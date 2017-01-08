Девушка с веслом. Коукалова финишировала в стиле Фуркада

Женский масс-старт завершил программу 4-го этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе. В нем принимала участие только одна россиянка Татьяна Акимова. Половину гонки она находилась в группе лидеров, но три промаха на третьем рубеже не позволили ей бороться за медаль. Таким образом этап в Оберхофе, стал первым, на котором сборная России не выиграла ни одной медали – ни мужская команда, ни женская.

Татьяна Акимова – первая, за ней в секнудах две немки – Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер – вот так началась эта гонка. Вернее такой была расстановка после первой стрельбы, а на первом круге все же самым заметным событием было ускорение Кайсы Макарайнен, которая резво выходила вперед, демонстрируя превосходство на лыжне над всей элитой мирового биатлона. Но эта резвость обернулась для финки четырьмя промахами.

Акимова же была точна. Этот масс-старт оставался последней гонкой оберховского этапа, где сборная России могла получить награду. На пяти предыдущих стартах это не получилось.

Акимова второй масс-старт проводит в одиночестве – никто больше из нашей женской сборной пока не может получить права стартовать в гонке для элиты. Напомним, к участию в масс-старте допускаются 25 лучщих гонщиц согласно общему зачету Кубка мира, еще пять мест занимают лучшие спортсменки этапа. Ни одним способом, ни другим у большинства наших девушек добиться этого права не получается.

Акимова же остается во главе гонки и после второй стрельбы – лишь шесть секунд отделяет ее от лидера (теперь им стала Коукалова), и еще две соперницы – Лаура Дальмайер и Сьюзан Данкли.

Гонка между тем проходила в непростых условиях. Постоянно меняющаяся погода сделала трассу скользкой, и в то же время опасной. Так австрийская биатлнистка Лиза-Тереза Хаузер гонку закончить не смогла — на одном из поворотом не избежала падения и чуть позже сошла с дистанции.

А события становились все интересней – в особенности для немецких и чешских болелщиков. Для россиийских – одно расстройство. Акимова на третьем рубеже допустила аж три промаха. На этом ее поход за медалями подошел к концу. Если, конечно, дальше не произошло бы что-то неожиданного.

Но все осталось на своих местах. Не промахивалась Коукалова – она и другая чешка Ева Пушкарчивкова не допустили на четырех рубежах ни одного промаха. Дальмайер с одним Пушкарчикову обошла, но Коукалову ей было не достать.

Габриэла в итоге финишировала первой – сделала это очень красиво. Ее преимущество было столь велико, что, еще не закончив гонку, чешка пожала руки половине своей команды, выстроившейся, чтобы поздравить ее. А после сложила палки в одну и погребла к финишу по снегу, будто на лодке. В стиле Фуркада, который обычно демонстрирует свое полнейшее и неоспоримое превосходство, финишируя спиной.

А сборная России пока финиширует за спиной у лидеров мирового биатлона.

Кубок мира

4-й этап

Оберхоф (Германия)

Женщины

Масс-старт

12,5 км. Четыре огневых рубежа

1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 37.20,5 (0+0+0+0 промахов)

2. Лаура Дальмайер (Германия) – отставание 31,5 (0+0+1+0=1)

3. Ева Пушкарчикова (Чехия) – +45,4 (0+0+0+0=0)

4. Галина Вишневская (Казахстан) – +1.11,6 (0+0+0+1=1)

5. Юлия Джима (Украина) – +1.12,6 (1+0+2+0=3)

4. Франциска Хильдебранд (Германия) – +1.14,0 (0+1+0+1==2)

7. Селина Гаспарин (Швейцария) – +1.27,7 (0+0+0+1=1)

8. Кайса Макарайнен (Финляндия) - +1.39,9 (4+0+1+2=7)

9. Сюзан Данкли (США) – +1.43,5 (0+0+1+2=3)

10. Марте Олсбю (Норвегия) – +1.46,6 (1+1+1+0=3)

...14. Татьяна Акимова (Россия) – 21.58,9 (0+0+3+0=3)

Лыжный ход лидеров и сборной России

1. Макарайнен – 32.01,2

2. Дорен-Абер – +35,2

3. Коукалова - +1.02.0

...10. Акимова - +1.53,0