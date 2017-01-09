Первый рабочий день «Зенита»: хрип, маска ниндзя и невидимый Молло

Юсупов без голоса, Рязанцев с настроем играть, а Молло пока непонятно где – «Зенит» вышел с новогодних каникул вместе со всей страной.

В первый рабочий день страны медосмотр проходят только россияне, каждому – отдельная характеристика.

Самые ранние: Артем Дзюба и Игорь Смольников

Игроки сборной появляются в медцентре задолго до официального начала медосмотра, быстро проходит обследование и стремительно уходит. Дзюба – через черный ход, Смольников – через главный, но с телефоном у уха. Тоже рано у врачей Юрий Бавин – он пока только мечтает об основном составе. Хотя в обширный список Луческу, который хочет на сборах работать с ближайшим резервом, наверняка попадет.

Самый пунктуальный: Иван Новосельцев

По экс-защитнику «Ростова» можно сверять часы – он заходит внутрь ровно с официальным началом медосмотра – в 9:00.

У него проблем с проходом процедур наверняка не возникает, ведь почти весь отпуск он упорно тренировался.

– Не сегодня, я и так даю слишком много интервью, – отказывается от разговора Иван.

Самый больной: Артур Юсупов

– Артур, может, несколько вопросов? – обращаемся к полузащитнику «Зенита» и сборной России.

– Нет, извините, я заболел, – отвечает Юсупов действительно болезненным хриплым голосом.

Не вовремя Артур поймал простуду, борьба за место основного центрального полузащитника – то есть за роль Витселя – только начинается. Юсупову биться, например, с новичком Эрнани.

Самый улыбчивый: Александр Рязанцев

– Интервью? Давайте после медосмотра! И с Новым годом вас! – поздравляет полузащитник, которого на поле не было очень давно.

Рязанцев не обманывает и после обследования выходит поговорить.

– Я в отличном состоянии. Организм отдохнувший, голова и мысли свежие. В отпуске проходил восстановление, а потом отпраздновал Новый год. Была неразбериха, получил травму в начале сентября, мучился с ней. Нужна была операция, ее сделали, теперь все хорошо. Сейчас начну тренироваться в общей группе.

– Много слухов о вашем уходе в аренду.

– В команде много игроков. Если не будет должного доверия, конечно, пойду играть в футбол. Хочется играть, а не просто получать зарплату. Я только приехал в Петербург, давайте про варианты позже.

– В Китай бы поехали?

– Нет.

– Сергей Семак возглавил «Уфу». Хотите поиграть там?

– Очень рад за него, он давно заслуживал место главного тренера. Желаю ему больших успехов. Рано или поздно, может, сыграю у него. Но про конкретные даты сказать не могу, сам ничего не знаю.

– Вы сказали о доверии. У вас был разговор с Луческу?

– Возможно, будет. А, может, без слов все пойму.

Самый замаскированный: Михаил Кержаков

В 9:15 подходит человек, который больше похож на ниндзя, чем на футболиста. На улице за сутки потеплело на 20 градусов, но голкипер «Зенита» все равно закрывает все лицо, оставляет только глаза. После медосмотра он убегает очень быстро и никак не реагирует на журналистов.

Самый замерзший: Юрий Жирков

Защитник «Зенита» только вернулся из теплого Дубаи, там осталась его семья. А петербургские морозы ему явно не нравятся.

– Здравствуйте, – выдавливает красный от холода Жирков, он еле шевелит губами. Ничего, Юрий, уже в среду обратно в Эмираты.

Самый угрюмый: Александр Анюков

Тут без вариантов: Александр зашел на медосмотр с невозмутимым лицом и с парой белых кроссовок.

Анюков вообще один из самых загадочных игроков в нашем футболе. Даже отпуск он проводит нестандартно. В декабре, например, защитник посетил исправительную колонию № 9 в Чувашии. Каждый развлекается, как может.

Самый беззаботный: Александр Кокорин

Нападающий сине-бело-голубых еще накануне рассказал всем в инстаграме, что он вернулся в Петербург. На медосмотр форвард приходит одним из последних – говорит, опаздывает.

– Была программа тренировок от сборной, «Зенит» ничего такого не давал, – рассказывает Кокорин. –Придерживался программы от национальной команды. Проблем нет, все сдали, допустили. Готовы полностью.

– Как отпуск провели?

– Отлично. Был в странах, где тепло, солнце, море. Купался. Первое время старался с девушкой проводить, а потом – с семьей. Еще даже Луческу не видели.

– Уход Витселя насколько изменит игру команды?

– Лучше на этот вопрос тренер ответит. Все знают, что Аксель – классный футболист европейского уровня, провел много лет здесь. Можно пожелать только удачи.

– Удивились его выбору?

– Все знали, что он хочет уйти. Были у него договоренности или нет – неизвестно. Он этого хотел, не скрывал.

– Все думали, что он перейдет в «Ювентус».

– Ну он же сказал по-честному, что у него было предложение, от которого тяжело отказаться.

– Вы бы поехали в Китай?

– Нет, сейчас бы не поехал.

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Самый внезапный: Евгений Валиев

Среди футболистов в медцентр приходит и баскетболист «Зенита» Евгений Валиев, который накануне принял участие в яркой победе над «Химками».

На выходе футболистов караулят болельщики: не самые опытные, потому что вдруг принимают Валиева за вратаря-новичка Андрея Лунева. Даже после общего фото они так не поняли, что это был не голкипер, а форвард-баскетболист.

Самый интригующий: Йоан Молло

Утром появилась информация о том, что француз из «Крыльев» Йоан Молло уже в «Зените» – как минимум на медосмотре. Но вместе со всеми его точно не было: на главном выходе он не появлялся, никто его не видел.

Есть вероятность, что его отлично спрятали, организовали подпольную спецоперацию. Может быть, он приедет в медицинский центр во вторник – вместе с остальными зенитовскими иностранцами. С «Крыльями» на сбор Молло точно не полетел, а руководство клуба пока темнит. Очевидно, новости о переходе француза скоро появятся.

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