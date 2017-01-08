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Ну и ну! В АХЛ в первые в истории сыграли в хоккей под проливным дождем! (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ну и ну! В АХЛ в первые в истории сыграли в хоккей под проливным дождем! (видео)
Источник: Instagram

Удивительный матч прошел за океаном между «Бейкерсфильдом« и «Онтарио». В такие жесткие погодные условия хоккеисты еще не попадали…

Ветеранам-первопроходцам нашего хоккея постоянно приходилось сражаться в матчах на открытых площадках. Помню, как двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказывал мне о поединке в Перми, когда мороз перевалил, как сейчас в Москве, за «минус 30».

- Мороз сопровождался еще и сильным ветром, - рассказывал легендарный капитан сборной России и «Спартака». – Руки и ноги застывали моментально. Одна пятерка была на площадке, а две сидели в раздевалке – отогревались…

Нередко в подобные жесткие условия попадают команды, участвующие сейчас в «Зимней классике».

А я сам, например, помню, как первый Матч звезд КХЛ проводили на Красной площади при «минус 17», и лидер команды Востока Яромир Ягр только и успел сказать в интервью, уходя со льда:

- Холодно, ребята, холодно!

Но одно дело – мороз. И совсем другое – проливной тропический ливень.

А именно он обрушился на игроков во время поединка между «Бейкерсфилдом» и «Онтарио», который проходил в январе под открытым небом.

На видео прекрасно видны огромные лужи на площадке и барабанящий по ним дождь.

Форма игроков промокла насквозь. Но, конечно, не это стало главным препятствием в игре.

- Гриффин Рейнхарт просто пыталась сделать бросок с точки, - восклицает у себя в твиттере очевидец этого матча, североамериканский репортер Том Газзола. – Брызги взлетели на 20 футов (6 метров) в воздух. А шайба продвинулась лишь на пару футов (60 сантиметров) вперед… Никогда такого не видел!

Тем не менее, матч был доигран до конца. И завершился только в овертайме – победой хозяев 3:2. И мало того – собрал на трибунах 12,3 тысячи зрителей!

Кстати, в этом удивительном поединке за «Бейкерсфилд» сыграл российский нападающий Антон Слепышев. Надо будет при случае расспросить его об ощущениях. Очков наш форвард в этой встрече не набрал, но добился важной победы.

А уж впечатления точно запомнит на всю жизнь.

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