Самолет «Далласа» задымился в воздухе. Как борт экстренно сажали в Сент-Луисе

Фото: bnd.com

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





«Питтсбург» вышел из отпуска. Команда не играла целую неделю – с 1 по 7 января. Такое окно для всех клубов лиги, но в разное время, выбил профсоюз хоккеистов. Потому что сезон начался раньше обычного из-за Кубка мира.

И что же? «Пингвины» разобрались с «Тампой», одержав пятую победу подряд. Евгений Малкин не набрал очки и умудрился схватить полезность «-1» при счете 6:2. Что ж, бывает и такое. У «Питтсбурга» забили шесть разных игроков.

«Наша команда получила большое удовольствие, играя перед своими фанатами, - сказал тренер «Пенс» Майк Салливан. – Они гнали нас вперед. Но это не значит, что у нас есть разный план на домашние и на выездные матчи. Мы пытаемся играть в свой хоккей».

Сидни Кросби набрал два очка, сделав две передачи. 19-летний капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал то же самое в игре против «Оттавы» (3:5) – но есть чувство, что Кросби его рано или поздно достанет в гонке бомбардиров.

НЕУДАЧА ДНЯ

Скажем прямо, что голкиперу «Тампы» Андрею Василевскому этот матч не удался – он пропустил шесть шайб от «Питтсбурга».

Да, все понятно – у «молнии» много травмированных игроков. Сломался тот же Бен Бишоп, и поэтому Василевский выступает без замен. На самом деле, это шанс Андрея, чтобы доказать – он может быть первым номером в НХЛ.

Как Василевский его использует? Изучим. Бишоп провел последний матч 20 декабря. С тех пор играл только Андрей. Три победы в девяти матчах. Серия из четырех игр без побед. Пять матчей, когда процент отраженных бросков падал ниже 90%. 33 пропущенные шайбы. В общем, пока Василевский – не железная стена.

Я бы не сказал, что Андрей выглядит ужасно. Через этот опыт надо пройти. Главное, чтобы он не потерял в себе уверенность.

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ПРОПАЖА ДНЯ

Интересно, как принимают решение в «Тампе»? Вот защитник Никита Нестеров попадает в состав через раз. Хорошо, дали ему сыграть против «Филадельфии» в гостях – он набрал два очка при полезности «+1». Получил 18:50 минуты на льду.

Но на следующий матч – против «Питтсбурга» - Нестерова опять не ставят. Где тут логика?

А ведь молодой хоккеист уже дал понять через агента, который выступал в «Советском спорте»: если дадут играть, то лучше вернуться в КХЛ, где можно расти в мастерстве. Что сидеть на лавке в «Тампе»? Ни на зарплату хорошую не наиграешь, и как спортсмен деградируешь.

ПРОИСШЕСТВИЕ ДНЯ

«Даллас» сыграл против «Сент-Луиса» (3:4) и отправился в аэропорт, чтобы полететь в Лос-Анджелес – у команды проходит выездная серия.

Но через пять минут после взлета самолет с 50 пассажирами на борту – это игроки, тренерский штаб и персонал «звезд» - развернулся и вернулся в аэропорт. Потому что в кабине пилота возникло задымление. Самолет нормально приземлился. Что интересно, хоккеисты даже не поняли, что произошло. Никакого дыма в салоне не было.

«Все находятся в безопасности, и это главное», – сказали в пресс-службе клуба.

Как сообщили в пожарной службе аэропорта, дым возник из-за проблем с электрикой. Ничего серьезного, это не привело к пожару. Но летчики решили перестраховаться.

В итоге за хоккеистами прибыл другой самолет, на котором они и отправились в Лос-Анджелес.

МОМЕНТ ДНЯ





Вот интересный момент в матче «Калгари» - «Ванкувер». При счете 2:1 против игрока гостей Люки Сбисы применили силовой прием. И он так врезался головой в борт, что потом из его шеи вытаскивали куски пластикатового ограждения. Не шучу, смотрите видео.

ЦИТАТА

«Слушайте, это один из лучших бросков, которые я только видел. Это просто что-то потрясающее».

Патрик КЕЙН, форвард «Чикаго» – о голе Панарина

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* – Сергей БОБРОВСКИЙ («Коламбус»)

Сделал 25 сэйвов в матче с «Филадельфией» (2:1 ОТ)

2** –Артемий ПАНАРИН («Чикаго»)

Забил гол в матче с «Нэшвиллом» (5:2)

3*** – Иван ПРОВОРОВ («Филадельфия»)

Отдал голевую передачу в матче с «Коламбусом» (1:2 ОТ)

ТАБЛО ДНЯ

П: Малкин (0+0; -1, 2, 2, 17.49)

ТБ: Кучеров (0+0; -2, 0, 4, 16.58)

Наместников (1+0; 0, 0, 3, 17.18)

в Василевский (40-34; 85%, 59.46)

К: в Бобровский (26-25; 96,2%, 62.33)

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 0, 9.29)

Проворов (0+1; +1, 0, 1, 23.47)

Ч: Панарин (0+0; 0, 0, 0, 00.00)

Анисимов (0+0; 0, 0, 0, 00.00)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.