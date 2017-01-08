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Возвращение российского «Удава» в октагон. Главные поединки января в ММА

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Возвращение российского «Удава» в октагон. Главные поединки января в ММА
Источник: ТАСС

Российский тяжеловес Алексей Олейник получил еще один шанс подраться в UFC и закрыть свое последнее поражение победой. В Дагестане подерутся Мурад Мачаев и Диего Брандао, а в Ирвайне Муса Хаманаев попробует завоевать любовь американских любителей ММА.

«Советский спорт» рассказывает о главных поединках первого месяца 2017 года.

ACB 51

Российский промоушен «Беркут» впервые проведет турнир в США.

Дата турнира: 13 января
Место проведения: Ирвайн (США)
Кто: Муса Хаманаев (Россия) — Луис Паломино (Перу)
Весовая категория: полулегкая
Места в мировом рейтинге. Хаманаев (80-е, бои 17-4); Паломино (179-е, бои 24-13)

В чем интрига?

29-летний Муса Хаманаев начал карьеру профессионального бойца ММА в 2008 году. С того времени он одержал 17 побед и потерпел четыре поражения. Все, кто следит за выступлениями Мусы, знают его стремительный проход в ноги и перевод в партер.

В поединке сражается до победного конца. Несмотря на жизненную скромность и сдержанность в бою, Муса агрессивен и беспощаден к своим соперникам. Соперником Хаманаева станет Луис Паломино, ранее выступавший в организациях WSOF и Bellator, где неоднократно возглавлял названия турниров. На его счету уже 37 боев, и в 24 из них он одержал победу. Большинство поединков боец завершал досрочно нокаутами.

Сейчас Луис ведет не очень удачную серию из пяти поединков, он четыре раза потерпел поражение. Нет сомнений, что в предстоящем поединке он захочет показать все, на что он способен, и одержать победу любой ценой.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10
Кто еще подерется на турнире: Джаред Торгерсон, Александре Пиментел, Кристос Гиагос, Шамиль Гамзатов, Пэт Хили, Майк Кайл и другие.

UFC FIGHT NIGHT 103

Дата турнира: 16 января
Место проведения: Финикс (США)
Кто: Алексей Олейник (Россия) — Виктор Пешта (Чехия)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Олейник (43-е, бои 50-10-1); Пешта (79-е, бои 10-3)

В чем интрига?

Российский тяжеловес согласился выйти на замену травмировавшемуся поляку Дамиану Грабовски в рамках турнира UFC Fight Night 103.

Для Олейника это будет первое выступление после июльского поражения по очкам от Даниэля Омельянчука. У Пешты дела обстоят значительно хуже – два поражения подряд, причем оба досрочные – от американца Деррика Льюиса и поляка Марцина Тыбуры.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10

Кто: Дмитрий Смоляков (Россия) — Сайрил Аскер (Франция)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Смоляков (184, бои 8-1); Аскер (134-е, бои 7-2)

В чем интрига?

34-летний российский тяжеловес провалил дебют в UFC и потерпел первое поражение в карьере, уступив бразильцу Луису Энрике Барбосе в рамках раннего предварительного карда шоу UFC on Fox 20.

Объективно не справляясь с ударным давлением соперника, Смоляков уже в первом раунде стал подавать признаки усталости, при этом к началу второй пятиминутки его правый глаз уже полностью был закрыт гематомой. Барбосе не составило труда перевести бой на покрытие, где Дмитрий и капитулировал, постучав в знак сдачи после удушающего в исполнении бразильца.

Нынешний соперник Смолякова — француз Аскер также провел в UFC лишь один поединок и проиграл его. Это случилось 10 апреля в бою против Джареда Канноньера. Аскер упал в нокаут. Проигравший в поединке Смоляков — Аскер рискует быть уволенным из организации.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10
Кто еще подерется на турнире: Яир Родригес, Би Джей Пенн, Джимми Ривера, Марцин Хелд и другие.

BELLATOR 170

Дата турнира: 22 января
Место проведения: Инглвуд (США)
Кто: Чел Соннен (США) — Тито Ортиз (США)
Весовая категория: полутяжелая
Места в мировом рейтинге. Соннен (-, бои 28-14-1); Ортиз (20-е, бои 18-12-1).

В чем интрига?

Два ветерана ММА, известные трэштокеры проведут поединок 21 января в рамках Bellator.

Бывший чемпион UFC Ортис крайний бой провел на Bellator 142 в сентябре прошлого года, потерпев досрочное поражение поражение от Лиама Макгири в поединке за титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе. Соннен не выступает уже более трех лет. Экс-претендент на титул чемпиона UFC был нокаутирован в первом раунде Рашадом Эвансом на турнире UFC 167, после чего провалил допинг-тест и был дисквалифицирован Атлетической комиссией штата Невада на два года. По этой причине Чел объявил о завершении карьеры в ММА.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10
Кто еще подерется на турнире: Пол Дейли, Бреннан Уорд, Георгий Караханян, Эммануэль Санчес и другие.

FIGHT NIGHTS GLOBAL 58

Дата турнира: 28 января
Место проведения: Махачкала (Россия)
Кто: Мурад Мачаев (Россия) — Диего Брандао (Бразилия)
Весовая категория: легкая
Места в мировом рейтинге. Мачаев (37-е, бои 20-1); Брандао (54-е, бои 20-11)

В чем интрига?

На сегодняшний день карьера Мурада Мачаева насчитывает 20 побед и единственное поражение в более чем равном поединке с действующим бойцом UFC Марцином Хелдом.
Для Диего Брандао турнир станет вторым в карьере, который возглавит его выступление. Впервые Брандао дрался в мэйнивенте в рамках UFC Fight Night 46 в Ирландии, где его соперником стал Конор Макгрегор. В американской организации бразилец провел 10 поединков, выиграв в шести из них. Под сводами UFC Диего провел бы еще больше боев, но в апреле нынешнего года Брандао стал фигурантом инцидента в одном из ночных клубов США, после чего руководство промоушна решило расторгнуть контракт
с бойцом.

Изначально с Диего Брандао должен был встретиться Расул Мирзаев, но после поражения «Черного Тигра» Левану Макашвили этот поединок был отменен.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10
Кто еще подерется на турнире: Вартан Асатрян, Эльнар Ибрагимов, Расул Абдулаев, Камал Магомедов и другие.

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