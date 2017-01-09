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Дневник «Дакара». День 8. КАМАЗ остается без помощи

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дневник «Дакара». День 8. КАМАЗ остается без помощи
Источник: Официальный сайт ралли-марафона «Дакар»

Седьмой этап ралли-рейда «Дакар» станет лишь частью марафона, придуманного организаторы.

За первую половину «Дакара» мы привыкли к тому, что, пока боевые экипажи едут на спецучастке по бездорожью, сервисный караван двигается по дорогам общественного пользования в сторону следующего места ночной стоянки. После этого боевые экипажи приезжают на бивуак и начинается ночной ремонт и сервисное обслуживание.

Однако 9 января все будет по-другому. Боевые экипажи выдвинутся утром из столицы Боливии, города Ла-Пас, в сторону крохотного городишки из двух улиц, Уюни, который известен на весь мир своим огромным высохшим соленым озером. Именно здесь и финишируют боевые экипажи, встав на ночевку.

Вот только в бивуаке их никто ждать не будет, По задумке организаторов ночь с 9 на 10 января боевые экипажи проведут без помощи механиков. Если какие-то поломки все же случатся, гонщикам, штурманам и их боевым механикам придется справляться своими силами. На следующий день им вновь предстоит выдвинуться на спецучасток, после чего они смогут воссоединиться с группой ассистанса уже на территории Аргентины. Ночь сервисная группа проведет в уже знакомом городке с веселым названием Туписа.

Изначально планировалось, что длина спецучастка на 7 этапе составит 322 километра при общей протяженности перегона в 622 километра. Однако организаторы в очередной раз приняли решение сократить маршрут из-за непрекращающихся ливневых дождей в Боливии. Так что, перед ночью без механиков пилотам предстоит проехать в два раза меньше положенного – всего 161 километр. Вполне возможно, что сокращение этапа снизит и вероятность поломки в день, когда боевым экипажам не от кого будет ждать помощи.

Напомним, что в генеральном зачете все четыре экипажа КАМАЗа входят в первую семерку. На второй позиции идет Эдуард Николаев, которому до лидера остается всего 2 минуты и 23 секунды. За ним расположился Дмитрий Сотников, отстающий от голландца на 6 минут 36 секунд. Четвертую позицию за собой закрепил неудачно стартовавший Айрат Мардеев. К середине гонки от более чем получасового отставания осталось всего 16 минут и 32 секунды. Ближайший преследователь, еще один голландец Де Баар, отстает на 16 минут уже от Мардеева. Седьмую строчку занимает экипаж Антона Шибалова – минус 42 минуты от времени лидера.

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