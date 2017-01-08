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Илья Самсонов: На сувениры и подарки не осталось времени (видео)

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Самсонов: На сувениры и подарки не осталось времени (видео)
Источник: «Советский спорт»

Вратарь молодежной сборной России Илья Самсонов, попавший в сборную звезд на МЧМ-2017 в Монреале и Торонто, в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о турнире, значимости бронзовой медали и планах на ближайшее будущее.

Самсонов к такому вниманию еще не привык. В зале прилета аэропорта «Шереметьево» ему вручили цветы, а болельщики атаковали похлеще американцев и шведов. Когда срасти улеглись, представилась возможность побеседовать с героем чемпионата.

- Что для вас эта бронзовая медаль? Шаг назад? Ведь год назад в Хельсинки было серебро.
- Очень рад, счастлив от того, что выиграл эту медаль. В Канаде, на родине хоккея. Наша бронза – точно не шаг назад, а шаг вперед. Лично для меня. Ведь в Хельсинки я был запасным, а теперь провел все матчи, кроме одного.

- Как вам Канада?
- Родина хоккея – этим все сказано. Болельщики, арены в Торонто и Монреале. Впечатлений масса.

- Кто за вас болел в Канаде?
- Мама там была. А так поддерживал весь Магнитогорск, мои родные, девушка, друзья. Всем спасибо.

- С мамой часто виделись?
- Нет. В основном общались по телефону.

- А кто из «Магнитки» звонил?
- Вася Кошечкин. Вот с ним разговаривали каждый день. Он для меня как родной. Брат, друг, отец. Его советы очень важны.

- Мозякин звонил?
- Нет, - Самсонов наконец улыбнулся.

- Пока вы выигрывали медали в Канаде, «Металлург» в чемпионате КХЛ ушел в отрыв, а Кошечкин сушит сухари. Не боитесь после возвращения сесть в запас?
- Нет, не боюсь. А за свою команду и Васю очень рад.

- В конце второго периода матча за бронзу вы потянули пах и даже не сразу поднялись со льда. Сейчас здоровье не беспокоит?
- Да все более или менее. Это ж хоккей. Важно было доиграть матч.

- Готовы в самое ближайшее время выйти на лед?
- Да, сто процентов.

- Самый для вас сложный соперник? Матч?
- Да все соперники сильные. Все матчи сложные. От ножа. А самый сложный – очередной.

- Как вам чемпионы мира американцы?
- Хорошая боевая команда. Очень бросающая и хладнокровная. Были приятно удивлены, когда сыграли с ними на равных.

- Эта «пшенка», которую вы запустили в конце первого периода…
- ...Техническая ошибка, со всяким бывает. Никто небезгрешен. Сейчас этот момент даже не хочу вспоминать.

- Знали, что теперь бьют не три, а пять буллитов?
- Знал.

- А кто-то подумал иначе. Ведь первые три буллита вы так уверенно отразили, а потом…
- Вам виднее.

- Терри и впрямь наследник Оши, который «раздевал» нашего Бобровского в Сочи?
- Терри – отличный буллитер. Но об Оши и Сочи я тогда не думал. Американцам где-то повезло. Все решили миллиметры.

- Есть ли у вас рецепт, как успешно играть на буллитах?
- Пожалуй, нет.

- Трудно было настроиться на матч за бронзу? У вас ведь уже есть серебро.
- Я бы так не ставил вопрос. Важно было уехать из Канады с победой. Так что настраивать даже не пришлось.

- Защитнику Воронкову, вынесшему шайбу с ленточки спасибо сказали?
- Да. Все друг друга поблагодарили. Мы ведь КОМАНДА!

- А Рыкова за то, что привез шведский гол тоже поблагодарили?
- Да ничего ему не сказали. Рабочий момент. Все ошибаются. Он ведь не нарочно. Хотел как лучше.

- О чем разговаривали со своим дублером Красоткиным, когда во время пауз подъезжали к лавке попить водички?
- Когда как. Иногда обсуждали какие моменты.

- Кто ваш кумир?
- Кого-то одного не назову. За всеми понемногу слежу. Особенно за нашими вратарями.

- Что вам дал тренер вратарей сборной Куликов?
- Много дельных советов дал, подсказывал. Хорошо с ним общались, сдружились. Он помог и как психолог, и как специалист.

- Наверное, сувениры и подарки из Канады везете?
- Нет, времени не было все это купить.

- И даже шайбы не привезли?
- Шайбы? Нет, не люблю их доставать из ворот. Даже на разминке. Плохая примета.

- В феврале в Гётеборге пройдут Шведские игры, на которые отправится экспериментальный состав сборной. К вызову готовы?
- Да. Почему нет? Если позовут, с удовольствием сыграю за национальную сборную. Но не стоит так далеко заглядывать. Сейчас надо вернуться в клуб и готовиться к плей-офф.

- Наверное, в Торонто и Монреале посещали мысли об НХЛ? Вы ведь задрафтованы «Вашингтоном»?
- Мысли посещали совсем другие, о чемпионате мира. А НХЛ… Опять-таки не надо так далеко заглядывать. У меня контракт с «Магниткой» до 2018 года. Главное – вкатиться в чемпионат и успешно сыграть в плей-офф.

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