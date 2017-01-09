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Россиянки напугали канадок. Как наши девушки дали бой именитым соперницам на МЧМ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На молодежном чемпионате мира в Чехии сборная России провела уже два поединка с североамериканскими командами.

Следом за мужским чемпионатом мира для игроков до 20 лет стартовало и первенство планеты для девушек. Турнир проходит в чешском Злине.

Сборная России начала соревнование в сильнейшей группе, где кроме наших сражаются еще также команды США, Канады и Швеции.

На старте турнира наши встретились с действующими чемпионками мира – американками. И уступили им вчистую – 1:6.

Однако во втором матче – против сборной Канады – россиянкам удалось навязать именитым соперницам очень серьезную борьбу.

«Кленовые листья» первыми открыли счет – уже на девятой минуте встречи. Однако добиться более солидного преимущества в стартовом периоде им не удалось.

А во второй двадцатиминутке в игре произошел неожиданный перелом, когда россиянки Оксана Братищева и Алена Старовойтова забросили по голу и вывели нашу команду вперед – 2:1! Особенно отрадно, что вторая шайба влетела в канадские ворота после мощного броска Старовойтовой. Ведь как раз в этом элементе мы североамериканским командам в последние годы серьезно уступали.

Увы, лидерство нашей команды на 29-й минуте встречи длилось недолго. Канадки сравняли счет уже через 38 секунд. А в заключительном периоде сумели еще дважды поразить ворота россиянок. Итоговый счет – 2:4. При этом нельзя не отметить самоотверженную игру нашего голкипера Валерии Меркушевой, отразившей 41 бросок.

Но все же сам факт того, что наши сумели навязать борьбу, отыграть шайбу и даже выйти вперед в матче с канадками внушает большие надежды. Превосходство североамериканских команд становится не столь очевидным.

- Американки играли более тактически, а канадки - достаточно просто: набрасывали шайбу, добивали, лезли на пятак, плюс ко всему - у них очень быстрая команда, - цитирует Меркушеву официальный сайт ФХР. - Конечно, плохо, что мы проиграли, но этот матч - очередной шаг к чему-то большему.

Напомним, что по регламенту турнира две лучшие команды из нашей группы напрямую попадут в полуфинал. И ими, как обычно, станут сборные США и Канады.

Наши же поборются за третье место в группе со сборной Швеции, с которой встретятся 10 января. Женская «Тре Крунур» также уступила канадкам – 1:5 и американкам – 0:4.

Однако, строго говоря этот матч не будет иметь никакого турнирного значения. Поскольку и Швеция, и Россия уже забронировали себе места четвертьфинале, как представители сильнейшего дивизиона.

В первом раунде плей-офф они встретятся с двумя победителями группы «В». Там участие в четвертьфинале досрочно обеспечила себе команда Финляндии, обыгравшая швейцарок (3:1) и японок (2:0). За вторую путевку сражаются хозяйки чемпионата чешки и швейцарки.

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