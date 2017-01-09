Вадим Скрипченко: Стремимся каждый матч играть, как со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко ответил на вопросы о трансферах и задачах самарского клуба.

- Цаллагов перед новым годом перешел в «Зенит». Насколько это ощутимая потеря для «Крыльев»?

- Это футболист стартового состава, который определял лицо команды, был ее лидером. Уже продчеркивал, что мне жаль терять такого игрока, который был лидером не только на поле, но и в раздевалке, при подготовке к играм, на тренировках. Есть сожаление, что Ибрагим покинул нашу команду, но это часть жизни. Цаллагов, как профессионал, сделал шаг вперед в своем развитии. Рад за него. Мы же постараемся восполнить потерю приобретением качественного игрока на эту позицию.

- То есть в «Крыльях» нет режима экономии, как, например, в «Амкаре», который продает футболистов, но не покупает новых, приглашая свободных агентов?

- Повторюсь – если говорить о позиции, на которой играл Ибрагим, мы будем ее закрывать.

- Какую задачу перед командой вы ставите на оставшуюся часть чемпионата? Почувствовали, что можете добиться чего-то большего, нежели просто обезопасить «Крылья» от вылета и зоны стыков?

- Сегодня мы так далеко вперед не заглядываем. Остается 13 игр. Естественно, мы улучшили свое турнирное положение. Оно нам позволяет находиться в хорошем эмоциональном состоянии и с оптимизмом смотреть в будущее. Но, естественно, вся борьба – во второй части чемпионата. Свободно с нашим 15-ю очками ситуация чувствовать себя не позволяет. Поэтому задача – сохранить команду в премьер-лиге.

- Один из самых громких матчей первой части сезона – с участием вашей команды. Вы обыграли «Спартак» 4:0. Сейчас понимаете, что это было?

- Качественная и профессиональная подготовка к игре со стороны команды и тренерского штаба. Стопроцентное выполнение футболистами установки. Игроки получили удовольствие от ее выполнения и заслужили победу.

- В дальнейшем команда сможет такую же игру показывать?

- Сейчас говорить, что мы в каждой игре станем демонстрировать такой футбол, не приходится. Но будем к этому стремиться – чтобы это было, надо качественно провести подготовку и сохранить то хорошее, что имели в концовке осенней части чемпионата.

- У Корниленко сейчас пять голов, столько же у Молло. Не считаете, что Корниленко должен забивать больше?

- Сергей – часть командного механизма. Я вижу потенциал у всей команды, не только в Корниленко.

- У «Крыльев» 20 пропущенных мячей. Больше даже у «Терека», который идет на четвертом месте. Вы довольны вратарями?

- Больших нареканий нет. Считаю, у нас хорошая конкуренция. В основном, это касается Лории и Конюхова. Это качественные вратари. Но есть и молодые, которые на фоне опытных станут расти и прогрессировать.

- Многие клубы сейчас в режиме экономии, рассчитывают, в основном, на свои резервы, нежели на покупки. «Крылья» – тоже?

- Безусловно, мы обращаем внимание на перспективных ребят из «молодежки». Хотим давать им шанс. А участие в тренировках главной команды – это главное для них. Парни прогрессируют, чувствуя доверие.

- И все же… В «Анжи» введен режим экономии, в «Томи» все плохо. Можно сказать, что у вас в «Крыльях» стабильность?

- По крайней мере, на сегодняшний день у нас все хорошо, потрясений не происходит. Это главное. Мы хорошо встретили новый год и во всеоружии подходим к сборам. Рассчитываем на всех игроков, кто был в осенней части чемпионата, кроме, естественно, Цаллагова. Если интерес к конкретным игрокам у кого-то появится во время сборов, будем рассматривать предложения. Пока говорить о том, что по кому-то есть конкретика, не приходится.

- Президент «Урала» Григорий Иванов заявил в СМИ, что подает жалобу на вас в палату РФС по разрешению споров. Это связано с тем, что «Урал», который вы ранее возглавляли, требовал выплаты с вас трех зарплат. Там ссылаются на то, что приняли отставку Скрипченко, но не ожидали, что вы тут же возглавите «Крылья». Что обо всем этом можете сказать?

- Без комментариев. Отвечать на вопросы об этом не буду.