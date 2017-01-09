Роман Павлюченко: Для англичан я еще СуперПав

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко вместе с командой вышел из отпуска и дал интервью «Советскому спорту».

Игроки «Урала» проходят медобследование после отпуска в Москве. Затем – сборы. Пока команда в столице, мы не упустили возможности поговорить форвардом, который в декабре отметил 35-летние.

«РОМАНЦЕВ ГОВОРИЛ: «НАДО МИНИМУМ ДЕСЯТЬ ЗАБИВАТЬ»

- Как самочувствие, Роман?

- Жив-здоров, - рапортует Павлюченко. – В понедельник медообследование, во вторник приступаем к двухразовым занятиям.

- Самый показательный тест на обследовании – беговая дорожка?

- На самом деле, самым показательным тестом будут сборы.

- В праздники поддерживали форму?

- Да, нам всем выдали график упражнений. Честно сказать, делал не все – больше отдыхал. Не переживаю – до чемпионата еще есть время, успею подготовиться.

- В середине осени вы говорили, что не задумываетесь о завершении карьеры. Но контракт с «Уралом», истекающий летом 2017-го, пока не продлеваете, аргументируя это тем, что будете принимать решение по самочувствию ближе к концу сезона. Что способно повлиять на ваш выбор?

- Все будет зависеть от меня, от того, как буду выглядеть. Стану играть, забивать, тогда, может, продлю контракт с «Уралом».

- Как оцените свою игру в первой части сезона?

- Не совсем хорошо – мало забил. Да и команда по подбору игроков должна быть повыше в турнирной таблице. Ничего страшного – поработаем хорошенько на сборах, впереди много матчей. Думаю, еще поднимемся.

- Вы часто самокритичны. Черта характера или просто уверенность, что можете больше?

- Могу больше. Помню, когда пришел в «Спартак», Романцев в первый день вызвал к себе и сказал: «Будешь забивать десять мячей за сезон – станешь хорошим нападающим. Если меньше – плохим». Вот я и старался каждый год держать планку в десять и больше голов. На сегодняшний день у меня только три гола – это хреново.

- Главное футбольное воспоминание прошедшего года.

- Сложно сказать. Он получился не таким хорошим.

- Особенно, учитывая время в «Кубани».

- В «Кубани» вообще были проблемы. Даже не хочу об этом вспоминать. Черная полоса в моей карьере.

- Но сейчас вопрос закрыт: с вами рассчитались?

- Да, все нормально. А в «Урале» снова почувствовал себя футболистом: хорошо тренировался, часто выходил на поле. В последние сезоны с практикой было непросто – в «Локомотиве» мало играл, в «Кубани» практически не играл. В «Урале» наконец-то начал. Мне все-таки 35 лет, поэтому хочется играть как можно больше. Сколько еще смогу? Год-два, пока не хочу загадывать. Просто счастлив, что могу делать то, что люблю.

- Главное нефутбольное воспоминание?

- Что все хорошо в семье: все живы и здоровы. Футбол – это все-таки второстепенное. Главное – семья.

«В АНГЛИИ ПОМНЯТ»

- Видели поздравление «Тоттенхэма» на ваше 35-летие?

- Читал. Очень приятно. Не ожидал, если честно.

- Помнят вас в Англии.

- Наверное. Пару месяцев назад летал в Лондон и встретил много болельщиков, которые узнали меня. Подходили, спрашивали, где сейчас играю. Говорил, что дома, в России.

- Как к вам обращались? СуперПав?

- Пав. Ну, кто-то, да, называл и СуперПавом.

- Перед игрой со «Спартаком» (0:1) вы сказали, что рано говорить «поперло» по отношению к результатам красно-белых. А теперь?

- И теперь. Смотрите, выигрывали-выигрывали ребята, а потом поехали в Самару и там им отгрузили четыре мяча. «Спартак» такая команда, что рано что-то говорить. Вот если весной пять-шесть туров пройдут без осечек, не ничьи даже, а только победы, тогда можно будет сказать – поперло. Сейчас же есть какой-то очковый задел, но этого мало – «Зенит» и ЦСКА свое еще наберут.

- Вы тоже можете сделать вклад в чемпионскую гонку, огорчив кого-то из конкурентов «Спартака».

- Моя задача помогать «Уралу». Цели забивать «Зениту», ЦСКА, «Краснодару», чтобы помочь «Спартаку», нет.

- В команде изменилось отношение к Лунгу после его откровенного интервью об игре «Урал» - «Терек» (1:4)?

- А что он сказал?

- Что он был очень зол и обижен на партнеров. И не понимал, что происходит.

- Я в том матче не выходил на поле из-за перебора желтых карточек, поэтому не знаю, что происходило в раздевалке после игры. А Лунгу – веселый, компанейский парень. Все будет нормально.

- У вас самого какие были эмоции после того матча?

- Никаких. Со стадиона сразу уехал домой и два дня после игры не выходил на улицу. Знал, что будут задавать много вопросов о матче. Конечно, стыдно за такие игры, но что поделать? Бывало, и по семь пропускали. Так что четыре мяча – еще не так страшно.