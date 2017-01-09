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Урожай Роналду. Португалец в ожидании очередного приза

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Урожай Роналду. Португалец в ожидании очередного приза
Источник: Reuters

Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА, на которой лучшим игроком 2016 года почти со 100-процентной вероятностью будет признан португалец Криштиану Роналду.

КАК ЭТО БЫЛО

Поскольку наград нынче не одна, а несколько, прямо как профсоюзов в российском футболе или ассоциаций в профессиональном боксе, необходим небольшой ликбез.

Долгое время главным индивидуальным призом европейского, да и мирового футбола был «Золотой мяч», вручаемый журналом France Football. В 1991 году ФИФА решила учредить свою награду лучшему игроку года – «Бриллиантовый мяч». Лучшего здесь определяли тренеры и капитаны национальных сборных. Первым лауреатом стал немец Лотар Маттеус.

Следующие два десятка лет награды существовали параллельно. Когда-то победители совпадали, когда-то – нет. Последний раз лауреаты отличались в 2004 году, когда «Золотой мяч» получил Андрей Шевченко, а «Бриллиантовый» - бразилец Роналдиньо.

В 2010 году две награды были объединены. Соответствующее соглашение между ФИФА и компанией Amaury Group, издающим France Football, было подписано в июле в Йоханнесбурге во время чемпионата мира. Теперь «Золотой мяч» (название и сам трофей остались от французов) вручался по итогам голосования капитанов и тренеров национальных сборных, а также журналистов.

В прошлом году шестилетний контракт истек. Договориться о новом соглашении не удалось, и теперь награды France Football и ФИФА снова вручаются отдельно.

КАК ЭТО БУДЕТ

Международная федерация решила не возрождать «Бриллиантовый мяч», а учредить новую награду, которую незатейливо назвала «Лучшие» - The Best. Лучшие игроки и тренеры будут определены совместным голосованием капитанов и наставников национальных команд (по 25 процентов от общего числа баллов), болельщиков (25 процентов) и журналистов из специального пула ФИФА (25 процентов).

Был придуман новый трофей, похожий на Кубок мира – такова и была идея. Приз изготовлен из платины, его высота 31 см, а вес – 6,4 кг. Он одинаковый для игроков (мужчин и женщин) и для тренеров.

Формат церемонии как большой светской гала-вечеринки, когда участники и гости проходят по красной ковровой дорожке, щеголяя нарядами (фриковые костюмы Лео Месси уже стали легендой, плотно засели в памяти и леопардовый пиджак Поля Погба вместе с кожаным смокингом Самюэля Это’О), вручение призов перемежается концертными номерами, и все это транслируется на весь мир, появился только после объединения премий в 2010 году. И ФИФА решила его сохранить.

Ведущими нынешней церемонии будут знаменитая американская актриса и продюсер Ева Лонгория и немецкий шоумен Марко Шрайль.

НОМИНАНТЫ-2016

Лучший футболист года: Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Антуан Гризманн (Франция).

Лучшая футболистка года: Мелани Берингер (Германия), Карли Ллойд (США), Марта (Бразилия).

Лучший тренер года (мужчины): Клаудио Раньери («Лестер»), Фернанду Сантуш (Португалия), Зинедин Зидан («Реал»).

Лучший тренер года (женщины): Джилл Эллис (США), Сильвия Найд (Германия), Пиа Сундхаге (Швеция).

Болельщики года: фанаты «АДО Ден Хаг» (Голландия); зрители матча «Боруссия» Д – «Ливерпуль»; поклонники сборной Исландии.

Лучший гол года (приз имени Ференца Пушкаша):

Марлон (Бразилия)


Данюшка Родригес (Венесуэла)


Мохд Фаиз Субри (Малайзия)


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