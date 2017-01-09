TE1 O1 Properties Christmas Cup 2017 U14. Новая абсолютная!

На кортах Академии Александра Островского в Химках 30 декабря – 7 января состоялся турнир Tennis Europe 1 категории O1 Properties Christmas Cup 2017 в категории до 14 лет.

Абсолютной победительницей турнира у девушек – впервые после двойного успеха Анастасии Потаповой в 2014-2015 гг – стала еще одна ученица Академии Александра Островского, вторая сеяная Мария Тимофеева. Маша выиграла и в одиночном, и в парном разрядах!

В одиночном финале у девушек подопечная тренера-преподав ателя Егора Пунтуса встречалась с другой студенткой Академии - Ксенией Алёшиной - и уверенно выиграла в двух сетах со счетом 6/1, 6/3. Мария очень ровно провела весь турнир, отдав лишь сет – в 1/4 финала Selin Lidya Sepken (Турция).

Но, если победа Марии вполне закономерна, то в успешное выступление на домашнем TE Ксении Алёшиной мало кто верил. И этому есть вполне логичное объяснение: в конце 2016 года Ксюша показывала неудовлетворител ьные результаты на турнирах TE и РТТ, в основном вылетая из борьбы на ранней стадии.

Но именно к домашнему турниру TE, как оказалось, Алёшина подошла в оптимальной форме. По ходу турнира ею в блестящем стиле были повержены 1-я и 4-я сеяные, соответственно, Оксана Селехметьева – между прочим, прошлогодняя финалистка - и Мария Бондаренко. Однако на финал сил у Ксении не хватило, да и её соперница – Мария Тимофеева сыграла выше всяких похвал!

В одиночном разряде у мальчиков победителем стал россиянин, 5-й сеяный Михаил Горохов. В финале Миша в упорной борьбе сломил сопротивление лидера посева Hamad Medjedovic (Сербия) – 6/3, 4/6, 6/4.

В финале пары серба вновь постигла неудача. Их посеянный первым дуэт с соотечественнико м Mateja Janicijevic уступил в главном поединке интернационально й паре в составе Tsotne Dzimistarishvili /Alejandro Turriziani-Alvarez (GEO/ESP, 3) – 5/7, 2/6.

У девушек в парном разряде успех сопутствовал главным фаворитам Оксане Селехметьевой и Марии Тимофеевой, которые добыли легкую победу над Selin Lidya Sepken и Darja Vidmanova (TUR/CZE, 3) – 6/2. 6/2.

Нововведением турнира стало необычное «неоновое шоу». Соревнования стартовали при полном освещении, а через несколько розыгрышей свет погас, и собравшиеся стали свидетелями «неонового шоу». Зрители с интересом наблюдали за перипетиями на корте, в то время как самим игрокам было несколько дискомфортно в столь экстремальных условиях: они то и дело промахивались при игре с лета или «мазали» по нисходящему мячу. Поэтому с середины матча обычное освещение было возвращено.

На церемонии закрытия призеров и участников с окончанием теннисных баталий поздравили Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко, капитан женской национальной сборной Анастасия Мыскина, учредитель Академии – Александр Островский, а также Анастасия Потапова.

Победители TE1 O1 Properties Christmas Cup U14 2017

BS – Mikhail GOROKHOV (RUS, 5)

GS – Maria TIMOFEEVA (RUS, 2)

BD – Tsotne DZIMISTARISHVILI /Alejandro TURRIZIANI-ALVAR EZ (GEO/ESP, 3)

GD – Oksana SELEKHMETEVA/ Maria TIMOFEEVA(RUS, 1)