Смолов и Попов остаются в России? Трансферные слухи за минувшие сутки

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ДРИУССИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ «СПАРАТКА» НЕ ПОЛУЧАЛ

20-летний нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси прокомментировал информацию о том, что им интересуется московский «Спартак».

- Конкретных предложений мне не поступало, я думаю только о «Ривер Плейт». Если в будущем получу предложение, которое устроит и меня, и клуб, то будем думать. Но сейчас я счастлив в «Ривер Плейт», — приводит слова Дриусси Ole.

БУДКОВСКИЙ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ КАРЬЕРУ В «БЕШИКТАШЕ»

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский может продолжить карьеру в «Бешикташе». Об этом сообщает GoalBien.com. Напомним, что в «Анжи» форвард находится в аренде. Права на него принадлежат донецкому «Шахтеру».

За «Анжи» Будковский сыграл 19 игр и забыл 5 голов.

ЛОМБЕРТС ПЕРЕЙДЕТ В «ГАЛАТАСАРАЙ»?

Защитник «Зенита» Николая Ломбертс находится в сфере интересов «Галатасарая». Турецкий клуб готовит официальное предложение о переходе бельгийца. Об это пишет издание Sporcope. Ломбертс выступает за питерский клуб с 2007 года.

ПОПОВ ОСТАЕТСЯ В «СПАРТАКЕ»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов опроверг слухи о том, что он может покинуть московский клуб.

- Я надеюсь стать чемпионом России и останусь в «Спартаке». Информация о переходе в «Трабзонспор» — это слухи, просто газеты пишут всякую ерунду. У меня есть контракт. Слишком рано уходить за большими деньгами, я доволен тем, что получаю в «Спартаке», - цитирует 29-летнего Попова Dnevnik.bg.

«КРАСНОДАР» НЕ НАМЕРЕН ПРОДАВАТЬ СМОЛОВА

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал информацию о том, что нападающий «быков» Федор Смолов может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

- Смолов? Мы не намерены продавать своих лидеров. Обычная забава межсезонья — комментировать слухи о переходе футболистов — не для нас. Нас удивляет, когда многие футбольные специалисты и болельщики хотят, чтобы лучшие российские футболисты уехали за границу, - приводит слова Хашига «Спорт Экспресс».

Напомним, что по информации СМИ «Боруссия» готова заплатить за трансфер Смолова 10 миллионов евро. (ГЕННАДИЙ НИКИТОВ)



