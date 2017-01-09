Старт Кубка Африки и матч ЦСКА — СКА. Что ждать на этой неделе?

«Советский спорт» рассказывает, за какими спортивными соревнованиями можно будет следить на этой неделе.

Понедельник (9 января)

Футбол

Матчем «Осасуна» - «Валенсия» завершается 17-й тур чемпионата Испании.

В швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА, на которой лучшим игроком 2016 года почти со 100-процентной вероятностью будет признан португалец Криштиану Роналду.

Хоккей

В КХЛ центральным матчем дня станет противостояние ЦСКА и СКА. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Такой поединок пропускать не рекомендуется.

В НХЛ пройдут шесть матчей и все завершатся рано утром по московскому времени. Центральный матч дня - «Чикаго» - «Нэшвилл».

Баскетбол

В НБА продолжается регулярный чемпионат. «Кливленд» на выезде сыграет с «Финиксом», а «Лейкерс» на домашнем паркете сыграет против «Орландо».

Вторник (10 января)

Футбол

В Испании состоится матч 1/8 финала Кубка Короля между «Атлетико» и «Лас-Пальмасом».

Хоккей

В КХЛ «Куньлунь» примет «Витязь», «Трактор» - «Торпедо», а «Спартак» в гостях попробует обыграть «Салават Юлаев».

В НХЛ ключевой матч — игра между «Лос-Анджелесом» и «Далласом».

Баскетбол

В НБА состоятся два матча: «Миннесота» - «Даллас» и «Чикаго» - «Оклахома».

Среда (11 января)

Футбол

В Испании продолжатся матч Кубка Короля: «Вильярреал» встретится с «Реалом Сосьедад», «Барселона» примет «Атлетик» из Бильбао.

Хоккей



В КХЛ в среду СКА и ЦСКА сыграют свои матчи, причем на своих площадках. Питерский клуб примет омский «Авангард», а московские армейцы встретятся с новокузнецким «Металлургом».

В «регулярке» НХЛ пройдут семь матчей.

Баскетбол

В рамках Еврокубка в ТОП-16 (Группа Е) «Локомотив-Кубань» сыграет против испанской «Мурсии», а «Зенит» в группе G встретится с «Летувос Ритас».

В НБА пройдет ряд интересных игр, таких как «Сакраменто» - «Детройт» и «Лейкерс» - «Портленд».

Четверг (12 января)

Биатлон

В рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге состоится женская эстафета.

Футбол

Пройдут очередные матчи Кубка Короля. Завершится день матчем между «Севильей» и «Реалом».

Хоккей

В КХЛ «Локомотив» встретится с «Ак Барсом», а «Куньлунь» сыграет с «Йокеритом». В рамках регулярного чемпионата также пройдут еще четыре матча.

В НХЛ «Вашингтон» примет «Питтсбург».

Баскетбол

В Евролиге казанский УНИКС примет «Бамберг», а «Барселона» - «Олимпиакос».

В НБА ряд матчей, в том числе, поединок между «Портлендом» и «Кливлендом».

Пятница (13 января)

Биатлон

В Рупольдинге состоится мужской спринт в рамках пятого этапа Кубка мира.

Футбол

Матчем «Лилль» - «Сент-Этьен» откроется 20-й тур чемпионата Франции.

Хоккей

Состоятся матчи чемпионатов КХЛ и НХЛ. В России СКА сыграет против «Металлурга» (Нк), а в Америке «Лос-Анджелес» примет «Сент-Луис».

Баскетбол

В рамках Евролиги ЦСКА сыграет против «Милана».

В НБА состоятся пять игр.

Смешанные единоборства (ММА)

В Ирвайне (США) российская промоутерская компания ACB проведет турнир по номером 51. Это будет первый ивент «Беркута» на территории США.

Суббота (14 января)

Биатлон

В Рупольдинге состоится женский спринт.

Футбол

Стартует Кубок африканских наций. В первом туре в группе А сыграют Габон — Гвинея-Биссау и Буркина-Фасо — Камерун.

В Англии состоится 21-й тур. В его рамках можно выделить противостояния «Тоттенхэма» и «Вест Бромвича», «Лестера» и «Челси».

В рамках 18-го тура чемпионата Испании «Барселона» примет «Лас-Пальмас», «Атлетико» дома сыграет против «Бетиса».

В Итлаии в рамках 20-го тура «Кротоне» встретится с «Болоньей», а «Интер» примет «Кьево».

В 20-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде попробует обыграть «Ренн».

Хоккей

В регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть матчей, а в НХЛ — девять.

Бокс

В Хайалии (США) состоится боксерский поединок за титул «суперчемпиона» мира по версии WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) между Эрисланди Лара и Юрием Форманом.

Смешанные единоборства (ММА)

В Джакарте российский боец Виталий Бигдаш (8 побед, 0 поражений) будет защищать титул чемпиона One FC в среднем весе от посягательств Марцина Прахнио (12 побед, 2 поражения).

Воскресенье (15 января)

Биатлон

В Рупольдинге пройдут гонки преследования у мужчин и женщин.

Футбол

В рамках первого тура в группе В Кубка африканских наций встретятся Алжир — Зимбабве и Тунис — Сенегал.

Матчи «Эвертон» - «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» продолжат программу 21-го тура чемпионата Англии.

В Испании (18-й тур) состоится игра «Севилья» - «Реал», в Италии (20-й тур) - «Фиорентина» - «Ювентус», во Франции (20-й тур) - «Ницца» - «Метц».

Хоккей

Очередные матчи пройдут в рамках регулярных чемпионатов КХЛ и НХЛ.

Баскетбол

Пройдут игры Единой Лиги ВТБ и матчи регулярного чемпионата НБА.

Смешанные единоборства (ММА)

В Финиксе (США) пройдет турнир UFC Fight Night 103, на котором выступят российские тяжеловесы Алексей Олейник и Дмитрий Смоляков.