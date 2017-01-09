Рекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-энд

Обзор главных событий в зимних видах спорта за последнюю неделю – в материале «Советского спорта».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Что было: «Тур де Ски»

Где: Швейцария, Германия, Италия

Сборная России: 5 золотых (на отдельных этапах), 1 золото в общем зачете.

Сергей Устюгов выиграл «Тур де Ски». Выиграл настолько мощно и уверенно, что удивил, похоже, сам себя. Пять побед на первых пяти этапах (рекорд многодневки!), титаническим трудом добытое второе место на шестом – и преимущество в минуту с лишним перед Мартином Сюндбю накануне последнего дня турнира. Удивительно, но даже так многие были готовы ставить на норвежца, способного – теоретически – отыграть такое отставание на заключительном участке в 3 км, который лыжники бегут в крутую гору (уклон – 28 процентов). За 1 км до финиша Сундбю понял – нет, все же не способен. Устюгов грамотно разложил силы, не дав усомниться в итоговом успехе. За 10 лет у «Тур де Ски» было всего пять чемпионов. Сергей стал шестым. Вторым – российским. Первый – Александр Легков, победитель многодневки 2013 года – на этот раз в ней не участвовал, поскольку временно отстранен из-за подозрений в нарушении допинговых правил. Так же, как и бронзовый призер того же «Тур де Ски»-2013 Максим Вылегжанин. В том числе, им посвятил свой успех Устюгов.

Что касается женской части турнира, то здесь сборная России осталась без медалей. Лучшая из наши лыжниц – Юлия Чекалева – не была в призерах на этапах, а в итоговом зачете замкнула десятку лучших.

САННЫЙ СПОРТ

Что было: 5-й этап Кубка мира и чемпионат Европы

Где: Кенигзее (Германия)

Сборная России: 1 золото, 1 серебро

Семен Павличенко второй раз в карьере стал чемпионом Европы – из россиян такое раньше удавалось только Альберту Демченко. К титулу 2015 года (полученному в Сочи), 25-летний саночник из Братска добавил новый – добытый в Кенигзее. В рамках 5-го этапа Кубка мира Семен оказался лучшим, опередив в борьбе за золото немца Ральфа Палика и австрийца Вольфганга Киндла. Лидер общего зачета и триумфатор предыдущего этапа в Парк-Сити (США) Роман Репилов остался лишь 5-м (но сохранил за собой 1-е место в Кубке мира), Степан Федоров – 7-м. И в то же время Татьяна Иванова впервые в нынешнем сезоне поднялась на подиум, став серебряным призером – россиянка уступила только лидеру женских саней Натали Гейзенбергер.

Увы, ударно закончить выступления в Кенигзее наша команда не смогла… как раз из-за Павличенко. Его ошибка в командной эстафете привела к тому, то сборная России осталась без медали. Хотя вполне могла собрать полный комплект.

СНОУБОРД

Что было: 5-й этап Кубка мир в биг-эйре

Где: Москва (Россия)

Сборная России: 1 золото

Мы привыкли к победам и медалям в параллельном слаломе и слаломе-гиганте, Николай Олюнин периодически радует успехами в борд-кроссе, но вот в биг-эйре россияне раньше своих болельщиков особенно не радовали. По крайней мере – на этапах Кубка мира. Приятно, что первая победа в этой дисциплине пришла к нам именно в Москве. Может, 30-градусный мороз помог?

Уже в квалификации Антон Мамаев показал лучший результат, второе место временно занял Владислав Хадарин. Увы, финальная попытка Мамаеву не удалась – в итоге он откатился на 9-ю позицию. Но вот Хадарин золота уже не упустил! Канадец Антуан Трюшон остался с серебряной наградой, норвежец Фритьоф Тискендорф замкнул тройку призеров. Жаль, наши девушки выступили не так удачно, хотя 6-е место Анастасии Жуковой провалом тоже никак назвать нельзя.

БОБСЛЕЙ/СКЕЛЕТОН

Что было: 3-й этап Кубка мира

Где: Альтенберг (Германия)

Сборная России: 2 серебра

Александр Касьянов и Алексей Пушкарев Источник: Associated Press

Международная федерация бобслея и скелетона сняла запрет на участие в турнирах с четырех членов сборной России. Увы – уже после этапа в Альтенберге. Пропуск данного старта стоил Александру Третьякову падения с 1-го на 9-е место в общем зачете Кубка мира. Будет обидно, если в итоге из-за чиновников он «пролетит» мимо победы в абсолюте. Правда, главные конкуренты россиянина в борьбе за Большой хрустальный глобус выступили в Германии не слишком ярко. Разве что Мартинс Дукурс впервые в нынешнем сезоне попал в призы (взял серебро). Кореец Юн Сун Бин остался 5-м, американец Мэттью Антуан – вовсе занял только 9-ю позицию. Без Третьякова лучшим из наших стал Никита Трегубов, но до наград не дотянул – 6-е итоговое место. У девушек Юлия Канакина показала 7-е общее время.

Лучше сложились дела у бобслеистов. Экипажи Александра Касьянова дважды стали вторыми – и в бобах-двойках, и в бобах-четверках. В обоих дисциплинах россиянин входит в тройку лучших в общем зачете Кубка мира.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ

Что было: 3-й этап Кубка мира (женщины)

Где: Оберсдорф (Германия)

Сборная России: 1 серебро, 1 бронза

То, что не удалось на предыдущем, домашнем этапе мирового Кубка в Нижнем Тагиле, Ирина Аввакумова сумела сделать в немецком Оберсдорфе. Попасть в призеры. Дважды. Сначала взяла серебро, затем – во второй серии прыжков с трамплина К-120 – бронзу. Для россиянки это первые медали на Кубке мира с февраля прошло года. Бороться за победу с японкой Сарой Такахаси пока не получается. Впрочем, не только у Ирины.

А между тем чуть раньше, 4 января, Евгений Климов стал бронзовым призером этапа в Инсбруке. На Кубке мира россияне не были в призах с февраля 2012-го – тогда Дмитрий Васильев взял серебро в финском Куусамо. На легендарном «Турне четырех трамплинов» - и вовсе никогда. Климову – всего 22 года, и результаты идут по нарастающей. Возможно, в нынешнем сезоне он нас еще приятно удивит.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Что было: чемпионат Европы по классическому и по спринтерскому многоборью

Где: Херенвен (Голландия)

Сборная России: 1 бронза

Ольга Фаткулина Источник: Reuters

В Херенвене состоялись одновременно два турнира – вместе с чемпионатом Европы по классическому многоборью впервые в истории разыграли медали в многоборье спринтерском. Чемпион мира в этом виде Павел Кулижников, правда, в Голландию не приехал – он сосредоточен на Кубке мира. А без него и Руслана Мурашова за медали наши мужчины побороться не смогли. Алексей Есин был очень близок, но остался четвертым. Бронзу завоевала девушка – Ольга Фаткулина. В забегах на 500 метров он дважды показала лучшее время, но на дистанции вдвое длиннее оба раза оказалась 4-й. В итоге уступила по сумме баллов чешке Каролине Ербановой и голландке Йоррин тер Морс. В «классике» Денис Юсков был лучшим на «полуторке», но даже этот результат не помог чемпиону мира подняться выше 7-й позиции по сумме многоборья.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Что было: 5-й этап Кубка мира в слаломе

Где: Адельбоден (Швейцария)

Сборная России: без медалей

Александр Хорошилов Источник: Reuters

Александр Хорошилов потихоньку отучает нас от мыслей, что в горных лыжах россиянам ловить нечего. За предыдущие два сезона он успел выиграть этап в австрийском Шладминге (январь 2015-го), еще пять раз подняться на подиум, занять третье место в слаломном зачете Кубка мира по итогам 2016 года, и теперь является одним из лидеров в данной дисциплине! В нынешнем сезоне Хорошилов добыл еще одну бронзу – в декабре в Валь д’Исере (Франция). По ходу минувшего уик-энда Александр был близок к очередной награде, но не дотянул совсем чуть-чуть. В итоге – 5-е место в швейцарском Адельбодене. Тоже, в общем, вполне достойный результат.