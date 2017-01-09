«Зенит» покупает Молло и продает Ломбертса

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

МОЛЛО СТАНЕТ ИГРОКОМ «ЗЕНИТА»

По информации СМИ, полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло в ближайшее время подпишет контракт с «Зенитом». Футболист присутствует на медосмотре питерской команды, которая сегодня вышла из отпуска.

Ожидается, что в скором времени о трансфере будет объявлено официально.

ПЯТЬ ИГРОКОВ «ЛОКОМОТИВА» НЕ ПОЛЕТЯТ НА ПЕРВЫЙ СБОР

По информации Чемпионат.com, пять игроков основного состава «Локомотива» не полетят на первый сбор московской команды. Это нападающие Петар Шкулетич, Эзекил Хенти, полузащитник Александр Самедов, а также защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин.

Напомним, что Самедов может продолжить карьеру в «Спартаке», Шкулетич – в ПАОКе или «Касымпаше».

К. КОМБАРОВ, ДЬЯКОВ И САМОДИН РАСТОРГЛИ КОНТРАКТЫ С «ТОМЬЮ»

Сразу три футболиста «Томи» расторгли контракты с клубом.

– Кирилл Комбаров по обоюдному согласию сторон расторг контракт с клубом. Александр Самодин, Максим Тишкин и Виталий Дьяков расторгли соглашения через палату по разрешению споров, – сказал спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов в интервью Чемпионат.com.

Напомним, что ранее команду покинули Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблонски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин и Антон Коченков.

ЛУЧЕСКУ СОГЛАСЕН НА ТРАНСФЕР ЛОМБЕРТСА

По информации Fotomac, главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал согласие на трансфер защитника Николаса Ломбертса в «Галатасарай».

В ближайшее время стороны начнут согласовывать условия сделки и личного контракта футболиста.

«РОСТОВ» ПРОСМАТРИВАЕТ ИГРОКА «САХАЛИНА»

Как сообщает пресс-служба «Сахалина», на просмотр в «Ростов» отправился 20-летний защитник Андрей Сорокин. Футболист принимает участие в сборах желто-синих, которые проходят в ОАЭ.

В нынешнем сезоне Сорокин провел 12 матчей за «Сахалин» в ПФЛ.