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Ранний старт. Как «Ростов» проводит сбор в ОАЭ

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ранний старт. Как «Ростов» проводит сбор в ОАЭ
Источник: ФК «Ростов»

«Советский спорт» рассказывает о «Ростове», который уже вовсю тренируется в Абу-Даби.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ БЕРДЫЕВ

Из отпуска «Ростов» вышел раньше всех в премьер-лиге. Есть повод – 16 февраля начинается плей-офф Лиги Европы, где команде Курбана Бердыева играть со «Спартой». Чтобы успеть выполнить весь план подготовки пришлось стартовать, когда все еще доедали оливье. Часть игроков вылетела в Эмираты из Москвы, некоторые присоединились к команде уже в Абу-Даби.

В «Ростове» приметы уважают, поэтому команда на первом сборе отправилась в ту же гостиницу, что и прошлой зимой. Тогда подготовка удалась – ростовчане до последнего тура боролись за чемпионство.

К тяжелым тренировкам приступили на следующий день после прилета. Занимается команда два раза в день под руководством Курбана Бердыева, который, судя по видео со сборов, эмоций не экономит. Футболистам от него достается по полной. Утром больше физических нагрузок, вечером – упражнений с мячом.

ЭЗАТОЛАХИ УЙДЕТ, ПОЛОЗ ОСТАНЕТСЯ?

Первые дни «Ростов» тренировался в неполном составе. Мусса Думбия отправился на Кубок Африки в составе сборной Мали, тренер Дмитрий Кириченко остался дома по семейным обстоятельствам, а Сердар Азмун и Саид Эзатолахи задерживаются в Иране. У последнего, кстати, закончился контракт с клубом. Подписывать новое соглашение футболист пока что не торопится, но в Абу-Даби должен приехать. 20-летнего полузащитника не устраивает количество игрового времени, которое ему предоставляет тренерский штаб.

 – В «Ростове» я запасной, и это несправедливо, потому что нахожусь в отличной форме. Мне предложили продлить контракт, но я сказал, что хочу немного подумать. У меня есть несколько предложений от европейских и российских клубов. Сейчас я свободный агент, но могу задержаться в «Ростове», если не найду новую команду, – заявил Эзатолахи иранской прессе накануне Нового года.

Точно ушел лишь один игрок – защитник Папа Гуйе. Сенегалец не полетел на сбор, и сейчас ищет себе новую команду.

Ходят слухи и вокруг возможного ухода Дмитрия Полоза, но российский нападающий – один из лидеров «Ростова». Так что зимой его продавать никто не собирается. Да и сам игрок переезжать пока не хочет. У него новый долгосрочный контракт, подписанный минувшим летом.

Интересно, что в декабре Полоз сменил имидж и постригся практически налысо.

– Дима будто в армию сходил, – шутят болельщики ростовчан.

НОВИЧОК ПОКА ЧТО ОДИН

Новичок один – 18-летний Нандиньо. Центральный защитник – родной брат Баштуша. Контракт с клубом анголец подписал еще в начале декабря. Говорить о его перспективах рано, но на сборы парень поехал с основой. Там же и 20-летний защитник «Сахалина» Андрей Сорокин, который проходит просмотр.

Из трансферов, которые могли бы сразу же усилить «Ростов», – возможный переход Павла Могилевца. Полузащитник совсем не играет в «Зените», а Курбан Бердыев очень ценит способности игрока, который помог желто-синим завоевать серебряные медали прошлого чемпионата.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

Сбор в Абу-Даби продлится до 20 января. Впереди два контрольных матча. 13 января «Ростов» сыграет с «Аль-Хилялем» (ОАЭ) а 19 января с китайским «Хэнань Цзянье».

Второй сбор состоится в Турции. Сроки – с 24 января по 6 февраля.

ЦСКА и «Зенит» борются за колумбийского нападающего. Таблица трансферов РФПЛ

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