«Зенит» и «Спартак» поработали в атаке. Год для России начался с победы 8:0
Сборная России до 18 лет в
Петербурге растоптала 16-летних индусов.
Поздние приглашения, внимание к Таджикистану и Индии
«Следующий Мемориал Гранаткина по именам участников обещает стать самым представительным в истории: в преддверии ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций в России в Петербург зимой предварительно готовятся приехать несколько ведущих европейских и латиноамериканских сборных – но об этом разговор через год».
Такими словами заканчивался прошлогодний репортаж «Советского спорта» с финального дня 28-го Мемориала Гранаткина. Когда открываешь состав 29-го розыгрыша турнира, ощущение, будто всех обманули.
Ожидание: в начале января в Петербурге играют юношеские
сборные Португалии, Германии и Мексики, чьи основные команды летом выступят на
Кубке конфедераций. Реальность – приехали Таджикистан, Иран и Индия.
Организаторы Мемориала объяснили: в Петербург хотели позвать
сильнейших из каждой конфедерации ФИФА, но из-за перемен в руководстве РФС
приглашения выслали поздно, когда национальные федерации уже утвердили свои
планы. Поэтому до 21 января будем наблюдать за тем что есть.
По первому дню понятно: повышенное внимание достанется как раз
Таджикистану и Индии, граждан этих стран в Петербурге много. Один гость из
Индии вместе со своим барабаном даже успел стать главным болельщиком турнира.
Команда для Кубка мира
Владимир Казаченок, главный тренер сборной Санкт-Петербурга,
рассказывал, что сборная Индии готовилась к Мемориалу серьезно. Футболисты
проводили четырехнедельный сбор в Южной Америке, а в конце декабря уже были в
Петербурге. Удивили гости из Азии и тем, что привезли самую молодую команду
среди всех остальных участников: в заявке только ребята 2000 и 2001 годов
рождения. Защитнику Сину Джитендре, например, сейчас всего 15 лет.
– Я приехал в Петербург не с целью выиграть турнир. Моя
задача – подготовить сборную к Кубку мира, который пройдет в Индии через девять
месяцев, – объясняет уже после игры главный тренер сборной Индии Николай Адам.
Надо уточнить, что чемпионат мира пройдет в октябре среди игроков не старше 17
лет.
Михаил Галактионов взял на турнир команду 1999 года рождения.
Самый главный старт для нового созыва – ноябрьский отборочный этап к Евро-2018
среди игроков не старше 19 лет. Там подопечным Михаила Галактионова предстоит
сыграть с Грецией, Румынией и Гибралтаром. Цель – место не ниже второго, чтобы
весной 2018-го побороться за выход в финальный этап.
Тренируем Гибралтар, на 50 градусов теплее
Сборная России на 16-летних соперниках потренировала игру
против Гибралтара. За 31 минуту хозяева турнира забивают пять голов. Галактионов
не позволяет подопечным расслабиться, просит больше контролировать мяч, а
игроки не издеваются над соперником. Все положительное, что можно сказать о
сборной Индии – это вратарь Дират Син Мойрантем, благодаря которому разница в
счете не становится двукратной. Он еще и добивание тащит после пенальти. Не
факт, что полузащитнику «Ростова» Дмитрию Веберу доверят еще раз пробить с
11-метровой.
Из-за уровня этой сборной Индии оценить потенциал российской
команды пока трудно. Другие соперники по группе – Латвия и Белоруссия – более серьезные. Вратари Иван Ломаев и Максим Богатырев на двоих трогают мяч
раз десять, даже ударов в створ их ворот не вспомнить. Больше всего работы у
игроков атаки. Неплохо взаимодействуют зенитовец Никита Глушков и спартаковец
Александр Руденко, забившие по голу. Больше половины мячей забивают
представители «Чертаново» Максим Глушенков и Дмитрий Цыпченко, у них по дублю.
Сборная России останавливается на отметке в восемь мячей.
Похоже, руководители РФС вместе с представителями правительства Петербурга
что-то знали заранее, раз не посетили открытие Мемориала Гранаткина. А такого
не было очень давно.
– Может, дело в публике, волнении, – пытается объяснить
поражение немецкий тренер индусов. – Или в том, что мы приехали из Бразилии,
где на 50 градусов теплее.
Адаму задают больше вопросов, ему даже приходится извиняться
перед Галактионовым за такое внимание к себе. Рассказав, как ему работается в
Индии, немцу общение надоедает.
– Когда проигрываешь 0:8, трудно сидеть перед вами и
рассказывать истории. Я с этой командой провел почти два года – больше времени,
чем с женой и двумя детьми, – и тут тренера стоит понять: после таких жертв
проигрывать в восемь мячей сборной России – жестокий исход.
А сборной России стоит выиграть домашний турнир. Вполне
серьезная задача, в прошлом году с таким же уровнем участников не получилось.