«Зенит» и «Спартак» поработали в атаке. Год для России начался с победы 8:0

Сборная России до 18 лет в Петербурге растоптала 16-летних индусов.

Поздние приглашения, внимание к Таджикистану и Индии

«Следующий Мемориал Гранаткина по именам участников обещает стать самым представительным в истории: в преддверии ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций в России в Петербург зимой предварительно готовятся приехать несколько ведущих европейских и латиноамериканских сборных – но об этом разговор через год».

Такими словами заканчивался прошлогодний репортаж «Советского спорта» с финального дня 28-го Мемориала Гранаткина. Когда открываешь состав 29-го розыгрыша турнира, ощущение, будто всех обманули.

Ожидание: в начале января в Петербурге играют юношеские сборные Португалии, Германии и Мексики, чьи основные команды летом выступят на Кубке конфедераций. Реальность – приехали Таджикистан, Иран и Индия.

Организаторы Мемориала объяснили: в Петербург хотели позвать сильнейших из каждой конфедерации ФИФА, но из-за перемен в руководстве РФС приглашения выслали поздно, когда национальные федерации уже утвердили свои планы. Поэтому до 21 января будем наблюдать за тем что есть.

По первому дню понятно: повышенное внимание достанется как раз Таджикистану и Индии, граждан этих стран в Петербурге много. Один гость из Индии вместе со своим барабаном даже успел стать главным болельщиком турнира.

Команда для Кубка мира

Владимир Казаченок, главный тренер сборной Санкт-Петербурга, рассказывал, что сборная Индии готовилась к Мемориалу серьезно. Футболисты проводили четырехнедельный сбор в Южной Америке, а в конце декабря уже были в Петербурге. Удивили гости из Азии и тем, что привезли самую молодую команду среди всех остальных участников: в заявке только ребята 2000 и 2001 годов рождения. Защитнику Сину Джитендре, например, сейчас всего 15 лет.

– Я приехал в Петербург не с целью выиграть турнир. Моя задача – подготовить сборную к Кубку мира, который пройдет в Индии через девять месяцев, – объясняет уже после игры главный тренер сборной Индии Николай Адам. Надо уточнить, что чемпионат мира пройдет в октябре среди игроков не старше 17 лет.

Михаил Галактионов взял на турнир команду 1999 года рождения. Самый главный старт для нового созыва – ноябрьский отборочный этап к Евро-2018 среди игроков не старше 19 лет. Там подопечным Михаила Галактионова предстоит сыграть с Грецией, Румынией и Гибралтаром. Цель – место не ниже второго, чтобы весной 2018-го побороться за выход в финальный этап.

Тренируем Гибралтар, на 50 градусов теплее

Сборная России на 16-летних соперниках потренировала игру против Гибралтара. За 31 минуту хозяева турнира забивают пять голов. Галактионов не позволяет подопечным расслабиться, просит больше контролировать мяч, а игроки не издеваются над соперником. Все положительное, что можно сказать о сборной Индии – это вратарь Дират Син Мойрантем, благодаря которому разница в счете не становится двукратной. Он еще и добивание тащит после пенальти. Не факт, что полузащитнику «Ростова» Дмитрию Веберу доверят еще раз пробить с 11-метровой.

Из-за уровня этой сборной Индии оценить потенциал российской команды пока трудно. Другие соперники по группе – Латвия и Белоруссия – более серьезные. Вратари Иван Ломаев и Максим Богатырев на двоих трогают мяч раз десять, даже ударов в створ их ворот не вспомнить. Больше всего работы у игроков атаки. Неплохо взаимодействуют зенитовец Никита Глушков и спартаковец Александр Руденко, забившие по голу. Больше половины мячей забивают представители «Чертаново» Максим Глушенков и Дмитрий Цыпченко, у них по дублю.

Сборная России останавливается на отметке в восемь мячей. Похоже, руководители РФС вместе с представителями правительства Петербурга что-то знали заранее, раз не посетили открытие Мемориала Гранаткина. А такого не было очень давно.

– Может, дело в публике, волнении, – пытается объяснить поражение немецкий тренер индусов. – Или в том, что мы приехали из Бразилии, где на 50 градусов теплее.

Адаму задают больше вопросов, ему даже приходится извиняться перед Галактионовым за такое внимание к себе. Рассказав, как ему работается в Индии, немцу общение надоедает.

– Когда проигрываешь 0:8, трудно сидеть перед вами и рассказывать истории. Я с этой командой провел почти два года – больше времени, чем с женой и двумя детьми, – и тут тренера стоит понять: после таких жертв проигрывать в восемь мячей сборной России – жестокий исход.

А сборной России стоит выиграть домашний турнир. Вполне серьезная задача, в прошлом году с таким же уровнем участников не получилось.