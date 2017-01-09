Панарин снова забил с точки Овечкина. Как он умеет так сильно бросать? (видео)
«Чикаго» победил «Нэшвилл» (5:2), а форвард «ястребов» Артемий Панарин опять забил великолепный гол.
Можно понять, когда капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в большинстве получает передачу на левом кругу вбрасывания. Он стоит и ждет, когда к нему придет шайба, чтобы вложить в щелчок в всю свою массу (108 кг), силу и страсть.
Я разговаривал со многими вратарями и спрашивал, в чем секрет Овечкина. Они отвечали, что шайба летит с такой дикой скоростью, что они просто не успевают среагировать. При этом все точно знают, что Александр Великий будет делать в следующий момент.
Но посмотрите, что вытворяет форвард «Чикаго» Артемий Панарин! Обладатель «Харламов Трофи»-2016 начал забивать из левого круга вбрасывания с завидной регулярностью. При этом паренек весит всего 77 кг, у него нет такой мускульной силы, как у Овечкина. Но шайбы летят, будто их запустили из катапульты.
Этот гол Панарин забил не в большинстве, но получил пас от Патрика Кейна и со средней дистанции расстрелял вратаря «Нэшвилла». Это 17-я шайба для Артемия в этом сезоне. В гонке лучших бомбардиров лиги он идет на шестом месте (17+24=41).
Кто впереди?
Евгений Малкин – 43 (16+27).
Владимир Тарасенко – 43 (20+23).
Патрик Кейн – 44 (12+32).
Сидни Кросби – 44 (26+18).
Коннор Макдэвид – 48 (14+34).
Может ли Панарин стать первым в этом списке? В принципе да – если еще поднажмет. Не удивлюсь, если Артемий будет претендовать на «Арт Росс Трофи».
Главным же героем матча стал форвард «Нэшвилла» Райан Хартман, сделавший натуральный хет-трик. Три гола подряд в третьем периоде, и на это ушло меньше восьми минут. При этом последние две шайбы влетели в пустые ворота. Вот так повезло Хартману.
Патрик Кейн отметился тремя голевыми передачами и довел свою серию до 10 матчей, в которых он набирал очки. «Чикаго» же вышел из неудачной полосы, одержав уже третью победу подряд.
«Слушайте, это один из лучших бросков, которые я только видел, - после матча Патрик Кейн восхищался щелчком Панарина. – Это просто что-то потрясающее».
Как отреагировали болельщики на гол Артемия?
Их почему-то зацепило удаление Панарина за задержку.
Artemi Panarin...in the bread box. @NHLBlackhawks #NSHvsCHI pic.twitter.com/YP2tpRNedq— Sal J. Barry (@PuckJunk) 9 января 2017 г.
«Смотрите, Хлебушек попал в хлебницу», - игра слов, box – коробка и скамейка штрафников.
Вообще в этом сезоне Артемий получил только 19 штрафных минут (и пять были за драку). Так что Панарин – совсем не грубиян.
Ну и отдельный прикол – икона канадского хоккея Джонатан Тэйвз в свитере сборной США. Он просто проспорил пари на исход молодежного чемпионата мира.
Вот как бывает.
what a beautiful night pic.twitter.com/BXkzcVc85o— ㅤ (@MrsPanarin) 9 января 2017 г.
Матч
Чикаго - Нэшвилл - 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)
Голы:
Панарин (Кэмпбелл, Кейн), 7:45 (1:0). Экхольм (Фишер), 8:30 (1:1). Хьялмарссон (Кит, Кейн), 14:04 (2:1). Уотсон (Фишер), 42:01 (2:2). Хартман (Паник, Керо), 51:49 (3:2). Хартман 58:46 (4:2). Хартман (Хьялмарссон, Кейн), 59:28 (5:2).
Место и дата
09 января 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция