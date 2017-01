Как Радулов едва не подрался с Лео Комаровым. Страсти в канадском дерби (видео)

В матче «Торонто» – «Монреаль» (3:5) в центре внимания оказались экс-динамовец Лео Комаров и экс-армеец Александр Радулов.





«Монреаль» ведет в счете 2:0. Вбрасывание в центре площадки. В центр круга подкатывает форвард «Торонто» Лео Комаров и с размаху врезается в форварда «Монреаля» Александра Радулова.

Саша даже обалдел от такой наглости. Конечно, он врезал Комарову в ответочку. Ну а судьи, не долго думая, удалили обоих игроков на две минуты.

Да что рассказываю? Сами посмотрите, как это было.

Это не про московское "Динамо", но пройти мимо мы не могли. Встреча старых "друзей"))) Лёня прекрасен))) pic.twitter.com/5711mwa7iB — dynamo-history.ru (@DynamoHistoryRu) 8 января 2017 г.

Понятно, что у этого противостояния есть давняя история. Всем известно, что Лео Комаров в «Динамо» считался одним из главных игроков, кто умеет залезть под кожу сопернику. Особенно часто Лео это делал в московском дерби, когда динамовцы играли против ЦСКА, и нужно было закрыть главную звезду армейцев – Александра Радулова.

Забавно видеть, что это противостояние теперь перенеслось на канадское дерби.

Кстати, удаление им выписали с формулировкой «за задержку игры». А не какая-нибудь грубость или неспортивное поведение.

Вот как на эту историю отреагировали болельщики в твиттере.

Kadri really got under Radulov's skin last shift. Now takes co-incidental minors with Komarov. Kadri/Radu dynamic something to watch. — Mitchell Tierney (@mitchelltierney) 8 января 2017 г.

«Кадри в последней смене реально залез под кожу Радулову. А вот теперь этот инцидент с Комаровым. Но противостояние Радулова с Кадри мне смотреть интереснее».

What could Radulov and Komarov possibly have to argue about? They're about three weeks away from ruling the world. — Shea Pepper 📎 (@chile_pepper) 8 января 2017 г.

«Интересно, о чем вообще могли поспорить Радулов и Комаров? «

Radulov should pass by the Leafs bench and say hi to Komarov after that goal :) #habs — B.K.O. (@habberfied) 8 января 2017 г.

«А вы видели? Радулов ведь потом забил гол. Ему стоило проехать мимо лавки «Торонто» и сказать в лицо Комарову: «Приве-ет!»

47 Komarov and 47 Radulov nth go to the box at 3:47 in the 1st @tylermadarasz47 — Patrick O'Neill (@PONeill472) 8 января 2017 г.

«Очень красиво они присели: Комаров – номер 47, Радулов – номер 47».

И вот еще что надо заметить. «Монреаль» набрал 56 очков и идет третьим в Восточной конференции. «Канадцы» были слегка в кризисе, но теперь выиграли три матча подряд. И уже в шести набирают очки. Ну а тренер «Монреаля» Мишель Террьен одержал 400-ю победу в НХЛ. То есть команда набрала хороший ход.

«Торонто» же с 44 очками идет на девятом месте, которое делит с «Оттавой». Пока «листья» не входят в зону плей-офф, но очень к этому близки. Вот почему для них была так важна эта победа над «Монреалем». Но увы – 3:5…

В следующий раз «Торонто» сыграет с «Монреалем» нескоро – 25 февраля.

Будем верить, что в этом матче Радулов и Комаров не поубивают друг друга.