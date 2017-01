«Я просто шла помочь». Массовая драка в женской студенческой лиге (видео)

Судье пришлось удалять почти всех, кто был на площадке.

В матче женской NCAA «Юта Стейт» принимала команду Университета Невады (ЮНЛВ).

В концовке третьей четверти после одного из эпизодов под кольцом «Юты» начались разборки: форварду ЮНЛВ Кэтти Пауэлл не понравилось, как против нее сыграла Энтоина Робинсон.

– На протяжении всей игр Робинсон играла грязно, – уже после матча в интервью Las Vegas Review-Journal рассказала Пауэлл. – Я просто решила немного ее охладить своими словами. Потом я пошла к своей партнерше Брук Джонсон, чтобы помочь ей подняться, а в этот момент Робинсон толкнула меня, после чего я сделала вид, что замахиваюсь.

– Я только совсем немного видела этот эпизод, - рассказывает Джонсон, которой шла помогать Пауэлл, но не дошла. – Заметила, что они начали толкаться, а потом все начали спотыкаться друг об друга.

A fight broke out in the UNLV Utah State women's basketball game. pic.twitter.com/JzwutY8A9n