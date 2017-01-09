Нас ждет насыщенный год! Колонка главного редактора

Поздравлять с наступившим Новым годом в номере от 9 января – наверное, нелепость.

Скорее уж – с отступающими праздниками! Многие из нас сегодня явно делают над собой усилие, чтобы из затянувшегося каникулярного периода достойно и на уверенных ногах добрести до своего рабочего места. Шутить про здоровый образ жизни не будем. Оливье и прочие злоупотребления за столом рано или поздно сменятся пробежками и походами в фитнес-зал. Ну, или хотя бы самовнушениями самому себе о том, что вот со следующей недели (месяца и т.д.) – уж точно возьмусь…

Но мы вовсе не об этом. Свой образ жизни каждый волен выбирать себе сам. А вот сделать вашу жизнь информационно более яркой, насыщенной – это уже наша задача. И наступивший 2017-й год в этом отношении – идеальное подспорье. Количество спортивных тем и событий, которое нас ждёт в ближайшие 12 месяцев, будет просто зашкаливать.

Уже менее чем через полгода четыре российских города примут Кубок конфедераций – турнир, где мы увидим очные сражения лучших футбольных представителей своих континентов, а также действующих чемпионов мира, ну и конечно же, российскую сборную, которую весь этот год мы будем на все лады и хвалить, и критиковать, но уж точно не будем оставлять без нашего внимания. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи – эти города уже вписаны золотом на мраморе в истории мировой спортивной славы. Но теперь их ждет массовое футбольное паломничество! Причём, как в этом, так и в следующем году, когда предстоит принимать уже чемпионат мира.

Да, 2017-й будет отмечен не только придающими оптимизма спортивными событиями. Будет и того, о чем в первые дни после каникул говорить не хотелось бы совсем, но от этого никуда не уйти: России предстоит выдержать еще не один накат в сфере борьбы с допингом. Наступивший год даст ответ на много вопросов: в каком составе (сильно ли усеченном) мы отправимся на Зимние Игры в Корею, насколько часто будет подниматься вопрос о необходимости лишить нас чемпионата мира по футболу. Мы верим, что и на Олимпиаду поедем, и уж точно чемпионат никто у нас не отберет, но этот путь надо будет пройти честно и достойно.

И последнее, о чем обязательно хотелось бы сказать в первом номере текущего года. Все, что мы делаем – мы делаем для своего читателя и только для него. Главная задача, которая стоит во главе угла на всех редакционных планерках, при планировании любых тем, при обсуждении абсолютно любых материалов – чтобы читателю было интересно. Мы хотим быть еще оперативнее, еще острее. И нам очень важно прожить вместе с вами этот непростой, но такой насыщенный год, а потом вместе войти в год большого футбольного праздника, настоящего карнавала, связанного с чемпионатом мира-2018! Но об этом подробнее напишем, пожалуй, уже в первой колонке будущего года.

Спасибо вам за то, что вы с нами!

Насыщенного нам и остросюжетного года!