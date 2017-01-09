«У судьи что, рука сломана?» Пять главных событий 19-го тура серии А
Травма вратаря сборной Италии, недовольство президента «Сампдории» и рекорд «Ювентуса» – «Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура чемпионата Италии.
Драма Перина
«Дженоа» проиграл на своем поле «Роме» - 0:1. Но о поражении в стане генуэзской команды сейчас едва ли кто-то думает. В этом матче случилось гораздо более страшное событие. Из-за травмы «грифоны» надолго потеряли своего лидера - вратаря Маттеа Перина.
В начале матча «Рома» штурмовала ворота «Дженоа». В одной из атак в течение нескольких секунд «волки» нанесли сразу три удара. Сначала Перин справился в красивом прыжке с выстрелом Джеко, потом быстро поднялся и среагировал на удар Наингголана. Последовал третий удар, который заблокировали защитники. Но Перин тоже прыгнул. А вот подняться уже не смог. В итоге вратарь был заменен уже на 9-й минуте. Диагноз врачей неутешителен: разрыв передней крестообразной связки левого колена.
24-летний Перин рыдал на скамейке запасных. Вероятно, он сразу понял, что случилось. Ведь это не первая подобная травма в его карьере. В апреле прошлого года он получил разрыв передней крестообразной связки правого колена! Из-за этого он вынужден был пропустить Евро-2016.
VIDEO, Perin in lacrime dopo l'infortunio - https://t.co/B9UUNfGPN3 pic.twitter.com/PLGn4dlC4H— pianetagenoa1893.net (@pianetagenoa) 8 января 2017 г.
В последнее время в Италии все хвалят голкипера «Милана» Доннарумму. Но еще совсем недавно все восторгались Перином. Перестали не потому, что он стал плохо играть. Просто очень уж ярко 17-летний парень из «Милана» заявил о себе. Перин же как играл ярко, так и продолжал это делать. По информации СМИ, видеть его у себя хотели «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Будет очень жаль, если очередная травма выбьет Перина из колеи.
Лападула – спаситель «Милана»
Матч с «Кальяри» получился для «Милана» мучительным. Как не пробовала команда Винченцо Монтеллы взломать насыщенную оборону противника, ничего у нее не получалось - на табло горели нули. Особенно много у хозяев было попыток забить издали - сразу 20 ударов! А что еще делать, когда никак не удается попасть в штрафную?
Чтобы спасти игру, Монтелла пошел ва-банк - вместо центрального полузащитника Пашалича на 79-й минуте он выпустил на поле нападающего Лападулу. Форвард составил компанию в центре атаки колумбийцу Бакке. На флангах при этом действовали нападающие Ньянг и Сусо. Так «Милан» со схемы 4-3-3 перешел на расстановку 4-2-4. В итоге после навеса с фланга Лападула сделал голевую скидку Бакке. «Милан» вырвал победу - 1:0.
Лападула набрал пятое очко по системе «гол+пас» - также в его активе есть четыре забитых мяча. Неплохой результат для нападающего, который проводит первый сезон в серии А, да еще и твердого места в стартовом составе не имеет. Секрет своего успеха Лападула описывает так: «Я стараюсь воспользоваться каждой секундой на поле».
Супердебют Тонелли
«Наполи» во втором тайме игры с «Сампдорией» тоже перешел со схемы 4-3-3 на 4-2-4. Случилось это на 72-й минуте, когда на поле вместо полузащитника Жоржиньо появился нападающий Габбьядини. Он составил компанию Мертенсу на острие. С флангов их поддерживали Кальехон и Инсинье. В отличие от «Милана», «Наполи» мало чем рисковал - к моменту выхода Габбьядини неаполитанцы проигрывали «Сампдории» 0:1.
Ставка Маурицио Сарри сыграла - после передачи Кальехона Габбьядини забил. Также в атаке поучаствовал Инсинье, совершивший перевод с левого фланга на ворвавшегося в штрафную испанца. Этот гол очень важен для Габбьядини, ведь его будущее в «Наполи» находится под вопросом. Но Сарри спокоен: «Пока Маноло не скажет мне, что уходит, я буду считать его своим футболистом».
Победный гол у «Наполи» забил центральный защитник Тонелли. Он оказался в центре штрафной на 95-й минуте встречи при фланговой атаке. 26-летний игрок впервые в сезоне вышел на поле в серии А. Этому поспособствовало отсутствие сразу двух игроков: Кулибали уехал на Кубок Африки, а Альбиоль пропускал матч из-за дисквалификации. В обороне Тонелли стал королем воздушных дуэлей - шесть выигранных из восьми (75%), в атаке показал хорошую точность передач - 88%. Из семи длинных пасов точными оказались все.
Заявления Ферреро
«Наполи» мог бы не выиграть, если бы на 61-й минуте арбитр Марко Ди Белло не удалил защитник «Сампдории» Сильвестре. Повод - он помешал ввести мяч в игру вратарю «Наполи» Рейне, за что получил вторую в матче желтую карточку. Но если посмотреть повтор, то станет понятно: Рейна - блистательный актер.
Президента «Сампдории» Массимо Ферреро после игры было не остановить. Он раскритиковал Ди Белло на чем свет стоит.
«Я взбешен: удаление Сильвестре решила судьбу матча. Судья должен за это ответить. Сильвестре даже не коснулся Рейны. Где был четвертый судья?», - возмущался Ферреро.
На этом он не остановился: «Боковой судья не зафиксировал восемь офсайдов. У него что, рука сломана? Не помню, чтобы он ее поднял».
Наконец, раздосадовало Ферреро и количество добавленных минут – сразу пять: «Сказали бы, что столько добавят - мы бы дома сидели. После случившегося же дома должны сидеть эти судьи».
Будь у Ферреро возможность наказать судей, он бы это сделал: «Если бы я был шейхом, то купил бы Месси. И пусть бы кто-нибудь попробовал украсть у нас очки! То, что случилось сегодня - грабеж. Между прочим, в Италии это преступление».
Рекорд «Ювентуса»
«Ювентус» на своем поле уверенно разобрался с «Болоньей» - 3:0. Победа стала для черно-белых 26-й подряд в серии А на своем поле. Это - рекорд. Предыдущее достижение тоже принадлежало «Старой синьоре» - 25 побед и было установлено в 2014 году. К нему приложили руку два тренера - Антонио Конте в сезоне 2013/14 и Массимилиано Аллегри в кампании 2014/15. Все игры нынешней серии туринцы выиграли под руководством Аллегри.
Главным героем матча стал форвард «Юве» Игуаин. На его счету два гола. Чтобы их забить, ему хватило трех ударов из штрафной площади! Именно три удара в среднем за матч он обычно и наносит. При этом в серии А аргентинец забил уже 12 мячей. Если раньше его можно было ругать за неиспользованные моменты, то в этом сезоне Игуаин - человек-гол.
Еще один мяч на счету напарника Игуаина по атаке - Дибалы. Он отличился с пенальти, на исполнение которого Игуаин претендовать не стал. Гол стал первым для Дибалы с октября, когда он дважды поразил ворота «Удинезе» (2:1). В том месяце он получил травму, из-за которой пропустил шесть матчей. Всего на счету Дибалы в этом сезоне четыре гола.
Все матчи 19-го тура:
Матч
Голы
Маккароне 78 (1:0 - пен.).
Состав
Эмполи: Скорупски, Чосич, Лаурини, Паскуаль, Беллуччи, Сапонара (Пуккиарелли, 65), Марилунго (Маккароне, 76), Крунич, Кроче, Диуссе, Мчедлидзе
Палермо: Посавец, Морганелла (Алеесами, 75), Рисполи, Гольданига, Гонсалес, Ционек (Диаманти, 81), Яяло (Балог, 83), Гацци, Квайсон, Энрике, Несторовски
Предупреждения:
Крунич, 57 - Морганелла, 74; Ционек, 78; Энрике, 90
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
07 января 20:00, Карло Кастеллани, Онлайн-трансляция
Матч
Наполи - Сампдория - 2:1 (0:1)
Голы
Хюсай 31 (0:1 - автогол). Габбьядини 77 (1:1). Тонелли 90 (2:1).
Состав
Наполи: Рейна, Тонелли, Хюсай, Кирикеш, Стринич, Аллан (Зелински, 59), Гамшик, Жоржиньо (Габбьядини, 71), Кальехон, Инсинье Л., Мертенс
Сампдория: Пуджони, Перейра, Сильвестре, Реджини, Скриньяр, Прат (Линетти, 76), Альварес, Торрейра, Баррето, Шик (Додо, 64), Квальярелла (Муриэль, 51)
Предупреждения:
Хюсай, 69 - Сильвестре, 54
Удаления:
нет - Сильвестре, 61
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
07 января 22:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Янкто 17 (1:0). Перишич 45 (1:1). Перишич 87 (1:2).
Состав
Удинезе: Карнезис, Самир, Видмер, Фелипе, Ларанжейра, Янкто, Кумс (Хальфредссон, 63), Фофана, де Пауль (Перица, 72), Сапата, Теро (Матос, 80)
Интер: Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Ансалди, Миранда, Кандрева, Брозович, Кондогбиа (Эдер, 84), Банега (Мариу, 56), Перишич (Андреолли, 90), Икарди
Предупреждения:
Теро, 74; Янкто, 75; Фофана, 87 - Кондогбиа, 65; Брозович, 86
Судья:
Даниэле Довери (Италия)
Место и дата
08 января 14:30, Фриули, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Иццо 36 (0:1 - автогол).
Состав
Дженоа: Перин (Ламанна, 9), Муньос, Бурдиссо, Иццо, Кофи, Лаксальт, Ригони, Нинкович (Эденилсон, 62), Лазович (Пинилья, 78), Окампос, Симеоне
Рома: Щесны, Жуан, Фацио, Эмерсон, Рюдигер, Бруно Перес (Манолас, 85), Де Росси, Строотман, Наингголан (Паредес, 88), Джеко, Перотти (Эль-Шаарави, 78)
Предупреждения:
Кофи, 27; Окампос, 81 - Рюдигер, 38; Де Росси, 49; Строотман, 66; Фацио, 84
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
08 января 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Гомес 4 (0:1). Гомес 23 (0:2). Конти 42 (0:3). Пеллисье 62 (1:3). Фройлер 69 (1:4).
Состав
Кьево: Соррентино, Гамберини, Фрей, Дайнелли, Бирса (Кийине, 84), Радованович, Гобби, Кастро, де Гузман (Бастиен, 46), Пеллисье, Меджорини (Флоро Флорес, 46)
Аталанта: Бериша, Масьелло, Зуканович, Толой, Конти, Петанья (Палоски, 90), Грасси (Конко, 68), Куртич, Фройлер, Гомес (Д'Алессандро, 87), Спинацолла
Предупреждения:
Судья:
Федерико Ла Пенья (Италия)
Место и дата
08 января 17:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Иммобиле 90 (1:0).
Состав
Лацио: Маркетти, де Врей, Баста, Худт, Раду, Милинкович-Савич, Билья (Росси, 82), Ломбарди (Кишна, 77), Пароло, Луис Альберто (Катальди, 81), Иммобиле
Кротоне: Феста, Феррари, Сампиризи, Чеккерини, Крисетиг, Стоян (Палладино, 52), Барберис, Роден, Мартелла (Точукву, 90), Фалькинели, Тротта (Рози, 81)
Незабитые пенальти
Билья (Лацио), 31
Предупреждения:
Ломбарди, 15; Иммобиле, 90 - Феста, 54; Роден, 77
Судья:
Фабио Мареска (Италия)
Место и дата
08 января 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
Сассуоло: Консильи, Лирола, Фонтанези, Пелузо, Ачерби, Сенси, Летсерт, Политано (Берарди, 72), Риччи (Матри, 78), Дефрель, Рагуза
Торино: Харт, Заппакоста, Моретти (Кастан, 84), Роззеттини, Баррека, Оби (Баселли, 79), Бенасси, Фальке, Вальдифьори, Льяич (Итурбе, 68), Белотти
Предупреждения:
Берарди, 85; Рагуза, 90 - Белотти, 66; Вальдифьори, 76; Баселли, 90
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
08 января 17:00, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Бакка 88 (1:0).
Состав
Милан: Доннарумма, Палетта, Де Шильо, Абате (Антонелли, 27), Романьоли, Пашалич (Лападула, 80), Локателли, Бонавентура (Бертолаччи, 65), Бакка, Сусо, Ньянг
Кальяри: Рафаэль, Капуано, Алвеш, Пизакане, Чеппителли, Ди Дженнаро, Дессена (Джанетти, 90), Барелла, Исла, Фариас (Гальвао, 78), Сау (Боррьелло, 73)
Предупреждения:
нет - Исла, 89
Удаления:
нет - Алвеш, 90
Судья:
Пьеро Джакомелли (Италия)
Место и дата
08 января 20:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Игуаин 7 (1:0). Дибала 41 (2:0 - пен.). Игуаин 55 (3:0).
Состав
Ювентус: Нето, Бардзальи, Кьеллини, Лихтштайнер, Асамоа, Стураро, Хедира (Ринкон, 81), Пьянич (Куадрадо, 70), Маркизио, Дибала, Игуаин (Манджукич, 73)
Болонья: Миранте, Торосидис, Масина, Ойконому, Донса, Майетта, Крейчи (Риццо, 71), Вивиани, Джемаили (Пулгар, 71), Дестро, Ди Франческо (Мунье, 88)
Предупреждения:
Лихтштайнер, 17 - Торосидис, 35; Ди Франческо, 45
Судья:
Маурицио Мариани (Италия)
Место и дата
08 января 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция