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Почему Шипулин ушел в тень? Россияне провели самый неудачный этап с начала сезон

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Почему Шипулин ушел в тень? Россияне провели самый неудачный этап с начала сезон
Источник: Global Look Press

Масс-старт в Обрехофе подарил захватывающую борьбу за медали на финишном круге. Увы, в ней не участвовали россияне. На последних метрах 15-километровой гонки победу вырвал немец Симон Шемпп. Догнал Фуркада и Эрик Лессер. А француз остался третьим.

Бьорндален! Перед последней стрельбой именно он возглавил гонку. Сбросил даже Мартена Фуркада, который шел лидером почти всю дистанцию, но первая стойка у него не получилась: после двух штрафных кругов Фуркад уступал Бьорндалену 44 секунды.

Еще больше стали проигрывать первому месту Матвей Елисеев и Максим Цветков, которые тоже половину гонки шли в группе лидеров, но на третьей стрельбе, как и Фуркад, допустили по два промаха. Теперь проигрыш обоих был больше минуты. Зато третий рубеж позволил ворваться в десятку Антону Бабикову – он был точен.

Эх, ничто в биатлоне так не объединяет порой, как стрельба. На заключительном рубеже лидеры Лессер и Бьорндален промахнулись, а шедшие чуть позади Фуркад, Шемпп и Беатрикс закрыли все пять мишеней. Вот такой мощной группой, разместившись друг от друга в трех секундах, они и ушли на пятый круг.

Увы, отсяелся из этой компании Антон Бабиков, единственный из россиян,оставшийся в десятки после всех перипетий обреховского масс-старта. Мимо мишени – мимом пьедестала.

Из оторвавшейся пятерки на пятки Фуркаду сел Симон Шемпп,еще в паре лыжных шагов позади держался Эрик Лессер.

Конечно, Фуркад казался безусловным фаворитом предстоящей разборки на лыжне. Но вспомним два промаха Мартена на третьей стрельбе. И посмотрим на цифры – перед заключительным рубежом француз сократил отствание от первого места с 44 до 23 секунд. Вот где остались силы, которых в итоге не хватило ему, чтобы отстоять первое место в борьбе с двумя немецкими биатлорнистами. Шемпп здорово накатил на финишной прямой и выцарапал у Фуркада полсекунды. А обладателя второго места в этой гонке определил фотофиниш. Им стал Эрик Лессер. Фуркад тем не менее остался с бронзой.

В этом сезоне лидер общего зачета Кубка мира не попал на пьедестал только в одной гонке. Это произошло здесь же в Оберхове в спринте. Это, правда, не помешало Фуркаду выиграть на следующий день гонку преследования.

А вот для мужской сборной России оберхофский этап стал первым, где наши парни не выиграли ни одной медали. Самый большой успех – шестое место Антона Бабикова в пасюьте, которое он добыл в отчаянной борьбе после того, как на третьей стрельбе промахнулся пять раз подряд. В заключительной гонке этапа Бабиков снова – лучший из россиян, но на этот раз он восьмой.

Ушел в тень в сегодняшнем масс-старте и на этапе вообще Антон Шипулин. В спринте он стал 24-м с тремя промахами, в гонке преследования 16-м с пятью, теперь 14-м с четырьмя.

Возможно, это сознательное снижение энергозатрат – все-таки главный старт еще впереди, и выкладываться сейчас на сто процентов не имеет большого смысла. Допускаю, что именно по такой схеме действуют братья Бе, которые вообще не приехали на этот этап, ссылаясь на недомогание. На самом деле, характер этих недомоганий неизвестен – возможно, это пауза, взятая на подготовку к чемпионату мира в Хохфильцене.

Вспомним еще, что примерно так же в прошлом сезоне регулярно «недомогала» Лаура Дальмайер, которая в итоге выиграла в Холменколлене пять медалей, в том числе золотую в гонке преследования.

Остается только выразить надежду, что эта схема сработает и по отношению к нашим лидерам. А в самом неудачном этапе вся неудача пусть будет со смыслом. Проверить это можно только временем – так что подождем.

Кубок мира
4-й этап
Оберхоф (Германия)
Мужчины
Масс-старт. 15 км
Четыре огневых рубежа

1. Симон Шемпп (Германия) – 38.30,9 (0+0+1+0=1 промах)
2. Эрик Лессер (Германия) – отставание +0,4 (0+0+0+1=1)
3. Мартен Фуркад (Франция) – +0,4 (0+0+2+0=2)
4. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – +13,2 (0+0+1+0=1)
5. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – +19,5 (0+0+0+1=1)
6. Бенедикт Долль (Германия) – +47,8 (0+1+1+0=2)
7. Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) – +52,8 (0+0+1+1=2)
8. Антон Бабиков (Россия) – +53,1 (0+1+0+1=2)
9. Михал Крчмар (Чехия) – +58,9 (0+2+1+0=3)
10. Бенджамин Вегер (Швейцария) – +1.00,8 (0+0+1+0=1)
11. Максим Цветков (Россия) – +1.01,0 (0+0+2+0=2)
...14. Антон Шипулин (Россия) – +1.24,1 (2+2+0+0=4)
15. Матвей Елисеев (Россия) – +1.35,3 (0+0+2+0=2)
...17. Дмитрий Малышко (Россия) – +1.38,6 (1+0+1+0=2)

Лыжный ход лидеров и сборной России

1. М.Фуркад – 34.16,4
2. Шемпп – +18,7
3. Лессер – +22,3
...10. Шипулин – +43,9
...16. Цветков – +1.00,2
...18. Бабиков – +1.00,9
...22. Малышко – +1.22,0
23. Елисеев – +1.26,0

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