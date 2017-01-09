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Панарин снова забил с точки Овечкина. Как он умеет так сильно бросать? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Панарин снова забил с точки Овечкина. Как он умеет так сильно бросать? (видео)
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

«Чикаго» победил «Нэшвилл» (5:2), а форвард «ястребов» Артемий Панарин опять забил великолепный гол.



Можно понять, когда капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в большинстве получает передачу на левом кругу вбрасывания. Он стоит и ждет, когда к нему придет шайба, чтобы вложить в щелчок в всю свою массу (108 кг), силу и страсть.

Я разговаривал со многими вратарями и спрашивал, в чем секрет Овечкина. Они отвечали, что шайба летит с такой дикой скоростью, что они просто не успевают среагировать. При этом все точно знают, что Александр Великий будет делать в следующий момент.


Но посмотрите, что вытворяет форвард «Чикаго» Артемий Панарин! Обладатель «Харламов Трофи»-2016 начал забивать из левого круга вбрасывания с завидной регулярностью. При этом паренек весит всего 77 кг, у него нет такой мускульной силы, как у Овечкина. Но шайбы летят, будто их запустили из катапульты.

Этот гол Панарин забил не в большинстве, но получил пас от Патрика Кейна и со средней дистанции расстрелял вратаря «Нэшвилла». Это 17-я шайба для Артемия в этом сезоне. В гонке лучших бомбардиров лиги он идет на шестом месте (17+24=41).

Кто впереди?

Евгений Малкин – 43 (16+27).

Владимир Тарасенко – 43 (20+23).

Патрик Кейн – 44 (12+32).

Сидни Кросби – 44 (26+18).

Коннор Макдэвид – 48 (14+34).

Может ли Панарин стать первым в этом списке? В принципе да – если еще поднажмет. Не удивлюсь, если Артемий будет претендовать на «Арт Росс Трофи».

Главным же героем матча стал форвард «Нэшвилла» Райан Хартман, сделавший натуральный хет-трик. Три гола подряд в третьем периоде, и на это ушло меньше восьми минут. При этом последние две шайбы влетели в пустые ворота. Вот так повезло Хартману.

Патрик Кейн отметился тремя голевыми передачами и довел свою серию до 10 матчей, в которых он набирал очки. «Чикаго» же вышел из неудачной полосы, одержав уже третью победу подряд.

«Слушайте, это один из лучших бросков, которые я только видел, - после матча Патрик Кейн восхищался щелчком Панарина. – Это просто что-то потрясающее».

Как отреагировали болельщики на гол Артемия?

Их почему-то зацепило удаление Панарина за задержку.

«Смотрите, Хлебушек попал в хлебницу», - игра слов, box – коробка и скамейка штрафников.

Вообще в этом сезоне Артемий получил только 19 штрафных минут (и пять были за драку). Так что Панарин – совсем не грубиян.

Ну и отдельный прикол – икона канадского хоккея Джонатан Тэйвз в свитере сборной США. Он просто проспорил пари на исход молодежного чемпионата мира.

Вот как бывает.

Матч

Чикаго - Нэшвилл - 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Голы:

Панарин (Кэмпбелл, Кейн), 7:45 (1:0). Экхольм (Фишер), 8:30 (1:1). Хьялмарссон (Кит, Кейн), 14:04 (2:1). Уотсон (Фишер), 42:01 (2:2). Хартман (Паник, Керо), 51:49 (3:2). Хартман 58:46 (4:2). Хартман (Хьялмарссон, Кейн), 59:28 (5:2).

Место и дата

09 января 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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