«У судьи что, рука сломана?» Пять главных событий 19-го тура серии А

Травма вратаря сборной Италии, недовольство президента «Сампдории» и рекорд «Ювентуса» – «Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура чемпионата Италии.

Драма Перина

«Дженоа» проиграл на своем поле «Роме» - 0:1. Но о поражении в стане генуэзской команды сейчас едва ли кто-то думает. В этом матче случилось гораздо более страшное событие. Из-за травмы «грифоны» надолго потеряли своего лидера - вратаря Маттеа Перина.

В начале матча «Рома» штурмовала ворота «Дженоа». В одной из атак в течение нескольких секунд «волки» нанесли сразу три удара. Сначала Перин справился в красивом прыжке с выстрелом Джеко, потом быстро поднялся и среагировал на удар Наингголана. Последовал третий удар, который заблокировали защитники. Но Перин тоже прыгнул. А вот подняться уже не смог. В итоге вратарь был заменен уже на 9-й минуте. Диагноз врачей неутешителен: разрыв передней крестообразной связки левого колена.





24-летний Перин рыдал на скамейке запасных. Вероятно, он сразу понял, что случилось. Ведь это не первая подобная травма в его карьере. В апреле прошлого года он получил разрыв передней крестообразной связки правого колена! Из-за этого он вынужден был пропустить Евро-2016.

В последнее время в Италии все хвалят голкипера «Милана» Доннарумму. Но еще совсем недавно все восторгались Перином. Перестали не потому, что он стал плохо играть. Просто очень уж ярко 17-летний парень из «Милана» заявил о себе. Перин же как играл ярко, так и продолжал это делать. По информации СМИ, видеть его у себя хотели «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Будет очень жаль, если очередная травма выбьет Перина из колеи.

Лападула – спаситель «Милана»

Матч с «Кальяри» получился для «Милана» мучительным. Как не пробовала команда Винченцо Монтеллы взломать насыщенную оборону противника, ничего у нее не получалось - на табло горели нули. Особенно много у хозяев было попыток забить издали - сразу 20 ударов! А что еще делать, когда никак не удается попасть в штрафную?

Чтобы спасти игру, Монтелла пошел ва-банк - вместо центрального полузащитника Пашалича на 79-й минуте он выпустил на поле нападающего Лападулу. Форвард составил компанию в центре атаки колумбийцу Бакке. На флангах при этом действовали нападающие Ньянг и Сусо. Так «Милан» со схемы 4-3-3 перешел на расстановку 4-2-4. В итоге после навеса с фланга Лападула сделал голевую скидку Бакке. «Милан» вырвал победу - 1:0.

Лападула набрал пятое очко по системе «гол+пас» - также в его активе есть четыре забитых мяча. Неплохой результат для нападающего, который проводит первый сезон в серии А, да еще и твердого места в стартовом составе не имеет. Секрет своего успеха Лападула описывает так: «Я стараюсь воспользоваться каждой секундой на поле».

Супердебют Тонелли

Лоренцо Тонелли Источник: Reuters

«Наполи» во втором тайме игры с «Сампдорией» тоже перешел со схемы 4-3-3 на 4-2-4. Случилось это на 72-й минуте, когда на поле вместо полузащитника Жоржиньо появился нападающий Габбьядини. Он составил компанию Мертенсу на острие. С флангов их поддерживали Кальехон и Инсинье. В отличие от «Милана», «Наполи» мало чем рисковал - к моменту выхода Габбьядини неаполитанцы проигрывали «Сампдории» 0:1.

Ставка Маурицио Сарри сыграла - после передачи Кальехона Габбьядини забил. Также в атаке поучаствовал Инсинье, совершивший перевод с левого фланга на ворвавшегося в штрафную испанца. Этот гол очень важен для Габбьядини, ведь его будущее в «Наполи» находится под вопросом. Но Сарри спокоен: «Пока Маноло не скажет мне, что уходит, я буду считать его своим футболистом».

Победный гол у «Наполи» забил центральный защитник Тонелли. Он оказался в центре штрафной на 95-й минуте встречи при фланговой атаке. 26-летний игрок впервые в сезоне вышел на поле в серии А. Этому поспособствовало отсутствие сразу двух игроков: Кулибали уехал на Кубок Африки, а Альбиоль пропускал матч из-за дисквалификации. В обороне Тонелли стал королем воздушных дуэлей - шесть выигранных из восьми (75%), в атаке показал хорошую точность передач - 88%. Из семи длинных пасов точными оказались все.

Заявления Ферреро

«Наполи» мог бы не выиграть, если бы на 61-й минуте арбитр Марко Ди Белло не удалил защитник «Сампдории» Сильвестре. Повод - он помешал ввести мяч в игру вратарю «Наполи» Рейне, за что получил вторую в матче желтую карточку. Но если посмотреть повтор, то станет понятно: Рейна - блистательный актер.





Президента «Сампдории» Массимо Ферреро после игры было не остановить. Он раскритиковал Ди Белло на чем свет стоит.

«Я взбешен: удаление Сильвестре решила судьбу матча. Судья должен за это ответить. Сильвестре даже не коснулся Рейны. Где был четвертый судья?», - возмущался Ферреро.

На этом он не остановился: «Боковой судья не зафиксировал восемь офсайдов. У него что, рука сломана? Не помню, чтобы он ее поднял».

Наконец, раздосадовало Ферреро и количество добавленных минут – сразу пять: «Сказали бы, что столько добавят - мы бы дома сидели. После случившегося же дома должны сидеть эти судьи».

Будь у Ферреро возможность наказать судей, он бы это сделал: «Если бы я был шейхом, то купил бы Месси. И пусть бы кто-нибудь попробовал украсть у нас очки! То, что случилось сегодня - грабеж. Между прочим, в Италии это преступление».

Рекорд «Ювентуса»

«Ювентус» на своем поле уверенно разобрался с «Болоньей» - 3:0. Победа стала для черно-белых 26-й подряд в серии А на своем поле. Это - рекорд. Предыдущее достижение тоже принадлежало «Старой синьоре» - 25 побед и было установлено в 2014 году. К нему приложили руку два тренера - Антонио Конте в сезоне 2013/14 и Массимилиано Аллегри в кампании 2014/15. Все игры нынешней серии туринцы выиграли под руководством Аллегри.

Главным героем матча стал форвард «Юве» Игуаин. На его счету два гола. Чтобы их забить, ему хватило трех ударов из штрафной площади! Именно три удара в среднем за матч он обычно и наносит. При этом в серии А аргентинец забил уже 12 мячей. Если раньше его можно было ругать за неиспользованные моменты, то в этом сезоне Игуаин - человек-гол.

Еще один мяч на счету напарника Игуаина по атаке - Дибалы. Он отличился с пенальти, на исполнение которого Игуаин претендовать не стал. Гол стал первым для Дибалы с октября, когда он дважды поразил ворота «Удинезе» (2:1). В том месяце он получил травму, из-за которой пропустил шесть матчей. Всего на счету Дибалы в этом сезоне четыре гола.

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