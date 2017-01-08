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Как Радулов едва не подрался с Лео Комаровым. Страсти в канадском дерби (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как Радулов едва не подрался с Лео Комаровым. Страсти в канадском дерби (видео)

В матче «Торонто» – «Монреаль» (3:5) в центре внимания оказались экс-динамовец Лео Комаров и экс-армеец Александр Радулов.


«Монреаль» ведет в счете 2:0. Вбрасывание в центре площадки. В центр круга подкатывает форвард «Торонто» Лео Комаров и с размаху врезается в форварда «Монреаля» Александра Радулова.

Саша даже обалдел от такой наглости. Конечно, он врезал Комарову в ответочку. Ну а судьи, не долго думая, удалили обоих игроков на две минуты.

Да что рассказываю? Сами посмотрите, как это было.

Понятно, что у этого противостояния есть давняя история. Всем известно, что Лео Комаров в «Динамо» считался одним из главных игроков, кто умеет залезть под кожу сопернику. Особенно часто Лео это делал в московском дерби, когда динамовцы играли против ЦСКА, и нужно было закрыть главную звезду армейцев – Александра Радулова.

Забавно видеть, что это противостояние теперь перенеслось на канадское дерби.

Кстати, удаление им выписали с формулировкой «за задержку игры». А не какая-нибудь грубость или неспортивное поведение.

Вот как на эту историю отреагировали болельщики в твиттере.

«Кадри в последней смене реально залез под кожу Радулову. А вот теперь этот инцидент с Комаровым. Но противостояние Радулова с Кадри мне смотреть интереснее».

«Интересно, о чем вообще могли поспорить Радулов и Комаров? «

«А вы видели? Радулов ведь потом забил гол. Ему стоило проехать мимо лавки «Торонто» и сказать в лицо Комарову: «Приве-ет!»

«Очень красиво они присели: Комаров – номер 47, Радулов – номер 47».

И вот еще что надо заметить. «Монреаль» набрал 56 очков и идет третьим в Восточной конференции. «Канадцы» были слегка в кризисе, но теперь выиграли три матча подряд. И уже в шести набирают очки. Ну а тренер «Монреаля» Мишель Террьен одержал 400-ю победу в НХЛ. То есть команда набрала хороший ход.

«Торонто» же с 44 очками идет на девятом месте, которое делит с «Оттавой». Пока «листья» не входят в зону плей-офф, но очень к этому близки. Вот почему для них была так важна эта победа над «Монреалем». Но увы – 3:5…

В следующий раз «Торонто» сыграет с «Монреалем» нескоро – 25 февраля.

Будем верить, что в этом матче Радулов и Комаров не поубивают друг друга.

Матч

Торонто - Монреаль - 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)

Голы:

Пачиоретти (Уэбер, Радулов), 0:20 (0:1). Лехконен (Плеканец, Петри), 3:47 (0:2). Бозак (ван Римсдайк, Марнер), 8:25 (1:2 - бол.). Кадри (ван Римсдайк, Марнер), 16:01 (2:2 - бол.). Щербак (Петри, Дано), 19:58 (2:3 - бол.). Радулов (Уэбер, Больё), 20:36 (2:4 - бол.). ван Римсдайк (Зайцев, Марнер), 38:15 (3:4). МакКэррон (Карр), 43:51 (3:5).

Место и дата

08 января 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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