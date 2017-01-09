Молло в «Зените». Как это будет

Сегодня французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло прошел медосмотр в «Зените».

Молло должен был оказаться в большом клубе раньше. Очень уж хорош на протяжении двух сезонов. Но дело в том, что «Крылья Советов» при Франке Веркаутерене практиковали самый безвкусный футбол: выстраивалась гигантская линия обороны, тогда как атаки фактически не было. Молло в той команде блистал, однако брать атакующего исполнителя из закрытой команды в открытую - огромный риск. Заиграет ли?

С приходом Вадима Скрипченко «Крылья Советов» изменили стиль игры, причем настолько, что в конце первой части сезона стали самой атакующей (!) командой премьер-лиги (статистика ударов по воротам). И Молло ничуть не завял, а наоборот стал еще краше. Именно финишный отрезок окончательно убедил «Зенит»: надо брать.

Сейчас, наверное, мало кто вспомнит, но Мирча Луческу включил Молло в пятерку лучших игроков первой части сезона. Уже тогда стоило задуматься. Авторитетный статистический портал Whoscored нашел место Йоану в своей символической сборной. А по данным аналитической компании InStat, француз входит в топ-20 лучших игроков сезона и в тройку – на своей позиции.

Но давайте изучим статистику более детально. Осенью Молло сделал 50 ключевых передач с точностью 50% – девятый показатель среди всех игроков премьер-лиги. 125 передач (39%) в штрафную площадь – второй. 67 навесов (34%) – третий. 38 навесов (29%) со штрафных и угловых – шестой. 118 обводок (эффективность – 69%) – второй. Во всех компонентах, так или иначе характеризующих атакующих игроков, свободных художников, Молло входит в топ. Есть он и в топ-20 по атакующим единоборствам.

Но все это – показатели индивидуальные. А что с командными? На какую позицию берут? Вместо кого? Какими функциями наделят?

Евгений Ловчев: Сейчас «Зениту» больше нужен Молло, нежели сегодняшний Витсель

Молло являет собой тот интересный вид плеймейкеров, что обитают не строго по центру. В «Крыльях» он играл на левом полуфланге. Может играть и в центре - с таким-то функционалом! Да и вообще вообще на любой позиции выше опорной зоны. Прекрасный дриблер (в «Зените» лучше нет). Замечательный распасовщик. Одинаково здорово разгоняет атаки и отдает последние передачи, то есть проявляет себя в завершающей фазе. В общем, универсал и находка для тренера.

В «Зените», и это напрашивается, его позицией будет тот самый левый полуфланг. Осенью там играл Мак, и играл здорово. У Молло – 8 по «гол+пас», у Мака – 6. Да, Молло провел больше матчей. Зато играл в команде с другого полюса турнирной таблицы. И Мака в топ-5 Луческу не оказалось. Теоретически словак может быть переброшен на правый фланг, если, конечно, Кокорина не спасет лимит. Или сесть на лавку. Опять же глубина состава, игра на два фронта и все такое. Запас карман не тянет.

Еще есть Шатов, который, однако, пропустил концовку первой части сезона из-за травмы. Но с ним все понятно - по умолчанию это игрок номер один на этой позиции. По умолчанию был. Каким вернется - это еще вопрос. И стали бы укреплять эту позицию, будь Луческу доволен набором исполнителей?

Второй вариант – центр. С уходом Витселя в этой зоне стоит ждать самых интересных перестановок. Жулиано Молло, разумеется, не вытеснит. Хотя как знать… А на позиции Витселя, который у Луческу играл довольно высоко, может быть полезен. Но зачем тогда брали Эрнани? Явно не для того, чтобы подбодрить несчастного Могилевца.

Примерный состав «Зенита» с Молло – ниже. А вообще надо дождаться первых контрольных матчей, которые дадут нам какую-то конкретику. Там и Цаллагова увидим. Тоже, между прочим, очень интересный трансфер. «Крылья», однако, молодцы – работают люди.