Евгений Ловчев: Сейчас «Зениту» больше нужен Молло, нежели сегодняшний Витсель

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что «Зенит», подписывая Йоана Молло из «Крыльев Советов», совершает хороший трансфер.

– Свое мнение о Молло я высказывал еще в конце прошлого года, когда определял лучших игроков первой части сезона по линиям. Тогда еще удивлялся, что на Молло не обращали внимания наши большие клубы. Вот обратили.

Рейтинг Ловчева. Полузащитники

Молло – очень хороший игрок. Он пришел в команду низкого уровня, а «Крылья» все-таки к топовым командам нашего чемпионата не отнести, но с первой игры показывал, что он – лидер. Не все могут вот так, с первого матча, демонстрировать свои способности. А Молло смог, причем то была игра как раз с «Зенитом», когда он отдал три голевых передачи. Во всех играх Молло – лидер, все время активен.

Когда «Зенит» покупал Витселя и Халка, клубу нужны были лидеры, которые потянули бы и остальных игроков за собой. Да, Халк забивал, но команда не показывала того уровня, на котором играл Халк. Теперь пришел тренер с другим взглядом на футбол – он строит коллективную игру, она важнее личности. И Молло для такого футбола очень и очень хорош.

Молло в «Зените». Как это будет

Более того, «Зениту» нужна атака. Тот же Кокорин не показывает игру самого высокого уровня. А француз полностью отдается в любом матче, как бы он ни складывался, всегда заметен, не пропадает. Продав Витселя, «Зенит» за относительно небольшие деньги покупает игрока, уровень которого не ниже, чем у бельгийца. Да, разные позиции, но по вкладу, который Молло будет делать в командную игру, он Витселю не уступает. К тому же француз адаптирован к России, к нашему чемпионату.

Витсель мучился в «Зените» в последний год, а для Молло это, как сейчас говорят, вызов. Видимо, Молло не особенно заметен во Франции, иначе бы его звали и в другие команды. А тут, в премьер-лиге, француз себя зарекомендовал. Мне кажется, Молло сильнее, чем Мак. И в любом случае обслуживание нападающих станет лучше.

Сейчас «Зениту» больше нужен Молло, нежели сегодняшний Витсель.

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