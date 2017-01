Возвращение веселого Роджера. Обзор теннисной недели

Возвращение Роджера Федерера, первый финал Даниила Медведева, очередное поражение Серены Уильямс и рекорд Светланы Кузнецовой. Чем запомнились первые турниры нового года?

ATP-ТУР

Брисбен (Австралия): Григор Димитров (Болгария)

Доха (Катар): Новак Джокович (Сербия)

Ченнай (Индия): Роберто Баутиста-Агут (Испания)

WTA-ТУР

Брисбен (Австралия): Каролина Плишкова (Чехия)

Шеньчжен (Китай): Катерина Синякова (Чехия)

Окланд (Новая Зеландия): Лорен Дэвис (США)

Не так давно, на излете прошлого сезона, Карен Хачанов выиграл титул ATP в Ухане – первый для нас с 2013 года. Теперь его ровесник, 20-летний Даниил Медведев едва не сделал то же самое в Ченнае. Российский мужской теннис оживает?

В отличие от других ровесников, Медведев не так известен широкой публике. Он не вызывался в сборную на Кубок Дэвиса, как Хачанов или Андрей Рублев. Не выигрывал юниорские «Большие шлема», как тот же Рублев («Ролан Гаррос»-2014) или Роман Сафиуллин (Australian Open-2015). Но прогрессировал столь же уверенно. Начав прошлый сезон в четвертой сотне рейтинга, к Новому году Даниил пробился в первую, встретив его в ранге 99-й ракетки мира. Отсюда – попадание в основную сетку в Ченнае в обход квалификации. И – неожиданно резвый старт. По ходу турнира в Индии Медведев справился с Тьяго Монтейру из Португалии (82-я строчка рейтинга), тайваньцем Йеном-Сун Лу (64), словаком Йозефом Коваликом (117) и израильтянином Дуди Села (96). У последнего в полуфинале даже отыграл матчболы. Нанести поражение 14-й ракетке мира не удалось – Роберто Баутиста-Агут в титульной встрече все же был сильнее. Но кто упрекнет Медведева в подобном поражении? Теперь он разом поднялся на 65-е место в списке сильнейших теннисистов мира. Тем интереснее будет посмотреть, какую строчку займет Даниил в конце сезона.

Одолев австралийку Дестани Айаву во втором круге в Брисбене, Светлана Кузнецова отпраздновала 601-ю победу за карьеру (речь в данном случае только об одиночках). Продлить серию сходу не удалось – в четвертьфинале россиянка уступила Гарбине Мугурусе. Но в воскресенье, уже в Сиднее, Светлана справилась с Ириной-Камелией Бегу. И обошла по количеству побед Шарапову. Пусть сама Мария и не играет почти год из-за известной истории с мельдонием.

Вообще, старт сезона для Кузнецовой выдался неплохим – никогда раньше ей не удавалось пройти два круга на первой же неделе. Жаль, что четвертьфинал Светланы в Брисбене в принципе стал лучшим результатом среди всех россиянок. Дарья Касаткина там же во втором раунде уступила Гарбине Мугурусе, а остальные не преодолели даже первый круг. Была близка к успеху в поединке с Ализе Корне Елена Веснина – опять же, в Брисбене, девушки выдали трехсетовый матч-триллер с тай-брейком в последней партии. Но сил на победу Елене не хватило. А может – и здоровья. С турнира в Сиднее Веснина снялась из-за проблемы со спиной.

Впрочем, начало сезона – такое дело… Удается не всем. Ни одна из спортсменок топ-5 мирового рейтинга не смогла на первой недели дойти до полуфинала турниров WTA. Серена Уильямс (2-я в мире) во втором круге в Окланде уступила американке Мэдисон Брэнгл, после чего призналась: «Не могу подобрать печатных слов, чтобы описать свою игру». Анжелика Кербер (1) и Доминика Цибулкова (5) в Брисбене проиграли в четвертьфинале, а Симона Халеп (4) – во 2-м раунде в Шеньчжене. О чем все это говорит? О слабости лидеров? О силе Тура в целом? Да ни о чем. Просто это теннис.

Катарские шейхи год за годом совершают подвиг, завлекая на свой рядовой турнир 250-й категории топовых звезд ATP-тура. Раньше исправно прилетали Федерер и Надаль. Теперь пожаловали Маррей и Джокович. Впервые в карьере и серб, и шотландец приняли участие в соревнованиях столь низкой категории. Надо думать, что не забесплатно.

Но свои деньги парни отработали сполна.

Вообще, главная интрига года – сумеет ли Новак вернуть первую строчку рейтинга, которую он в конце 2016-го уступил Маррею? Энди был так убедителен на протяжении второй половины прошлого сезона, что болельщики ахнули. Золото Рио, победы в Пекине, Шанхае, Вене, Париже и на Итоговом турнире в Лондоне подряд… Эх, если бы не осечка в полуфинале US Open в матче с Нишикори, это была бы чудо-серия! На таком фоне Новак потерялся, и все забыли, насколько Джокович сам мощно начал прошлый год. В конце концов, в финале в Лондоне он с Марреем не справился. Совсем. И все вопросы о том, насколько справедливо Энди возглавил рейтинг, отпали разом.

Так вот, сумеет ли серб вернуться на свои позиции? В Дохе показал – вроде, сможет. Финал Джокович – Маррей вышел на загляденье. Три сета отчаянной борьбы. Три тяжелейшие партии. Красивые розыгрыши, чудо-удары, интрига, напряжение… Шейхи остались довольны. Энди – не очень. Поскольку проиграл. Хотя успел спасти пару матчболов. Впрочем, все равно нашел повод для оптимизма. «Да, это тяжелое поражение. Но отличное начало сезона», – подытожил шотландец.

Ждем продолжения рубки на Australian Open!

Из куша, который Джокович сорвал в Дохе (одних призовых – почти 210 000 долларов, плюс кто знает, сколько «подъемных»), Новаку все же придется расстаться с 2 500 «зеленых». Такой штраф выписали сербу за «неспортивное поведение» по ходу финала. Не совладав с эмоциями после поражения в одном из розыгрышей, Джокович сильно ударил ракеткой по мячу в корт – тот отскочил и улетел прямо на трибуны, попав в нескольких зрителей.

