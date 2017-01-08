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Только «Спартак» обрастает мясом. Юрий Цыбанев о новостях с рынка

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Только «Спартак» обрастает мясом. Юрий Цыбанев о новостях с рынка
Источник: «Советский спорт»

Второй месяц пробавляемся трансферными слухами. Слухи приходят пачками.

Но на выходе реальных кадровых новостей кот наплакал. Не говоря уж о тенденциях со стратегическим акцентом. Политику обозначили разве что «Спартак» и «Амкар». Остальные пишут пока вилами по воде.

«СПАРТАК»: ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Федун дал добро и выделил конкретную сумму ( ну да, не «открытый чек», как во времена Карпина, –но сумму, способную хорошо поработать) на политику открытых дверей. И «Спартак» принялся обрастать мясом. Не замедлив приобрести Селихова и Джикию, красно-белые дали понять, что начали, как и положено, с укрепления тылов. В перспективе центральная связка Селихов – Кутепов – Джикия, с учетом исконного итальянского пристрастия Карреры к организации обороны, может избавить «Спартак» от треволнений на годы вперед.

Самедов, по которому продолжается вполне конкретный торг, в «Спартаке» желателен. Как проверенный мастер кроссов, кои Каррера полагает одним из ключевых способов ведения атаки. Надо понимать, что и один из кандидатов в нападение, Эменике или Луис Адриано, появится-таки для подстраховки Зе Луиша. Притом бразилец хочет поработать именно с Каррерой – важная деталь.

Между тем на выход из «Спартака» народ, в отличие от былых времен, не торопится. Даже Таски, казалось, спавший и видевший себя в Германии или в Турции, только не здесь. И тем более Попов.

«АМКАР»: ДЕЛОВИТОСТЬ

Поставили на ноги Селихова и Джикию – выручили за них средства, на которые будут теперь жить. Ставя на ноги других, способных в будущем помочь клубу материально. Пермь осваивает колею, по которой давно катят европейские клубы второго-третьего эшелонов. Начиная с «Порту» – «Бенфики» - «Севильи». Хоть какой-то да выход из глухого российского тупика. Похожий вектор стремится обозначить «Уфа», для пущей конкретности завязавшая сотрудничество с «Зенитом».

«ЗЕНИТ» и «КРАСНОДАР»: ПЕРЕЗАГРУЗКА

Главное достижение Питера - избавление от Витселя, пусть и за сравнительно небольшую мзду. Невозможно было сделать «Зенит» похожим на «Шахтер»(о чем клубные боссы, по всему, мечтают), имея на ключевой позиции такой якорь – гасящий командную скорость, а не нагнетающий ее. Приобретение Эрнани – как раз с оглядкой на донецкий опыт Луческу с сильным бразильским акцентом. Лунев и Цаллагов – это пока что не усиление, а попытка залатать трещины. Ибо в воротах Питера прописался сквозняк, а фланги защиты настойчиво просят огня: Смольников вне игры, Анюкову уже невмоготу, Жирков чаще недомогает, чем играет, а Кришито завис в неопределенности.

«Краснодар» предпочел не задерживать своих старослужащих – Ахмедова и Енджейчика, похоже, исчерпавших ресурс. Впрочем, если приглядеться, постепенно превращаются в балласт многие из тех, кто прежде игру «Краснодара» так или иначе украшал. Не случайно же атака стала безальтернативно замыкаться на Смолове. А значит, в клубе Галицкого скоро назреет инвентаризация.

ЦСКА: ПО СУСЕКАМ

Заметьте: и Гончаренко, и Васин, и Витиньо в клубе не чужие. Значит, предстоит досмотр свежим тренерским взглядом всего нажитого добра. А перезагрузка – потом, после досмотра.

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