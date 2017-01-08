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«Я просто шла помочь». Массовая драка в женской студенческой лиге (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Я просто шла помочь». Массовая драка в женской студенческой лиге (видео)
Источник: Twitter.com

Судье пришлось удалять почти всех, кто был на площадке. 

В матче женской NCAA «Юта Стейт» принимала команду Университета Невады (ЮНЛВ). 

В концовке третьей четверти после одного из эпизодов под кольцом «Юты» начались разборки: форварду ЮНЛВ Кэтти Пауэлл не понравилось, как против нее сыграла Энтоина Робинсон. 

– На протяжении всей игр Робинсон играла грязно, – уже после матча в интервью Las Vegas Review-Journal рассказала Пауэлл. – Я просто решила немного ее охладить своими словами. Потом я пошла к своей партнерше Брук Джонсон, чтобы помочь ей подняться, а в этот момент Робинсон толкнула меня, после чего я сделала вид, что замахиваюсь. 

– Я только совсем немного видела этот эпизод, - рассказывает Джонсон, которой шла помогать Пауэлл, но не дошла. – Заметила, что они начали толкаться, а потом все начали спотыкаться друг об друга.

Лучше, чем Джонсон сложно описать то, что происходило на площадке. По итогам эпизода арбитры удалили до конца матча сразу восемь баскетболисток: по четыре с каждой стороны. 

Основное время матча закончилось вничью 49:49, а в овертайме сильнее оказались баскетболистки ЮНЛВ - 55:53.  

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