Кто хочет в Китай – выйти из строя! Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о Витселе, «Зените» и новом виде футбола.

Витсель вслед за коллегой Халком направил свои стопы в Китай. Мы с Тамарой ходим парой. В клубной карьере того и другого «Зенит» останется высшей точкой. Выше, по совпавшему мнению обоих, только Поднебесная. С ее немереными гонорарами. Новый тренд. Бывшие зенитовцы меряют себя не по шкале футбольных достижений, а по шкале зажиточности.

Впрочем, уместно задаться вопросом: что мы Витселю и что нам Витсель? Халк-то по крайней мере притянул своей колоритной самобытностью дополнительное внимание к «Зениту». И еще он активно старался приносить значительную пользу. А еще с какого-то момента он, завзятый футбольный эгоцентрик, полюбил Дзюбу как партнера так же сильно, как самого себя. Халка мы во всяком случае будем вспоминать неравнодушным словом, а то и добрым.

А что привнес в «Зенит» Витсель? Тормозную жидкость в ногах. Он каким приехал, таким и был всю дорогу, таким и отбыл. Всегда играл он одинаково, как написал Валентин Гафт про одну актрису. Да, действия Витселя были отмечены надежным и качественным контролем мяча. Но я уверен: именно он, игрок центровой-стержневой, свел на нет зенитовский стиль как таковой. Минимизировал драйв. Погасил огонек. В угоду собственному игровому комфорту, неторопливому и тягучему.

До Витселя игра «Зенита» была ртутью, а с ним превратилась в жвачку.

Зачем покупали-то, да еще задорого? Да просто позарились на крутого игрока – как-никак, из мастеровитого бельгийского поколения. И тем возжелали сами вроде как приобщиться к крутизне. А вышло – стерлась фирменная футбольная марка «Зенита», и ощутимо пошла на убыль добыча титулов.

Можно посочувствовать Мирче Луческу. Он-то привык в «Шахтере» к другой рабочей атмосфере. К другому контингенту, устремленному в карьерные выси. Крайне интересно, сумеет ли румынский аксакал тренерского цеха переломить нравы, доселе царившие в «Зените». Но поддержит ли тренера клуб? Поймет ли наконец, что рожденные ползать - клубной идеологией барского стола - летать уже не смогут?

Если «Зенит» намерен вернуть себя настоящего, то впредь ему следует проверять новых своих игроков на детекторе лжи: а будет ли тебе, друг ситный, интересен Китай в перспективе?

Ну да: деньги, а особенно большие деньги, любит почти все население Земли. Вопрос только в том, насколько эта любовь перекрывает человеку иные ценности, жизненные или спортивные. Заметьте: Витсель, игрок в самом соку, уклонился от причастности к высокоуровневому клубному футболу наперекор текущему моменту сборной Бельгии. Ведь она, невероятно нынче талантливая, пока оставалась неразжатой пружиной. Но час ее всемирной славы очень даже может наступить на чемпионате мира-2018. Ибо новый тренер, похоже, вселил наконец в команду дух пассионарности.

Но Витсель, с тормозной жидкостью в ногах, перебирается в маловзыскательную китайскую экзотику. К слову, в тот же клуб направляется из «Челси» Оби Микел. Он всего на год старше бельгийца – но успел за одиннадцать лет в топ-клубе выиграть все что можно. И всецело заслужил покой на закате карьеры.

Денежная экспансия Поднебесной в ближайшие годы проложит водораздел. Между теми, кто, условно говоря, имеет право на Китай – выиграв все, как Оби Микел, или будучи обремененным десятками недоедающих и сильно нуждающихся родственников, - и теми, для кого деньги являют собой абсолютную ценность.

Уж не знаю, сумеет ли Поднебесная сделаться по-настоящему футбольной страной. Будда в помощь. А пока будут соседствовать два вида футбола – сильный и китайский.



