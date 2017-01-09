«Динамо» громит Восток! Москвичи уже четыре раза победили в гостях в новом году

Бело-голубые выдали беспроигрышную гостевую серию, которая позволила им выйти на четвертое место в Западной конференции КХЛ.

Московское «Динамо» после новогодних праздников словно начало чемпионат КХЛ с чистого листа.

Четыре матча – четыре победы. Причем, все в гостях.

3 января был повержен в Омске один из лидеров Востока «Авангард» – 3:2.

5 января в Новосибирске пала «Сибирь» – 5:2.

7 января была всухую разгромлена «Кузня» – 3:0.

И вот сегодня в Пекине был обыгран и «Куньлунь» – 5:3. В поединке с китайским новичком КХЛ бело-голубые отыгрывались дважды. Первая в истории шайба в ворота дальневосточного соседа – на счету опытного нападающего Константина Горовикова, набравшего в этом матче три очка. Также голами отличились Артем Федоров, Владимир Брюквин, Илья Никулин и Денис Кокарев.

Надо, пожалуй, подчеркнуть, что удача вернулась к динамовцам вместе с голкипером Александром Еременко. Матчи в конце декабря известный вратарь пропускал из-за болезни. И москвичи закончили год двумя поражениями, пропуская по пять шайб за игру.

Однако после новогодних каникул Еременко вновь появился в составе. Сперва в качестве дублера, затем сыграл несколько минут выйдя на замену. И, наконец, выдал очередной «сухарь» в Новосибирске.

Кстати, уже 50-й по счету в составе московского «Динамо». Кроме того, Александр сегодня провел за бело-голубых свой 300-й матч в карьере. И установил клубный рекорд – уже в 29 поединках кряду он не пропускает более трех шайб.

В январе несколько клубных юбилеев отпраздновали и другие игроки «Динамо».

Нападающие Алексей Терещенко и Денис Кокарев сыграли 400 матчей за московский клуб. Причем Терещенко в юбилейной встрече отдал еще и свою 150-ю передачу в КХЛ.

Защитник Илья Никулин забросил 50-ю шайбу в КХЛ.

Нападающий Артем Подшендялов набрал свое 50-е результативное очко в 100-м матче в КХЛ.

А «Динамо» в целом преодолело рубеж в 300 побед в основное время в Континентальной лиге.

Сейчас москвичи вышли на четвертое место в Западной конференции. И если они удержатся на нем, то, как известно, начнут плей-офф дома.

Однако, главной задачей бело-голубых было не оказаться ниже шестого места в турнирной таблице Запада, чтобы не попасть в первом раунде на кого-то из двух лидеров сезона – СКА или ЦСКА.

И вот с ней динамовцы, похоже, справляются успешно. Остальные соперники – «Торпедо», «Локомотив», минчане – им вполне по зубам.