Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Питтсбург- : -Тампа-Бэй
Хоккей  Автомобилист4 : 3Спартак
Футбол  Дженоа0 : 0Рома
Футбол  Вильярреал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Девушка с веслом. Коукалова финишировала в стиле Фуркада

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Девушка с веслом. Коукалова финишировала в стиле Фуркада
Источник: Associated Press

Женский масс-старт завершил программу 4-го этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе. В нем принимала участие только одна россиянка Татьяна Акимова. Половину гонки она находилась в группе лидеров, но три промаха на третьем рубеже не позволили ей бороться за медаль. Таким образом этап в Оберхофе, стал первым, на котором сборная России не выиграла ни одной медали – ни мужская команда, ни женская.

Татьяна Акимова – первая, за ней в секнудах две немки – Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер – вот так началась эта гонка. Вернее такой была расстановка после первой стрельбы, а на первом круге все же самым заметным событием было ускорение Кайсы Макарайнен, которая резво выходила вперед, демонстрируя превосходство на лыжне над всей элитой мирового биатлона. Но эта резвость обернулась для финки четырьмя промахами.

Акимова же была точна. Этот масс-старт оставался последней гонкой оберховского этапа, где сборная России могла получить награду. На пяти предыдущих стартах это не получилось.

Акимова второй масс-старт проводит в одиночестве – никто больше из нашей женской сборной пока не может получить права стартовать в гонке для элиты. Напомним, к участию в масс-старте допускаются 25 лучщих гонщиц согласно общему зачету Кубка мира, еще пять мест занимают лучшие спортсменки этапа. Ни одним способом, ни другим у большинства наших девушек добиться этого права не получается.

Акимова же остается во главе гонки и после второй стрельбы – лишь шесть секунд отделяет ее от лидера (теперь им стала Коукалова), и еще две соперницы – Лаура Дальмайер и Сьюзан Данкли.

Гонка между тем проходила в непростых условиях. Постоянно меняющаяся погода сделала трассу скользкой, и в то же время опасной. Так австрийская биатлнистка Лиза-Тереза Хаузер гонку закончить не смогла — на одном из поворотом не избежала падения и чуть позже сошла с дистанции.

А события становились все интересней – в особенности для немецких и чешских болелщиков. Для россиийских – одно расстройство. Акимова на третьем рубеже допустила аж три промаха. На этом ее поход за медалями подошел к концу. Если, конечно, дальше не произошло бы что-то неожиданного.

Но все осталось на своих местах. Не промахивалась Коукалова – она и другая чешка Ева Пушкарчивкова не допустили на четырех рубежах ни одного промаха. Дальмайер с одним Пушкарчикову обошла, но Коукалову ей было не достать.

Габриэла в итоге финишировала первой – сделала это очень красиво. Ее преимущество было столь велико, что, еще не закончив гонку, чешка пожала руки половине своей команды, выстроившейся, чтобы поздравить ее. А после сложила палки в одну и погребла к финишу по снегу, будто на лодке. В стиле Фуркада, который обычно демонстрирует свое полнейшее и неоспоримое превосходство, финишируя спиной.

А сборная России пока финиширует за спиной у лидеров мирового биатлона.

Кубок мира
4-й этап
Оберхоф (Германия)
Женщины
Масс-старт
12,5 км. Четыре огневых рубежа

1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 37.20,5 (0+0+0+0 промахов)
2. Лаура Дальмайер (Германия) – отставание 31,5 (0+0+1+0=1)
3. Ева Пушкарчикова (Чехия) – +45,4 (0+0+0+0=0)
4. Галина Вишневская (Казахстан) – +1.11,6 (0+0+0+1=1)
5. Юлия Джима (Украина) – +1.12,6 (1+0+2+0=3)
4. Франциска Хильдебранд (Германия) – +1.14,0 (0+1+0+1==2)
7. Селина Гаспарин (Швейцария) – +1.27,7 (0+0+0+1=1)
8. Кайса Макарайнен (Финляндия) - +1.39,9 (4+0+1+2=7)
9. Сюзан Данкли (США) – +1.43,5 (0+0+1+2=3)
10. Марте Олсбю (Норвегия) – +1.46,6 (1+1+1+0=3)
...14. Татьяна Акимова (Россия) – 21.58,9 (0+0+3+0=3)

Лыжный ход лидеров и сборной России

1. Макарайнен – 32.01,2
2. Дорен-Абер – +35,2
3. Коукалова - +1.02.0
...10. Акимова - +1.53,0

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок мира. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины. ОнлайнВ воскресенье в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону у женщин пройдет гонка с общего старта.Коукалова выиграла масс-старт в Оберхофе, Акимова – 13-яЛидер общего зачета Кубка мира Габриэла Коукалова стала победителем масс-старта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).Антон Бабиков: Свой первый Оберхоф оценю на четверкуРоссийский биатлонист Антон Бабиков подвел итоги масс-старта и всего четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). 25-летний Бабиков пришел к финишу восьмым, допустив по одному промаху на втором и четвертом огневых рубежах.Максим Цветков: Идти за Фуркадом в его темпе было тяжеловатоРоссийский биатлонист Максим Цветков оценил свое выступление в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). 25-летний Цветков занял 11-е место.Фуркад догнал Пуаре по количеству личных подиумов за карьеруФранцуз Мартен Фуркад не сумел выиграть масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), уступив немцам Симону Шемппу и Эрику Лессеру. Тем не менее, он занял третье место и повторил достижение своего соотечественника Рафаэля Пуаре.Почему Шипулин ушел в тень? Россияне провели самый неудачный этап с начала сезонПочему Шипулин ушел в тень? Россияне провели самый неудачный этап с начала сезонМасс-старт в Обрехофе подарил захватывающую борьбу за медали на финишном круге.Шемпп выиграл масс-старт на Кубке мира в Оберхофе, Бабиков – восьмойНа этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялся мужской масс-старт. Первое место занял немецкий биатлонист Симон Шемпп.Кубок мира. Оберхоф. Масс-старт. Как это былоВ воскресенье в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону у мужчин пройдет гонка с общего старта.Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Италии, россиянки заняли весь пьедесталВ Мартелле (Италия) четвертый этап Кубка IBU по биатлону завершился сегодня женской гонкой преследования на 10 км. Российские спортсменки оказались вне конкуренции.IBU: Контиолахти примет этап Кубка мира по биатлону вместо ТюмениФинский Контиолахти примет восьмой этап Кубка мира по биатлону, который изначально должен был пройти в Тюмени. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).Ульяна Кайшева: Быть в тридцатке – это хорошо для первых гонокРоссийская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.Екатерина Глазырина: Первая часть гонки сложилась оптимистичноРоссийская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями от гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.Дорен-Абер выиграла гонку преследования в Оберхофе, Кайшева – 27-яФранцузская биатлонистка Мари Дорен-Абер выиграла гонку преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.Мартен Фуркад: IBU правильно решил не отстранять невиновных российских биатлонистовФранцузский биатлонист Мартен Фуркад высказал мнение насчет решения IBU не отстранять российских биатлонистов от соревнований пока не будет доказано, что они принимали допинг.Кубок мира. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины. Как это былоВ субботу в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону у женщин пройдет гонка преследования.Антон Бабиков: На третьем рубеже меня просто сдувалоАнтон Бабиков, который финишировал шестым в пасьюте на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе, объяснил, как так вышло, что он промахнулся на третьем рубеже пять раз.Прокатились с ветерком. Как погода в Оберхофе измывалась над биатлонистамиПрокатились с ветерком. Как погода в Оберхофе измывалась над биатлонистамиГонка преследования в Оберхофе получилась очень драматичной из-за большого количества промахов.Антон Бабиков: Взял весь ветер на себя и не смог с ним справитьсяРоссийский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону.Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе, Бабиков – шестойФранцузский биатлонист Мартен Фуркад уверенно выиграл гонку преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.Виролайнен – вторая в спринте на этапе Кубка IBU в МартеллоВ итальянском местечке Мартелло прошла спринтерская гонка четвертого этапа Кубка IBU.
Главные новости
Лыжный спорт
Устюгов стал победителем «Тур де Ски»
Футбол
Агент Эбуэ: Завтра трансфер Куасси в «Селтик» будет подтвержден официально
Футбол
Ули Хенесс: Огромные затраты китайских клубов – просто нездоровая ситуация
Биатлон
Коукалова выиграла масс-старт в Оберхофе, Акимова – 13-я
Хоккей
«Спартак» уступил «Автомобилисту»
Бобслей
IBSF сняла временное отстранение с российских скелетонистов
Футбол
Симоне Индзаги: Ожидаю, что 2017 год сложится для «Лацио» удачно
Футбол
Жозе Моуринью: Когда Руни забьет еще и опередит Чарльтона, это будет самый лучший для него день
Биатлон
Логинов выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU
Биатлон
Шемпп выиграл масс-старт на Кубке мира в Оберхофе, Бабиков – восьмой
все новости
Ева Пускарчикова
Ева Пускарчиковавсе новости
Лаура Дальмайер
Лаура Дальмайервсе новости
Татьяна Акимова
Татьяна Акимовавсе новости
Габриэла Коукалова
Габриэла Коукаловавсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости