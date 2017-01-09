Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Стрыцова6:3, 7:5Макарова
Хоккей  Куньлунь- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -Лада
Теннис  Веснина2:6, 0:4Вандевеге
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  ЦСКА- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кто хочет в Китай – выйти из строя! Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии

Аксель Витсель
Аксель ВитсельИсточник: ФК «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о Витселе, «Зените» и новом виде футбола.

Витсель вслед за коллегой Халком направил свои стопы в Китай. Мы с Тамарой ходим парой. В клубной карьере того и другого «Зенит» останется высшей точкой. Выше, по совпавшему мнению обоих, только Поднебесная. С ее немереными гонорарами. Новый тренд. Бывшие зенитовцы меряют себя не по шкале футбольных достижений, а по шкале зажиточности.

Впрочем, уместно задаться вопросом: что мы Витселю и что нам Витсель? Халк-то по крайней мере притянул своей колоритной самобытностью дополнительное внимание к «Зениту». И еще он активно старался приносить значительную пользу. А еще с какого-то момента он, завзятый футбольный эгоцентрик, полюбил Дзюбу как партнера так же сильно, как самого себя. Халка мы во всяком случае будем вспоминать неравнодушным словом, а то и добрым.

А что привнес в «Зенит» Витсель? Тормозную жидкость в ногах. Он каким приехал, таким и был всю дорогу, таким и отбыл. Всегда играл он одинаково, как написал Валентин Гафт про одну актрису. Да, действия Витселя были отмечены надежным и качественным контролем мяча. Но я уверен: именно он, игрок центровой-стержневой, свел на нет зенитовский стиль как таковой. Минимизировал драйв. Погасил огонек. В угоду собственному игровому комфорту, неторопливому и тягучему.

До Витселя игра «Зенита» была ртутью, а с ним превратилась в жвачку.

Зачем покупали-то, да еще задорого? Да просто позарились на крутого игрока – как-никак, из мастеровитого бельгийского поколения. И тем возжелали сами вроде как приобщиться к крутизне. А вышло – стерлась фирменная футбольная марка «Зенита», и ощутимо пошла на убыль добыча титулов.

Можно посочувствовать Мирче Луческу. Он-то привык в «Шахтере» к другой рабочей атмосфере. К другому контингенту, устремленному в карьерные выси. Крайне интересно, сумеет ли румынский аксакал тренерского цеха переломить нравы, доселе царившие в «Зените». Но поддержит ли тренера клуб? Поймет ли наконец, что рожденные ползать - клубной идеологией барского стола - летать уже не смогут?

Если «Зенит» намерен вернуть себя настоящего, то впредь ему следует проверять новых своих игроков на детекторе лжи: а будет ли тебе, друг ситный, интересен Китай в перспективе?

Ну да: деньги, а особенно большие деньги, любит почти все население Земли. Вопрос только в том, насколько эта любовь перекрывает человеку иные ценности, жизненные или спортивные. Заметьте: Витсель, игрок в самом соку, уклонился от причастности к высокоуровневому клубному футболу наперекор текущему моменту сборной Бельгии. Ведь она, невероятно нынче талантливая, пока оставалась неразжатой пружиной. Но час ее всемирной славы очень даже может наступить на чемпионате мира-2018. Ибо новый тренер, похоже, вселил наконец в команду дух пассионарности.

Но Витсель, с тормозной жидкостью в ногах, перебирается в маловзыскательную китайскую экзотику. К слову, в тот же клуб направляется из «Челси» Оби Микел. Он всего на год старше бельгийца – но успел за одиннадцать лет в топ-клубе выиграть все что можно. И всецело заслужил покой на закате карьеры.

Денежная экспансия Поднебесной в ближайшие годы проложит водораздел. Между теми, кто, условно говоря, имеет право на Китай – выиграв все, как Оби Микел, или будучи обремененным десятками недоедающих и сильно нуждающихся родственников, - и теми, для кого деньги являют собой абсолютную ценность.

Уж не знаю, сумеет ли Поднебесная сделаться по-настоящему футбольной страной. Будда в помощь. А пока будут соседствовать два вида футбола – сильный и китайский. 


ТАБЛИЦА ТРАНСФЕРОВ РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Жирков: Надеюсь, новые игроки помогут «Зениту» выиграть чемпионатЗащитник «Зенита» Юрий Жирков после выхода команды из отпуска рассказал о планах на вторую половину сезона.«Крылья Советов» заработают 2,5 млн евро на трансфере Молло в «Зенит»Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в «Крыльях Советов», самарский клуб продаст Йоана Молло в «Зенит» за 2,5 миллиона евро.Александр Кокорин: Сейчас бы я не поехал в КитайФорвард «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от обследования, уходе Акселя Вителя в «Тяньцзинь Юаньцзянь», а также рассказал об отпуске.Рикарду Карвалью стал одноклубником Халка и ОскараКитайский клуб «Шанхай СИПГ» заключил контракт с чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии Рикарду Карвалью, сообщает официальный сайт Азиатской конфедерации футбола.Александр Рязанцев: Уход в аренду? Хочется играть в футбол, а не просто получать зарплату (видео)Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев поделился мнением о возможном уходе в аренду, а также рассказал о своем состоянии.Зураб Циклаури: Молло в «Зените»? Пока не могу комментировать, вы же понимаетеЗаместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном переходе Йоана Молло в «Зенит».«Спартак» усилится форвардом «Ривер Плейт»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» усилится форвардом «Ривер Плейт»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» вышел из зимнего отпуска и начал прохождение медосмотра9 и 10 января футболисты «Зенита» пройдут медицинский осмотр перед первым сбором, который пройдет в ОАЭ.Дзюба в метро, Юсупов в бане. Как провели отпуск игроки «Зенита»Дзюба в метро, Юсупов в бане. Как провели отпуск игроки «Зенита»В обзоре соцсетей от «Советского спорта» – Тимощук интригует, Лунев осваивается, а Витсель не только считает китайские деньги.Луческу разрешил Ломбертсу вести переговоры с «Галатасараем»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал разрешение «Галатасараю» вести переговоры с бельгийцем Николасом Ломбертсом, сообщает Fotomac.Форвард «Атлетико Насьональ» Беррио близок к переходу в «Зенит»Нападающий колумбийского футбольного клуба «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио близок к переходу в «Зенит», об этом заявил президент медельинского клуба Хуан Карлос в интервью изданию My Wealthy Affiliate.Китайский клуб готов заплатить 25 млн фунтов за капитана «Уотфорда»Форвард «Уотфорда» Трой Дини может стать еще одной звездой в чемпионате Китая. Об этом сообщает британская Mirror.Агент Ракицкого: Интерес «Зенита»? Думаю, это уже не актуальноВадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого, поделился мнением о возможном переходе игрока в «Зенит».«Дженоа» – «Рома». Кришито присутствует на матчеЗащитник «Зенита» Доменико Кришито посетил матч 19-го тура чемпионата Италии «Дженоа» – «Рома», сообщает Football Italia.Ули Хенесс: Огромные затраты китайских клубов – просто нездоровая ситуацияПрезидент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением об огромных суммах, которые на данный момент китайские клубы выделяют на покупку и зарплаты игроков.Только «Спартак» обрастает мясом. Юрий Цыбанев о новостях с рынкаТолько «Спартак» обрастает мясом. Юрий Цыбанев о новостях с рынкаВторой месяц пробавляемся трансферными слухами. Слухи приходят пачками.Защитником «Енисея» Кичиным интересуются четыре китайских клубаИнтерес к защитнику «Енисея» Валерию Кичину проявляют четыре клуба из Китая. Об этом сообщил источник из окружения игрока.«Зенит» выиграл борьбу у «Галатасарая» за защитника «Палмейраса»Защитник «Палмейраса» Витор Уго близок к переходу в «Зенит», сообщает турецкое издание Gama Spor.«Галатасарай» готовит предложение «Зениту» по трансферу ЛомбертсаТурецкий футбольный клуб «Галатасарай» готовит официальное предложение «Зениту» по трансферу бельгийца Николаса Ломбертса, сообщает Sporcope.Леонид Слуцкий: Витсель обеспечит все свои поколения на много лет впередБывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал переход Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Главные новости
Футбол
Марадона поддержал участие 48 команд в финальных стадиях чемпионатов мира
Футбол
Мартин Йиранек: Каррера прав, в России мало внимания уделяют тактике
Футбол
Юрий Жирков: Надеюсь, новые игроки помогут «Зениту» выиграть чемпионат
Футбол
«Крылья Советов» заработают 2,5 млн евро на трансфере Молло в «Зенит»
Футбол
Пресс-атташе: Девича на сборах «Ростова» нет, Азмун присоединится к команде 10 января
Футбол
Александр Кокорин: Сейчас бы я не поехал в Китай
Футбол
Коченков и Макаров вернулись в расположение «Локомотива»
Футбол
«Анжи» может подписать игрока «СКА-Хабаровска»
Футбол
Рикарду Карвалью стал одноклубником Халка и Оскара
Футбол
Александр Рязанцев: Уход в аренду? Хочется играть в футбол, а не просто получать зарплату (видео)
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Аксель Витсель
Аксель Витсельвсе новости
Чемпионат Китая по футболу
Чемпионат Китая по футболу