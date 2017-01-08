Ну и ну! В АХЛ в первые в истории сыграли в хоккей под проливным дождем! (видео)
Удивительный матч прошел за океаном между «Бейкерсфильдом« и «Онтарио». В такие жесткие погодные условия хоккеисты еще не попадали…
Ветеранам-первоп
- Мороз сопровождался еще и сильным ветром, - рассказывал легендарный капитан сборной России и «Спартака». – Руки и ноги застывали моментально. Одна пятерка была на площадке, а две сидели в раздевалке – отогревались…
Нередко в подобные жесткие условия попадают команды, участвующие сейчас в «Зимней классике».
Start of the 2nd period. pic.twitter.com/VQHPzZZpK2— Tom Gazzola (@TomGazzola) 8 января 2017 г.
А я сам, например, помню, как первый Матч звезд КХЛ проводили на Красной площади при «минус 17», и лидер команды Востока Яромир Ягр только и успел сказать в интервью, уходя со льда:
- Холодно, ребята, холодно!
Но одно дело – мороз. И совсем другое – проливной тропический ливень.
А именно он обрушился на игроков во время поединка между «Бейкерсфилдом» и «Онтарио», который проходил в январе под открытым небом.
На видео прекрасно видны огромные лужи на площадке и барабанящий по ним дождь.
Форма игроков промокла насквозь. Но, конечно, не это стало главным препятствием в игре.
- Гриффин Рейнхарт просто пыталась сделать бросок с точки, - восклицает у себя в твиттере очевидец этого матча, североамериканск
Тем не менее, матч был доигран до конца. И завершился только в овертайме – победой хозяев 3:2. И мало того – собрал на трибунах 12,3 тысячи зрителей!
Кстати, в этом удивительном поединке за «Бейкерсфилд» сыграл российский нападающий Антон Слепышев. Надо будет при случае расспросить его об ощущениях. Очков наш форвард в этой встрече не набрал, но добился важной победы.
А уж впечатления точно запомнит на всю жизнь.
Just a bit wet out there... pic.twitter.com/uZksOOB3t4— Tom Gazzola (@TomGazzola) 8 января 2017 г.