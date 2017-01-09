Дневник «Дакара». День 8. Экскурсия по бивуаку «КАМАЗ-мастер»

Пока ралли-рейд переезжает из столичного Ла-Паса в живописный Уюни, проведем виртуальную экскурсию по бивуаку команды «КАМАЗ-мастер».

Только к вечеру по боливийскому времени, когда в Москве уже будет зарождаться новый день, 10 января, команда «КАМАЗ-мастер» доберется из столицы Боливии Ла-Паса до крохотного городка Уюни, который известен на весь мир своим огромным высохшим соленым озером. Неподалеку от него «Дакар» разобьёт огромный бивуак, частью которого станет и бивуак КАМАЗа.

Настало, наверное, время рассказать, что же представляет из себя этот КАМАЗовский лагерь на колесах, который на две недели стал домом для нескольких десятков отчаянных людей.

Бивуак, или лагерь колесах, насчитывает 6 огромных сервисных автомобилей, 4 боевых экипажа, 2 легковых автомобиля и 1 микроавтобус. Весь этот караван переезжает из города в город, следуя по маршруту «Дакара-2017» - 9000 километров, разбитые на 12 этапов.

Каждый раз под нужды гонки в каждом следующем городе выделяют огромную территорию в несколько футбольных полей, на которых и встают лагерем все команды: мотоциклы, джипы, багги, грузовики.

Каждый раз, если этого позволяют размеры выделенного под бивуак места, команда «КАМАЗ-мастер» выстраивается в типовую расстановку широкой буквой «П». Двумя поперечными чертами этой огромной буквы становятся КАМАЗы с номерами 319 и 446. На боку каждого автомобиля красуются цифры, которые достались им от организаторов. Но в команде привыкли называть машины по их государственным номерам – не нужно каждый раз запоминать новые числа, которые постоянно меняются.

Левой черточкой буквы «П» становится 319-я машина. Это – так называемая техничка. В ней хранятся запчасти и инструмент для работы по ремонту боевых экипажей. Но у большинства техничек есть свои специфические функции. Так, 319-я машина является прачечной – в ней расположены стиральные машины, в которых каждый день стираются комбинезоны пилотов, штурманов и механиков. Также в этой техничке расположено небольшое купе, напоминающее крохотную квартиру-студию. Это, можно сказать, кабинет начальника команды и семикратного победителя «Дакара» Владимира Чагина Именно здесь решаются важнейшие вопросы по ходу «Дакара».

Правой черточкой буквы «П» становится машина под номером 446. Тоже техничка, и тоже непростая. Помимо своей прямой функции, она «заряжена» оборудованием для работы со спутниковым интернетом. По приезду на крыше этой технички раскрывается спутниковая антенна, а на весь бивуак КАМАЗов распространяется беспроводная связь. Так у команды постоянно есть доступ в интернет. Не такой быстрый, как в московских квартирах, но на другом конце света, где нет никакой связи, и это – бесценно. Кроме того, этот автомобиль может выполнять роль эвакуатора в случае, если боевой КАМАЗ не может добраться до бивуака самостоятельно.

Продольной чертой гигантской буквы «П» становятся четыре автомобиля в следующем порядке, если смотреть справа налево: 700, 520, 394 и 495.

Автомобиль под номером 700 – уже знакомый нам по предыдущим записям в дневнике «автобус», в котором я и путешествию по Южной Америке. Выполняющий функции железнодорожного вагона во время переезда, на бивуаке он раскладывается, расширяясь почти в два раза, и становится «гостиницей». Здесь после окончания этапа принимают душ, отдыхают и спят боевые экипажи.

520-я машина – самая обычная техничка, в которой хранится инструмент и запасные части. Никакой особенно функции у нее нет.

КАМАЗ под номером 394 – огромный грузовик с кузовом, покрытым брезентом. Здесь хранится огромное количество колес для боевых автомобилей, а также крупногабаритные запчасти.

Последний грузовик в продольной черточке буквы «П», автомобиль под номером 495, очень похож на 394-й. За одним из исключением – именно здесь транспортируется все оборудование полевой кухни бивуака «КАМАЗ-мастер». Также он выполняет роль передвижной автомойки – в нем хранится насос, с помощью которого по окончании каждого этапа боевые КАМАЗы приобретают практически первозданный вид.

Внутри буквы «П» четырьмя поперечными линиями располагаются боевые КАМАЗы. Здесь и происходит ежедневный ремонт, если он необходим, а также сервисное обслуживание.

Две легковые машины и микроавтобус становятся там, где будет удобнее. Они мобильны и нужны для оперативного передвижения вдоль маршрута «Дакара», чтобы можно было решать вопросы, требующие присутствия руководства команды.

В правой части внутри буквы «П» располагаются два тента, палатки. Большая – столовая и место работы за столом, для тех, кому необходимо воспользоваться компьютером. Маленькая – кухня.

ФОТО ДНЯ

Боливия больна «Дакаром» – на первых полосах всех газет – ралли-рейд. В городе удалось встретить сразу несколько персональных поклонников команды «КАМАЗ-мастер». Большинство приехали из Аргентины специально на день отдыха в Ла-Пасе.



