайт клуба Серии А.Лассана Диарра: ФИФА запретила мне играть во Франции, Германии, Италии и АнглииБывший полузащитник московского «Локомотива» Лассана Диарра признался, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила ему выступать в топ-чемпионатах Европы.Тульский «Арсенал» подписал контракт с вратарем СкорняковымВ среду тульский «Арсенал» подписал контракт на два с половиной года с экс-голкипером саратовского «Сокола» Алексеем Скорняковым.Словенский защитник Зоран Драгич стал игроком «Финикса»Защитник сборной Словении Зоран Драгич заключил контракт с «Финикс Санз», за который выступает его старший брат Горан, сообщается на официальном сайте НБА.Радульица будет играть за китайский «Шандонг»Серебряный призер ЧМ-2014 по баскетболу сербский центровой Мирослав Радульица подписал однолетний контракт с китайским клубом «Шандонг».
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Оберхоф. Масс-старт. Онлайн
Бобслей
Экипаж Касьянова второе место на этапе Кубка мира по бобслею в четверках
Лыжный спорт
Норвежка Венг выиграла гонку преследования на последнем этапе «Тур де Ски» и стала победителем общего зачета, Чекалева – десятая
Футбол
«Барселона» готова платить Срне два миллиона евро в год
Футбол
«Барселона» не заявила Ракитича на матч с «Вильрреалом» по «техническим причинам»
Биатлон
Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Италии, россиянки заняли весь пьедестал
Футбол
Защитником «Енисея» Кичиным интересуются четыре китайских клуба
Футбол
«Манчестер Сити» возобновил интерес к Лапорте
Футбол
День в истории. Вадиму Евсееву - 41!
Футбол
Алексис Санчес может перейти в «Атлетико» в случае ухода Гризманна в «МЮ»
все новости